धरती पर नया खतरा...अंतरिक्ष में फैल रहा है कचरा, धरती पर बढ़ सकता है 500 गुना प्रदूषण
Science News in Hindi: यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन(यूसीएल)के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 23, 2025, 02:10 PM IST
Space Debris: यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन(UCL)के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है. प्रोफेसर एलोइस मारैस की टीम ने 2020 में अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया था. नए आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 259 और 2023 में 223 रॉकेट लॉन्च किए गए थे. जिनमें कुल मिलाकर 1,53,000 मीट्रिक टन से ज्यादा ईंधन खर्च हुआ था. प्रोफेसर मारैस ने कहा, रॉकेट और सैटेलाइट से वायुमंडल में पहले से कहीं अधिक प्रदूषण फैल रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां हम पहले कभी नहीं थे.

इसका धरती पर भी असर होगा?
प्रोफेसर मौरेस ने कहा कि, क्योंकि इंसान ने वायुमंडल की ऊपरी परतों में इतना प्रदूषण पहले कभी नहीं छोड़ा. अगर इसे नहीं रोका गया तो पृथ्वी के वायुमंडल पर इसके गंभीर असर दिख सकते हैं. अध्ययन में सामने आया कि, SpaceX का स्टारलिंक, वनवेब और थाउजंड सेल्स जैसे बड़े सैटेलाइटों ने प्रदूषण को तीन गुना बढ़ा दिया है.

यह भी पढें: ISRO Vision 2047: स्पेस की दुनिया में भारत का बजेगा डंका, 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर NASA को दिखाएगा ठेंगा

कैसे प्रदूषण बढ़ा रहे हैं सैटेलाइट्स?
सैटेलाइट्स से निकलने वाली कालिख और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे उद्योगों के प्रदूषण से कम है, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये प्रदूषण ऊपरी वायुमंडल में बहुत ही लंबे समय तक रहता है. इस वजह से अंतरिक्ष से निकलने वाला प्रदूषण का असर हवाई जहाज या जमीन पर होने वाले प्रदूषण की तुलना में 500 गुना ज्यादा हो सकता है.

सबसे ज्यादा खतरा किसको?
UCL के डॉ. कॉनर बार्कर ने कहा कि, आने वाले सालों में और भी बड़े सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाना है जिसका असर हमारी जलवायु पर बुरी तरह से पड़ सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि ये लॉन्च Ozone Layer  को ठीक करने के लिए बने न्ट्रियल प्रोटोकॉल की कोशिशों को बेकार कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि, समय के साथ अंतरिक्ष में होने वाले सैटेलाइटों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है.

सफाई में क्या आ रही हैं मुश्किलें?
यूके नेशनल स्पेस सेंटर के अध्यक्ष प्रोफेसर स्टुअर्ट ने बताया, अंतरिक्ष में कचरा साफ करने का काम अभी के अंतरराष्ट्रीय नियमों की वजह से मुश्किल हो जाता है. उन्होंने बताया कि, जिस देश ने स्पेस में कुछ लॉन्च किया है उस पर उसी का अधिकार होता है जिस वजह से अंतरिक्ष के कचरों को साफ करना काफी मुश्किल होता है.

यह भी पढें: सूरज से निकली 'किलर' सोलर स्टॉर्म! NASA ने जारी किया अलर्ट, 1200 किमी/सेकंड की रफ्तार से करेगी अटैक

