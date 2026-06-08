/कुदरत का अनोखा चमत्कार या तबाही की घंटी? सोमवार को भारत के आसमान में दिखेगा ये दुर्लभ नजारा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

पिछले कई दिनों से सूर्य की गतिविधियां वैज्ञानिकों की निगाह में थीं. उसकी सतह पर एक के बाद एक विस्फोट हो रहे थे, जबकि अंतरिक्ष में चुंबकीय कणों और गैसों के विशाल बादल तेजी से फैल रहे थे. हालात ऐसे थे मानो किसी शहर में आतिशबाजी का सिलसिला थमने का नाम ही न ले रहा हो. सूर्य से निकले अधिकांश विस्फोट पृथ्वी की दिशा से हटकर गुजर गए. कुछ घटनाओं का हल्का असर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तक जरूर पहुंचा, लेकिन वे नुकसान पहुंचाने लायक नहीं थीं. हालांकि 6 जून 2026 की सुबह तस्वीर बदल गई. इस बार सौर गतिविधि सिर्फ पृथ्वी के पास से गुजरकर नहीं निकली, बल्कि उसका प्रभाव सीधे हमारे ग्रह के आसपास महसूस किया गया.
वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की सतह पर मौजूद एक सक्रिय क्षेत्र, जिसे 'एक्टिव रीजन 4461' नाम दिया गया है, से शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ. इस घटना को एम1.8 श्रेणी की सौर ज्वाला (सोलर फ्लेयर) के रूप में दर्ज किया गया. सौर ज्वालाओं को उनकी तीव्रता के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है. एम1.8 फ्लेयर को मध्यम स्तर की शक्तिशाली सौर घटना माना जाता है. यह सबसे खतरनाक श्रेणी में नहीं आती, लेकिन इतनी मजबूत जरूर होती है कि पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण और संचार प्रणालियों पर असर डाल सके.
सूर्य के इस सक्रिय क्षेत्र पर वैज्ञानिक लगातार निगरानी रखे हुए हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि इसी क्षेत्र से आगे भी बड़े विस्फोट होते हैं और उनका रुख पृथ्वी की ओर रहता है, तो अंतरिक्ष मौसम में और अधिक हलचल देखने को मिल सकती है. सूर्य की सतह पर हुए एक विस्फोट ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यह कोई सामान्य सौर घटना नहीं थी. इस विस्फोट के साथ एक घना, चुंबकीय और बेहद तेज़ गति वाला फिलामेंट अंतरिक्ष में उछला, जिसका रुख सीधे पृथ्वी की ओर बताया जा रहा है. सौर ज्वाला (सोलर फ्लेयर) दरअसल सूर्य की सतह से निकलने वाली ऊर्जा और विकिरण की अचानक तथा अत्यंत शक्तिशाली लहर होती है. यह तब पैदा होती है जब सूर्य के भीतर जमा चुंबकीय ऊर्जा अचानक मुक्त हो जाती है.
वैज्ञानिकों के मुताबिक यह विशाल फिलामेंट करीब 1400 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से आंतरिक सौर मंडल को पार कर रहा है. अनुमान है कि यह 8 जून 2026 को पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र तक पहुंच सकता है. इसी संभावना को देखते हुए अमेरिका की अंतरिक्ष मौसम निगरानी एजेंसी, Space Weather Prediction Center (SWPC), ने जी-3 श्रेणी के शक्तिशाली भू-चुंबकीय तूफान की चेतावनी जारी की है.
जब सूर्य से निकली ऊर्जावान कणों की धारा पृथ्वी के चुंबकीय सुरक्षा कवच यानी मैग्नेटोस्फीयर से टकराती है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी उथल-पुथल पैदा होती है. इसी घटना को भू-चुंबकीय तूफान कहा जाता है. ऐसे तूफान कभी-कभी उपग्रहों, रेडियो संचार, जीपीएस सेवाओं और बिजली आपूर्ति नेटवर्क को प्रभावित कर सकते हैं. फिलामेंट को समझने के लिए एक दृश्य की कल्पना कीजिए. मानो अंतरिक्ष में लोहे या पत्थर का नहीं, बल्कि चुंबकीय ऊर्जा का एक विशाल पुल टंगा हो. इस पुल के भीतर गैस का घना प्रवाह मौजूद रहता है, जिसे अदृश्य चुंबकीय शक्तियां संभालती हैं.
सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसे कोरोना कहा जाता है, में फैले विशाल चुंबकीय क्षेत्र आयनित गैस यानी प्लाज्मा को अपने भीतर कैद कर लेते हैं. इसी वजह से यह भारी संरचना लंबे समय तक अंतरिक्ष में स्थिर बनी रह सकती है.फिलामेंट के भीतर मौजूद प्लाज्मा का तापमान आमतौर पर 5,000 से 10,000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है. सुनने में यह बेहद गर्म लगता है, लेकिन सूर्य के कोरोना का तापमान 10 लाख से 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.जब इसे थामे रखने वाला चुंबकीय ढांचा अस्थिर हो जाता है, तब यह पूरी संरचना विस्फोटक तरीके से अंतरिक्ष में उछल पड़ती है और अपने साथ भारी मात्रा में प्लाज्मा तथा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र भी ले जाती है.
आखिरकार जब यह तनाव अपनी सीमा पर पहुंच गया, तो चुंबकीय रेखाएं टूटकर दोबारा जुड़ने लगीं. वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को 'मैग्नेटिक रिकनेक्शन' कहते हैं. यही वह क्षण था जब विशाल मात्रा में ऊर्जा अचानक मुक्त हुई और फिलामेंट अंतरिक्ष में तेज गति से पृथ्वी की दिशा में निकल पड़ा. अब वैज्ञानिकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पृथ्वी तक पहुंचने पर इसका वास्तविक प्रभाव कितना व्यापक होता है. यदि अनुमान सही साबित होते हैं, तो आने वाले दिनों में अंतरिक्ष मौसम में उल्लेखनीय हलचल देखने को मिल सकती है. जिस क्षेत्र से यह विस्फोट हुआ, उसे एक्टिव रीजन 4461 नाम दिया गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र की चुंबकीय संरचना अंग्रेजी अक्षर 'S' जैसी दिखाई दे रही थी. सौर भौतिकी में इसे सिग्मॉइडल कॉन्फिगरेशन कहा जाता है.
कल्पना कीजिए कि दो रबर बैंड अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा खींच दिए गए हों और फिर उन्हें एक ही समय पर काट दिया जाए. जैसे ही वे टूटेंगे, उनमें जमा पूरा तनाव एक झटके में बाहर निकल जाएगा. सूर्य पर हुई हालिया घटना कुछ इसी तरह की थी. सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में लंबे समय से जमा ऊर्जा अचानक मुक्त हुई और देखते ही देखते एक शक्तिशाली विस्फोट में बदल गई. इस ऊर्जा विस्फोट ने एक साथ दो बड़े प्रभाव पैदा किए.
इस घटना के दौरान 6 जून को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 10 मिनट (13:40 UTC) पर एक्स-रे विकिरण का तीव्र विस्फोट दर्ज किया गया. इसे एक्स-रे फ्लेयर कहा जाता है. एक्स-रे फ्लेयर सूर्य से निकलने वाला बेहद शक्तिशाली विकिरण होता है, जो पृथ्वी तक पहुंचकर रेडियो संचार प्रणालियों में अस्थायी बाधा पैदा कर सकता है. कई बार विमानन और समुद्री संचार सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिलता है.
सिर्फ विकिरण ही नहीं, इस विस्फोट ने अरबों टन वजनी चुंबकीय प्लाज्मा का एक विशाल बादल भी अंतरिक्ष में फेंक दिया. यह बादल 1400 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यही बादल आने वाले दिनों में इस सप्ताह का सबसे शानदार ऑरोरा (नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स) पैदा कर सकता है. जब यह सौर बादल पृथ्वी के पास पहुंचेगा, तब वह सीधे धरती की सतह से नहीं टकराएगा. पृथ्वी के चारों ओर फैला चुंबकीय सुरक्षा कवच, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है, लगातार हमारी रक्षा करता है. लेकिन इस बार असली सवाल यह नहीं है कि बादल आएगा या नहीं. सवाल यह है कि पृथ्वी का चुंबकीय कवच उसे कितनी मजबूती से रोक पाएगा.
अंतरिक्ष मौसम विशेषज्ञों के सामने एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसका पता सौर बादल के लगभग पृथ्वी तक पहुंचने के बाद ही चल सकेगा. हर सौर उत्सर्जन के भीतर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है. इसमें एक विशेष घटक होता है, जिसे वैज्ञानिक बी-'जेड' (Bz) कहते हैं. यदि पृथ्वी तक पहुंचने पर Bz की दिशा दक्षिण की ओर रहती है, तो वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक विपरीत हो जाएगी. जब दो विपरीत चुंबकीय क्षेत्र आमने-सामने आते हैं, तो उनके बीच 'मैग्नेटिक रिकनेक्शन' नामक प्रक्रिया शुरू होती है. इस प्रक्रिया में पृथ्वी के चुंबकीय कवच में अस्थायी दरार जैसी स्थिति बन जाती है.
जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र दोबारा जुड़ते हैं, सूर्य से आने वाली भारी मात्रा में ऊर्जा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करने लगती है. यही ऊर्जा वातावरण में मौजूद कणों से टकराकर आकाश में रंग-बिरंगी रोशनियों का शानदार नजारा पैदा करती है, जिसे ऑरोरा कहा जाता है. यानी आने वाले दिनों में ऑरोरा कितना चमकीला और व्यापक होगा, यह काफी हद तक उस Bz दिशा पर निर्भर करेगा, जिसका सटीक अंदाजा वैज्ञानिकों को आखिरी क्षणों में ही लग पाएगा.
यदि अनुमान सही साबित हुए, तो उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों, मध्य यूरोप, अमेरिका के उत्तरी राज्यों तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दक्षिणी क्षेत्रों में सोमवार रात आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा सकता है. हरे, बैंगनी और लाल रंगों की लहरें रात के अंधेरे आकाश में नृत्य करती दिखाई दे सकती हैं, बशर्ते मौसम साफ हो और बादल न हों. जानकारों का कहना है कि जी-3 स्तर का तूफान भी ऑरोरा के दायरे को काफी दक्षिण की ओर खिसका सकता है. अगर कुछ समय के लिए स्थिति जी-4 स्तर तक पहुंच गई, तो यह रोशनी और भी निचले इलाकों तक दिखाई दे सकती है. यही वजह है कि दुनिया भर के अंतरिक्ष मौसम विशेषज्ञ और ऑरोरा प्रेमी इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
वर्तमान खतरा किसी एक विस्फोट का परिणाम नहीं है. इससे पहले भी सूर्य का एक्टिव रीजन 4455 कई बार शक्तिशाली सौर ज्वालाएं छोड़ चुका है. करीब 3 जून के आसपास इन्हीं गतिविधियों के कारण जी-2 श्रेणी के भू-चुंबकीय तूफान दर्ज किए गए थे. यानी अंतरिक्ष का वातावरण पहले से ही अस्थिर बना हुआ है. सौर पवन इस समय सामान्य स्थिति में नहीं है. इसमें पहले हुए विस्फोटों से निकले प्लाज्मा, उलझे हुए चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा के अवशेष मौजूद हैं. इसे ऐसे समझिए जैसे किसी झील में लगातार कई नावें गुजरें और पानी की लहरें एक-दूसरे से टकराने लगें. अंतरिक्ष में भी कुछ वैसी ही स्थिति बन रही है.
कभी-कभी सूर्य से निकला तेज गति वाला प्लाज्मा बादल, उससे पहले निकले धीमे बादल को पकड़ लेता है. जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वैज्ञानिक इसे "कैनिबल सीएमई" कहते हैं. इस स्थिति में दोनों बादल मिलकर एक विशाल, अधिक घना और ज्यादा शक्तिशाली ढांचा बना लेते हैं. यदि ऐसा पृथ्वी के पास पहुंचने से पहले होता है, तो भू-चुंबकीय तूफान की तीव्रता बढ़ सकती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि सोमवार को पहुंचने वाला सौर बादल ऐसी ही किसी प्रक्रिया को जन्म दे सकता है.
पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका Bz की दिशा निभाने वाली है. यही वह कारक है जो तय करेगा कि सोमवार रात आसमान में शानदार ऑरोरा दिखाई देगा या फिर उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक अभी भी इसका सटीक अनुमान नहीं लगा सकते. सौर बादल जब पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद निगरानी उपग्रहों के पास पहुंचेगा, तभी उसके भीतर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मापा जा सकेगा. उस समय से लेकर पृथ्वी तक पहुंचने के बीच वैज्ञानिकों को केवल 15 से 60 मिनट का ही समय मिलेगा, जिसमें वे अंतिम चेतावनी और पूर्वानुमान जारी कर सकेंगे.
फिलहाल ऑरोरा देखने के शौकीन लोग इंतजार कर रहे हैं. अंतरिक्ष मौसम विशेषज्ञ अपने उपकरणों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं. निगरानी उपग्रह लगातार डेटा भेज रहे हैं. लेकिन अंतिम फैसला अभी भी सूर्य के हाथ में है. वह अरबों किलोमीटर दूर अपनी अगली चाल छिपाए बैठा है और फिलहाल किसी को नहीं पता कि सोमवार की रात आसमान रंगों से भर जाएगा या अंधेरा ही बना रहेगा.