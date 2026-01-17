सूखे रेगिस्तान के नीचे मिली 'अंडरग्राउंड दुनिया', जहां पानी की एक बूंद नहीं वहां मजे में हैं ये जीव

Atacama Desert: अटाकामा रेगिस्तान धरती की सबसे कठिन जगहों में से एक है जहां बहुत ज्यादा सूखा और खारापान होने के कारण जीवन का बचना नामुमकिन लगता है. लेकिन, वैज्ञानिकों ने यहां जमीन के नीचे पनपते हुए जीवन की खोज की है. इस रेगिस्तान को दुनिया का सबसे सूखा इलाका माना जाता है लेकिन अब पता चला है कि जमीन के नीचे ऐसे जीव छिपे हुए हैं जिनका जिंदा रहना कभी असंभव माना जाता था. कोलोन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर शोध किया है. इस रिसर्च से पता चला है कि ये छोटे जीव दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों पर खुद को कैसे ढालते हैं.

वैज्ञानिकों को जांच में क्या मिला?

अटाकामा रेगिस्तान की तुलना अक्सर उत्तर और दक्षिण ध्रुव से की जाती है क्योंकि यहां नमी बिल्कुल नहीं है. यहां की मिट्टी बहुत खारी है और तापमान भी बदलता रहता है जिससे किसी भी जीव का जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि, रेगिस्तान की ऊपरी सतह के नीचे नेमाटोड्स नाम के छोटे कीड़े मजे से रह रहे हैं और इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से देखना मुश्किल है.

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिड में मिला 'सीक्रेट कमरे' का रास्ता, रोबोट ने कैमरे में कैद किया 4500 साल पुराना रहस्य

Add Zee News as a Preferred Source

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?

इस स्टडी में सामने आया है कि जीवन उन जगहों पर भी बच सकता है जहां हम इसकी उम्मीद छोड़ देते हैं. वैज्ञानिकों ने अटाकामा रेगिस्तान के अलग-अलग हिस्सों की जांच की जैसे ऊंचाई वाले इलाके जहां थोड़ी नमी थी और वे इलाके जहां सूरज की खतरनाक सीधे पड़ती हैं. हालांकि, ये जगहें बहुत खतरनाक है फिर भी जीवन का मिलना हैरानी की बात है.

क्या रही खोज की सबसे रोमांचक बात?

वैज्ञानिकों ने जांच में पाया कि, जहां थोड़ी सी भी नमी या पानी मौजूद है वहां इन जीवों की संख्या और किस्में बहुत ज्यादा है. जिन इलाकों में नमी ज्यादा ता वहां छोटे कीड़ों नेमाटोड्स ने बच्चे पैदा करने के नए-नए तरीके अपना लिए हैं. इनमें से कुछ तो बिना साथी के भी आबादी बढ़ाने की क्षमता रखते हैं.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से भारत पर दिखी धुंध की सफेद चादर, तस्वीरें देख IMD ने कहा- 'अगले 73 घंटे बेहद भारी'

इस जानकारी से क्या फायदा होगा?

जैसे-जैसे दुनिया में गर्मी बढ़ रही है और सूखा फैल रहा है, यह समझना जरूरी है कि इतने मुश्किल हालातों में भी जीवन कैसे बचा रहता है. अटाकामा रेगिस्तान वैज्ञानिकों के लिए किसी लैब की तरह है. यहां रिसर्च करके ये समझने की कोशिश जारी है कि सूखा और गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो जीव खुद को कैसे बचाते हैं.