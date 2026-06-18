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मंगल ग्रह पर आया महाप्रलय! 8 किमी ऊंचे बवंडर मचा रहे भयंकर तबाही, तस्वीरें देख हैरान हो उठे वैज्ञानिक

Storm on Mars: मंगल ग्रह से जो नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दी हैं. यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ने कई किलोमीटर ऊंचे धूल के बवंडरों की तस्वीरें भेजी हैं. भयंकर तूफान की रफ्तार भी बहुत ज्यादा है. आखिर मंगर ग्रह पर इतने भयंकर तूफान क्यों आते हैं?

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:42 PM IST
मंगल ग्रह पर आया महाप्रलय! 8 किमी ऊंचे बवंडर मचा रहे भयंकर तबाही, तस्वीरें देख हैरान हो उठे वैज्ञानिक
Image Credit: Image- ESA/DLR/FU Berlin

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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