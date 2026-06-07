आसमान में 8 जून को 'ग्रहों का महा-मिलन', दिखेगी शुक्र-बृहस्पति की दुर्लभ युति; 2028 से पहले नहीं आएगा ऐसा मौका

When will Jupiter-Venus Transit 2026 be visible: अगर आप आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाओं को देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए 8 जून को ऐसा ही एक खूबसूरत मौका मिलने वाला है. अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक, 8 और 9 जून को शुक्र (Venus) और बृहस्पति (Jupiter) शाम को एक-दूसरे के बहुत करीब नजर आएंगे. इस दौरान ये दोनों चमकदार ग्रह एक-दूसरे से महज 2 डिग्री से भी कम दूरी पर होंगे, जिससे पृथ्वी से देखने पर वे बहुत पास दिखाई देंगे. यह उत्तरी गोलार्ध में 2028 तक शुक्र और बृहस्पति का सबसे करीबी मिलन होगा.
नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा अद्भुत नजारा कई वर्षों में एकाध बार ही दिखता है. गुरु और शुक्र के बीच इतनी कम दूरी होने की वजह से दोनों ग्रह दूरबीन में एक साथ नजर आएंगे. वैज्ञानिक शब्दावली में इस घटना को संयोजन यानी Conjunction कहा जाता है. यह वह स्थिति होती है, जब दो खगोलीय पिंड पृथ्वी से देखने पर एक-दूजे के बहुत करीब दिखते हैं.
बताते चलें कि शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह माना जाता है. इसके बाद दूसरे नंबर बृहस्पति ग्रह आता है. ये दोनों ग्रह इतने चमकदार हैं कि रात होने पर साफ मौसम में बिना टेलिस्कोप के भी देखे जा सकते हैं.
शुक्र रात के आसमान में सबसे चमकदार ग्रह है, जबकि बृहस्पति दूसरे नंबर पर. दोनों इतने चमकदार हैं कि साफ मौसम में बिना किसी उपकरण के भी आसानी से देखा जा सकता है. इसके लिए पूरी तरह अंधेरा होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती. आप हल्के धुंधलके में भी इस अद्भुत नजारे को देख सकते हैं. हालांकि, सूर्यास्त होने पर इन दोनों ग्रहों को ज्यादा स्पष्टता से देखा जा सकेगा.
खगोलविदों के अनुसार, दोनों ग्रह Ecliptic नामक काल्पनिक तिरछी रेखा के साथ दिखाई देंगे. यह वह स्थिति होती है, जिसमें सूर्य और ग्रह आसमान में चलते हुई दिखाई देते हैं. खास बात ये है कि 8 और 9 जून को शुक्र और बृहस्पति ग्रह सूर्य के साथ पश्चिम में डूबते हुए नजर आएंगे. जब सूर्यास्त हो जाएगा तो दोनों ग्रह पश्चिमी क्षितिज के ऊपर लगभग 2 से 2.5 घंटे तक नजर आएंगे.
अगर 8 या 9 जून की शाम को मौसम साफ हो तो आप सूर्यास्त के बाद पश्चिम की ओर देखें. वहां पर आपको दो बहुत चमकते हुए तारे करीब-करीब नजर आएंगे. आप समझ जाएं कि ये बृहस्पति और शुक्र ग्रह हैं, जो अपनी चांदनी से दुनिया में उजियारा फैला रहे हैं.