ऑरेंज स्किन, सफेद आंखें और...इस देश में मिली अजीब विशालकाय मछली, रिसर्चर्स ने भी पकड़ लिया माथा
Advertisement
trendingNow12891106
Hindi Newsजरा हटके

ऑरेंज स्किन, सफेद आंखें और...इस देश में मिली अजीब विशालकाय मछली, रिसर्चर्स ने भी पकड़ लिया माथा

Shark Fish: कोस्टा रिका के टोर्टुगुएरो नेशनल पार्क के पास समुद्र में एक दुर्लभ ऑरेंज स्किन और सफेद आंखों वाली शार्क मछली मिली है. इसे देखकर शोधकर्ता भी आश्चर्यकित हो गए हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 21, 2025, 06:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑरेंज स्किन, सफेद आंखें और...इस देश में मिली अजीब विशालकाय मछली, रिसर्चर्स ने भी पकड़ लिया माथा

Rare Shark Fish: कभी-कभी दुनिया के किसी हिस्से में कुछ हैरान करने वाली चीजें पाई जाती है जिसे देखकर, सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ऐसी ही एक खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं. कोस्टा रिका के टोर्टुगुएरो नेशनल पार्क के पास समुद्र में मछली पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा था इसी दौरान छह फीट से ज्यादा लंबी एक शार्क मछली पकड़ी गई. दुर्लभ नारंगी त्वचा और सफेद आंखों वाली इस शार्क को देखकर लोग दंग रह गए. इस तरह की शार्क पहली बार मिली है.

रंग में बदलाव
इसका रंग सामान्य भूरी नर्स शार्क से बिल्कुल अलग था. इसकी पहचान शोधकर्ताओं ने जैंथिज्म के रूप में की है, जिसे जैंथोक्रोइज्म भी कहा जाता है. यह एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है, जिसमें त्वचा में लाल रंग की कमी और पीले या नारंगी रंग की अधिकता होती है. कैरिबियन क्षेत्र में कार्टिलाजिनस मछलियों - जिनमें शार्क, रे और स्केट्स शामिल हैं, यहां पर जैंथिज्म का पहला मामला मिला है. शार्क की सफेद आंखों की वजह से लोग और ज्यादा हैरान में पड़ गए हैं, ये इसे काफी ज्यादा अनोखा बनाती हैं. ये ऐल्बिनिजम जैसे लक्षण भी दिखाती हैं.

शोधकर्ताओं का दावा
आमतौर पर नर्स शार्क समुद्र तल में घुलने-मिलने के लिए अपने भूरे रंग पर निर्भर रहती हैं, चमकीले नारंगी रंग या सफेद आंखें शिकारियों के संपर्क में आने की संभावना को बढ़ा सकती हैं. इसके बावजूद भी ये नर्स शार्क जीवित रही, जिसकी वजह से इसके आगे के जीवन के संभावनाओं के बारे में भी बल मिला है. हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि जैंथिज्म प्रभावित जानवरों में जीवित रहने की दर को कम कर सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास होती है नर्स शार्क?
इसके अलावा शोधकर्ताओं ने कहा कि नर्स शार्क काफी ज्यादा खास होती हैं क्योंकि ये बिना तैरे अपने गलफड़ों से पानी खींचकर सांस ले सकती हैं. साथ ही साथ उनका मानना है कि जैंथिज्म मुख्य रूप से आनुवंशिक कारणों से होता है हालांकि ये आहार जैसे कई अन्य कारक भी रंग को प्रभावित कर सकते हैं. samaa tv के मुताबिक वे इस मामले की जांच करना चाहते हैं कि इस अनोखी शार्क की हकीकत क्या है.

F&Q
सवाल- क्यों अनोखी है ये मछली?
जवाब- इसका रंग सामान्य भूरी नर्स शार्क से बिल्कुल अलग है और शोधकर्ताओं ने इसकी पहचान जैंथिज्म के रूप में की है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

shark fish

Trending news

इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
आज की ताजा खबर LIVE: पीएम मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात, जानिए किस मुद्दे पर हुई चर्चा
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: पीएम मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात, जानिए किस मुद्दे पर हुई चर्चा
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
;