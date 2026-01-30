Advertisement
न्यूजीलैंड की गुफा में मिली 10 लाख साल पुरानी खोई हुई दुनिया, देखकर वैज्ञानिक बोले- ये तो...

न्यूजीलैंड की गुफा में मिली 10 लाख साल पुरानी 'खोई हुई दुनिया', देखकर वैज्ञानिक बोले- ये तो...

Newzealand Hidden Cave: वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड की एक गुफा में एक ऐसी पुरानी दुनिया की खोज की है जो हजारों साल पहले खत्म हो गई थी. इस गुफा के अंदर 12 अलग-अलग तरह के पक्षियों और 4 तरह के मेंढकों की हड्डियों के ढांचे मिले हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 30, 2026, 12:42 PM IST
न्यूजीलैंड की गुफा में मिली 10 लाख साल पुरानी 'खोई हुई दुनिया', देखकर वैज्ञानिक बोले- ये तो...

Ancient Lost World: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों को न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप वेटोमो की एक गुफा में लाखों साल पुराने जीवाश्मों का पता चला है. गुफा के अंदर छिपी इस पुरानी दुनिया में 12 तरह के पक्षियों और 4 तरह के मेंढकों की हड्डियां और अवशेष मिले हैं. ये जानवर यहां तब रहा करते थे जब इंसान आए भी नहीं थे जो इसे लगभग 10 लाख साल पुरानी बनाती है. इंसानों के आने से पहले ही मौसम में भारी बदलाव और ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से यह पूरी प्रजाति खत्म हो गई थी. यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों को इतनी पुरानी जानकारी एक ही जगह मिली है.

कैसे हुई ये पूरी खोज?
पुराने समय में यहां इतने बड़ ज्वालामुखी फटे थे कि पूरे द्वीप पर कई मीटर मोटी राख की चादर बिछ गई थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम में अचानक आए बदलाव और इन ज्वालामुखियों की वजह से यहां रहने वाले 33% से 50% जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए. इसी वजह से यह न्यूजीलैंड की सबसे पुरानी गुफा बन गई है. 

यह भी पढ़ें: रेगिस्तान की धूल से हिमालय में पहुंचे जानलेवा बैक्टीरिया, नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

गुफा के अंदर उड़ने वाला तोता
इस गुफा के अंदर केकेपी (Kakapo) नाम के तोते के पूर्वजों के अवशेष मिले हैं. आज के समय के केकेपी तोते बहुत भारी होते हैं और उड़ नहीं सकते लेकिन गुफा में मिले उनके पूर्वजों के पैर कमजोर थे. इसका मतलब है कि लाखों साल पहले ये तोते आसमान में उड़ सकते थे. 

गायब हो चुके हैं अनोखे पक्षी
गुफा में तकाह (Takahe) नाम के एक विलुप्त पक्षी और ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉन्जविंग जैसे दिखने वाले कबूतर की हड्डियां मिली हैं. इन अवशेषों से पता चलता है कि लाखों सालों में जब जंगल और झाड़ियां बदलीं तो इन पक्षियों ने खुद को जीवित रखने के लिए कैसे बदला. वैज्ञानिकों के पास इस इलाके की कम जानकारी थी. इस खोज ने इतिहास के उन खाली पन्नों को भरने का काम किया है. 

यह भी पढ़ें: क्या कभी हरा-भरा थी ग्रीनलैंड? बर्फ के 1600 मीटर नीचे दबे मिले जंगलों के निशान, रिसर्च में दावा

वैज्ञानिकों की इस खोज पर क्या राय है?
वैज्ञानिक डॉ. पॉल स्कोफील्ड के मुताबिक, हमारे पास पहले के समय की बहुत कम जानकारी मिली थी. इस खोज ने इतिहास के उस खोए हिस्से को दुनिया के सामने ला दिया है. जैसे-जैसे यहां का माहौल और जंगल बदले पक्षियों की नई-नई प्रजातियां पैदा हो गईं. पुरानी थ्योरी कहती थी कि, न्यूजीलैंड के अनोखे जानवर सिर्फ 750 साल पहले इंसानों की वजह से खत्म हुए. 

