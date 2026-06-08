/कुदरत का अनोखा चमत्कार या तबाही की घंटी? सोमवार को भारत के आसमान में दिखेगा ये दुर्लभ नजारा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

सूर्य के इस सक्रिय क्षेत्र पर वैज्ञानिक लगातार निगरानी रखे हुए हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि इसी क्षेत्र से आगे भी बड़े विस्फोट होते हैं और उनका रुख पृथ्वी की ओर रहता है, तो अंतरिक्ष मौसम में और अधिक हलचल देखने को मिल सकती है. सूर्य की सतह पर हुए एक विस्फोट ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यह कोई सामान्य सौर घटना नहीं थी. इस विस्फोट के साथ एक घना, चुंबकीय और बेहद तेज़ गति वाला फिलामेंट अंतरिक्ष में उछला, जिसका रुख सीधे पृथ्वी की ओर बताया जा रहा है. सौर ज्वाला (सोलर फ्लेयर) दरअसल सूर्य की सतह से निकलने वाली ऊर्जा और विकिरण की अचानक तथा अत्यंत शक्तिशाली लहर होती है. यह तब पैदा होती है जब सूर्य के भीतर जमा चुंबकीय ऊर्जा अचानक मुक्त हो जाती है.