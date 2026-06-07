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आसमान में 8 जून को 'ग्रहों का महा-मिलन', दिखेगी शुक्र-बृहस्पति की दुर्लभ युति; 2028 से पहले नहीं आएगा ऐसा मौका

When will Jupiter-Venus Transit 2026 happen: आसमान में 8 जून को 'ग्रहों का महा-मिलन' होने जा रहा है. आप सोमवार देर शाम को आकाश में शुक्र-बृहस्पति की दुर्लभ युति देख सकेंगे. यह मौका इतना खास होगा कि आप 2028 से पहले इस तरह का नजारा दोबारा नहीं देख पाएंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 07, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:52 PM IST
आसमान में 8 जून को 'ग्रहों का महा-मिलन', दिखेगी शुक्र-बृहस्पति की दुर्लभ युति; 2028 से पहले नहीं आएगा ऐसा मौका

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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