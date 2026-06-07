आसमान में 8 जून को 'ग्रहों का महा-मिलन', दिखेगी शुक्र-बृहस्पति की दुर्लभ युति; 2028 से पहले नहीं आएगा ऐसा मौका

When will Jupiter-Venus Transit 2026 be visible: अगर आप आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाओं को देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए 8 जून को ऐसा ही एक खूबसूरत मौका मिलने वाला है. अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक, 8 और 9 जून को शुक्र (Venus) और बृहस्पति (Jupiter) शाम को एक-दूसरे के बहुत करीब नजर आएंगे. इस दौरान ये दोनों चमकदार ग्रह एक-दूसरे से महज 2 डिग्री से भी कम दूरी पर होंगे, जिससे पृथ्वी से देखने पर वे बहुत पास दिखाई देंगे. यह उत्तरी गोलार्ध में 2028 तक शुक्र और बृहस्पति का सबसे करीबी मिलन होगा.