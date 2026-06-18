Red Planet Weather: मंगल ग्रह पर एक बार फिर खौफनाक और हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया है. अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की कुछ ऐसी तस्वीरें जारी की हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. लाल ग्रह की एक सुनसान और प्राचीन घाटी में अचानक एक-दो नहीं, बल्कि दर्जनों भयंकर बवंडर उठ रहे हैं. सैकड़ों फुट ऊपर उठ रहे धूल के चक्रवात इतनी तेजी से घूम हे हैं कि इन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं कि मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट की नजरों से दिखे इस खौफनाक मंजर के पीछे की असली कहानी क्या है...
यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह की ये भयानक तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में मंगल ग्रह की एक विशाल घाटी में दर्जनों डस्ट डेविल्स यानी धूल के बवंडर या चक्रवात घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिससे पता चलता है कि लाल ग्रह पर चलने वाली हवाएं हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली हैं.
यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक, जब सूर्य की रोशनी से मंगल ग्रह की सतह गर्म होती है, तो उसके ठीक ऊपर की हवा तेजी से ऊपर की ओर उठने लगती है. यह गर्म हवा अपने साथ भारी मात्रा में धूल को ऊपर खींचने का काम करती है, इससे एक घूमता हुआ बवंडर बनने लगता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बवंडर पृथ्वी के रेगिस्तानों में दिखने वाले धूल के चक्रवातों जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन आकार में उनसे कहीं बहुत बड़े हैं. मंगल ग्रह के ये बवंडर 8 किलोमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और कई किलोमीटर दूर तक यात्रा करते हैं. इनकी रफ्तार 45 मीटर प्रति सेकंड तक जा सकती है.
मार्स एक्सप्रेस पर लगे हाई रेजोल्यूशन स्टीरियो कैमरा ने इस एरिया में लगभग 30 एक्टिव बवंडरों को कैमरे में रिकार्ड किया है. तस्वीरों में ये छोटे पीले डॉट्स और उनके पीछे गुलाबी रंग की परछाई जैसे दिखाई दे रहे हैं. वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक इन बवंडरों के अंदर हवा की स्पीड 158 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, जो मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद किसी भी रोवर द्वारा अब तक रिकॉर्ड की गई स्पीड से कहीं ज्यादा है.
यह पूरी घटना मंगल ग्रह के उत्तरी हिस्से में स्थित मेमर्स वैलेस नाम के एक लंबे और घुमावदार घाटी नेटवर्क में देखी गई है. यह घाटी लगभग 1,000 किलोमीटर लंबी है और करीब 3.8 अरब साल पुरानी है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह इलाका मंगल ग्रह के इतिहास के लेट नोआचियन युग का है. साल 2003 में लॉन्च हुआ मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट पिछले 23 सालों से मंगल ग्रह की खोज कर रहा है और इससे पहले इसने 2008 और 2019 में भी इस इलाके की तस्वीरें ली थीं.