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Hindi Newsविज्ञानकाई ने तोड़ा था चट्टानों का सीना, इंसान तो बहुत बाद में आए; इस नन्हे जादूगर ने बंजर धरती को बना दिया हरा-भरा स्वर्ग!

काई ने तोड़ा था चट्टानों का सीना, इंसान तो बहुत बाद में आए; इस नन्हे 'जादूगर' ने बंजर धरती को बना दिया हरा-भरा स्वर्ग!

First Plant on Earth: आज की हर-भरी धरती और घने जंगलों को देखकर यह कल्पना करना मुश्किल है कि हमारी पृथ्वी कभी आग उगलती चट्टानों और खौलते समंदरों का एक वीरान गोला थी. न यहां ऑक्सीजन, न ही जीवन की आहट. लेकिन फिर करोड़ों साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकुछ बदल दिया. समुद्र की गहराइयों से निकलकर एक नन्हे, बिना जड़ और पत्तों वाले जीव ने जब सूखी जमीन पर पहला कदम रखा, तो वह केवल एक पौधे का जन्म नहीं था, बल्कि भविष्य के इंसानी वजूद की नींव थी. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:02 AM IST
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काई ने तोड़ा था चट्टानों का सीना, इंसान तो बहुत बाद में आए; इस नन्हे 'जादूगर' ने बंजर धरती को बना दिया हरा-भरा स्वर्ग!

First Plant on Earth: आज हम अपनी धरती को हरी-भरी देखते हैं लेकिन वह हमेशा से ऐसी नहीं थी. आज से करोड़ों साल पहले धरती पूरी तरह से बंजर और वीरान थी. न पेड़, न घास, न ही कोई हरियाली थी. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर धरती पर सबसे पहला पौधा कौन था, कब आया और कैसे? वैज्ञानिकों ने अब उस रहस्य से पर्दा उठाया है कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत करने वाला पहला पौधा कौन साथा और वह समुद्र की गहराइयों से निकलकर सूखी जमीन पर कैसे पहुंचा.

जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां ने पेड़ थे, न रंग-बिरंगे फूल और न ही हरियाली. हर तरफ सिर्फ नग्न चट्टानें और बहता समंदर. लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ, करोड़ों साल पहले समुद्र की गहराइयों से निकलकर एक छोटे से जीव ने तपती हुई बंजर धरती पर पहला अपना कदम रखा. यह कोई जानवर नहीं बल्कि धरती का पहला पौधा था.

समुद्र के भीतर छिपे थे पूर्वज
इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो पता चलता है कि पौधों की शुरुआत किसी एक प्रजाति से शुरू नहीं हुई. लगभग 3 अरब साल पहले समुद्र में सायनोबैक्टीरिया जैसे छोटे जीवों ने जन्म लिया. इन्होंने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया और इससे ही पृथ्वी के वातावरण में बदलाव की शुरुआत हुई.

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वैज्ञानिकों का मानना है कि आज के विशाल पेड़ों के पूर्वज असल में हरी शैवाल थे. लगभग 47 करोड़ साल पहले इन शैवालों ने पानी से निकलकर जमीन पर बसने की कोशिश शुरू की. उस समय शुरुआती पौधे आज की तरह बिलकुल भी नहीं थे. वे बहुत छोटे और साधारण थे, जिनमें न जड़ें थीं न ही तने और पत्तियां. ये पौधे आज के काई की तरह थे जो जमीन से चिपक कर उगते थे जिससे नमी बनी रहे.

चट्टानों को तोड़कर बनाई मिट्टी
उस समय से पौधों ने धरती पर पहला काम किया था वह था चट्टानों को तोड़ना. इन्होंने फंगस के साथ मिलकर पत्थरों को मिट्टी में बदलने का काम शुरू किया. इसी प्रक्रिया ने आगे चलकर बड़े जंगलों और जटिल जीवों के विकास का रास्ता साफ किया.

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इवोल्यूशन की लंबी दौड़
समय के साथ ये पौधे और विकसित होते चले गए. कुक्सोनिया जैसे पौधों के आने से उनमें नसों का भी विकास होने लगा, जिससे वे जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ सके और पानी को ऊपर तक पहुंचाने में सक्षम हुए.

धरती पर पौधों का आना कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं थी बल्कि यह करोड़ों सालों की मेहनत का नतीजा है. अगर उन छोटी शैवालों ने जमीन पर कदम न रखा होता तो शायद आज हम और आप भी यहां न होते.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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