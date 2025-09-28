Advertisement
जिंदा है विलुप्त मान लिया गया Night Parrot, रात के अंधेरे में दर्ज हुई इसकी 'डिंक-डिंक' की आवाज

Night Parrot: रात का तोता जिसे Night Parrot भी कहते हैं और जिसका वैज्ञानिक नाम पेजोपोरस ऑक्सीडेंटलिस है. इसे बहुत समय पहले विलुप्त मान लिया गया था लेकिन इसके फिर से दिखने का दावा किया गया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 28, 2025, 01:37 PM IST
जिंदा है विलुप्त मान लिया गया Night Parrot, रात के अंधेरे में दर्ज हुई इसकी 'डिंक-डिंक' की आवाज

Science Latest News: साल 2020 से 2023 के बीच इकट्ठा किए गए नए सबूतों से पता चला है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक दूर-दराज के रेगिस्तानी इलाके न्गुरुरपा कंट्री में इन पक्षियों की एक छोटी आबादी मौजूद है. वैज्ञानिकों की नई रिसर्च इनके बचाव के प्रयास की तुरंत मांग कर रही है. नाइट पैरट ऑस्ट्रेलिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक माना जाता है जिसकी 21वीं सदी की शुरूआत में फिर से खोज होने तक दशकों तक कोई पुष्टि नहीं हुई थी. यह पक्षी दिन में घने रेगिस्तानी घास में छिपा रहता है और रात में चुपचाप घूमता है जिस वजह से इसे खोजने में काफी मुश्किलें हुईं. 

कैसे की गई इस तोते की खोज?
2020 से 2023 के बीच न्गुरुरपा कंट्री में ऐसे इलाकों में बहुत सारे मजबूत ऑडियो रिकॉडर्स को लगाया गया जहां Night Parrot के होने की संभावना थी. ये डिवाइस मौसम-रोधी थे और बिना किसी देखरेख के चलते रहे और रात के समय में हजारों आवाज को रिकॉर्ड किया. क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक निक लेसेबर्ग के मुताबिक, इस पक्षी का आवाज काफी खास थी जो डिंक-डिंक जैसी थी.

यह भी पढ़ें: Viral Video: घर में छिपा बैठा था Venom जैसा खतरनाक जीव, शख्स की नजर पड़ी तो...

कहां छिपते हैं ये पक्षी?
रात्रि तोते का अस्तित्व एक खास पौधे पर निर्भर करता है जिसका नाम बुल स्पिनिफेक्स(Triodia longiceps)है. यग एक कठोर घास है जो घने गुंबद जैसे गुच्छे बनाती है. ये पक्षियों को रेगिस्तान की तेज गर्मी से ठंडी छिपने की जगह देते हैं. Earth में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ये तोते पुराने स्पिनिफेक्स में ही रहते हैं क्योंकि नई या छोटी घास उन्हें पूरी सुरक्षा नहीं देती. ग्रेट सैंडी रेगिस्तान में बिजली या सूखे से लगने वाली बार-बार की जंगल की आग स्पिनिफेक्स के विकास चक्र को बिगाड़ देती है. 

यह भी पढ़ें: गहरे-अंधेरे समुद्र में छिपी अजीबोगरीब दुनिया, 9.2 सेंटीमीटर की इस मछली ने फेल किए विज्ञान के पुराने नियम

इस खोज का क्या निष्कर्ष निकला?
न्गुरुरपा कंट्री में Night Parrot को फिर से खोजना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी सफलता है. साथ ही यह दिखाता है कि जब स्थानीय लोग जमीन से जुड़े ज्ञान को रिसर्च और संरक्षण के साथ मिलाते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है. यह खोज यह भी बताती है कि इस पक्षी को बचे रहने के लिए पुरानी और घनी स्पिनिफेक्स घास, आग को सावधानी से कंट्रोल करने वाली व्यवस्था चाहिए जो इनकी मदद कर सके.

