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कुदरत का अनोखा चमत्कार या तबाही की घंटी? सोमवार को भारत के आसमान में दिखेगा ये दुर्लभ नजारा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

सोमवार को भारत के आसमान में एक बेहद दुर्लभ और रहस्यमयी खगोलीय नजारा देखने को मिल सकता है, जिसे लेकर वैज्ञानिकों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है. यह घटना कुदरत का अनोखा चमत्कार भी मानी जा रही है और संभावित रूप से एक चेतावनी संकेत भी हो सकती है. जानिए पूरी जानकारी, इसका वैज्ञानिक कारण और भारत में इसका असर क्या होगा?

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 08, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:33 AM IST
कुदरत का अनोखा चमत्कार या तबाही की घंटी? सोमवार को भारत के आसमान में दिखेगा ये दुर्लभ नजारा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी
Image Credit: AI - Image

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