Surya Grahan: दिन में दिखेंगे तारे, धरती पर छा जाएगा सन्नाटा, लगने वाला है सदी का दुर्लभ सूर्य ग्रहण; क्या भारत में आएगा नजर

ब्रह्मांड की दुनिया अनंत हैं. वहां पर अक्सर ऐसी खगोलीय घटना होती रहती हैं, जो हर किसी को हैरान कर देती हैं. जो लोग खगोलीय घटनाओं को देखने में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए डेढ़ साल बाद एक दुर्लभ मौका आने वाला है. तब पूरी दुनिया सदियों में एकाध बार दिखाई देने वाला सबसे लंबा सूर्य ग्रहण देखेगी. यह ग्रहण इतना बड़ा होगा कि चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को अपने आगोश में ले लेगा, जिससे पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर अंधकार छा जाएगा.

सदियों में एक बार दिखने वाला दुर्लभ नजारा

सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के मुताबिक, यह दुर्लभ सूर्य ग्रहण अगस्त 2027 में होगा. इस दौरान पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होगी, जिससे चंद्रमा सूर्य को सबसे लंबे समय तक ढक सकेगा. पूरा ग्रहण करीब 6 मिनट 23 सेकंड का होगा. जब ग्रहण शुरू होगा तो दिन की रोशनी एकदम कम हो जाएगी, जिससे काफी बड़े हिस्से पर अंधकार छा जाएगा. इससे धरती पर तापमान में भी गिरावट आएगी और लोग दिन में ही तारों को देख सकेंगे. यह मौजूदा पीढ़ी के लिए जिंदगी में एक बार होने वाली घटना होगी. इसके बाद वे दोबारा इस अलौकिक घटना को नहीं देख सकेंगे.

पृथ्वी पर गहरी छाया डालेगा सूर्य ग्रहण

वैज्ञानिकों के अनुसार, जब सूर्य ग्रहण शुरू होगा तो चंद्रमा पृथ्वी पर एक गहरी छाया डालेगा. इसे विज्ञान की भाषा में अंब्रा (umbra) कहा जाता है. यह अंब्रा पृथ्वी के वायुमंडल में तेजी से घूमती हुई एक संकरी पट्टी होती है. इस छाया के गुजरने वाले मार्ग को पूर्णता का पथ (path of totality) कहते हैं. यह पथ आमतौर पर 100-200 किमी चौड़ा होता है. इस क्षेत्र में सूर्य ग्रहण वाले दिन पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और दिन में ही दूसरे ग्रह-तारे दिखने लगेंगे.

दुनिया में कहां-कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण?

खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार, यह सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 को होगा. इस दिन सूर्य ग्रहण के लिए पूर्णता का पथ स्पेन, उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र और मध्य पूर्व के सऊदी अरब जैसे क्षेत्रों से गुजरेगा. इसके बाद यह यमन के साना पहुंचेगा. फिर एडन की खाड़ी पार करके सोमालिया और अंत में हिंद महासागर के चागोस द्वीपसमूह के उत्तरी हिस्सों पर पहुंचकर खत्म हो जाएगा. इन हिस्सों में ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखेगा. बाकी हिस्सों में यह आंशिक रूप में नजर आएगा.

क्या भारत में नजर आएगा दुर्लभ सूर्य ग्रहण?

रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2027 में होने वाला यह दुर्लभ सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसकी वजह ये है कि पूर्णता का पथ भारत से नहीं गुजरेग. इसलिए यहां सूर्य ग्रहण भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा. हालांकि गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कुछ जगहों पर आंशिक रूप से यह ग्रहण देखा सकता है. इस दौरान दर्शकों के लिए UV चश्मे या सोलर फिल्टर का उपयोग करना जरूरी होगा. ऐसा न करने पर उनकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है.