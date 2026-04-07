Advertisement
trendingNow13169902
Hindi Newsविज्ञानधरती के अलावा ब्रह्मांड के इस ग्रह में भी हो सकता है जीवन, वैज्ञानिकों को मिले ये खास संकेत

धरती के अलावा ब्रह्मांड के इस ग्रह में भी हो सकता है जीवन, वैज्ञानिकों को मिले ये खास संकेत

Life on venus: सौरमंडल के अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश में वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं. शुक्र ग्रह को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है. दरअसल अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने 50 साल पुराने डेटा को दोबारा से जांचा है जिससे पता कि शुक्र ग्रह पर पानी है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती के अलावा ब्रह्मांड के इस ग्रह में भी हो सकता है जीवन, वैज्ञानिकों को मिले ये खास संकेत

Life on venus: हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश में वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं. वहीं शुक्र ग्रह को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है. कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ऐसे में वहां जीवन की संभावना हो सकती है.  वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल काफी घना है, इसके वायुमंडल में 95 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है जिस वजह से यह काफी गर्म ग्रह है. इसकी सतह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. समुद्र ग्रह का वायु दाब पृथ्वी के समुद्र तल से लगभग 92 गुना अधिक है. ऐसे में इस ग्रह पर जीवन की खोज करना सही नहीं हो सकता है. लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि इतनी जल्दी शुक्र ग्रह को खारिज नहीं करना चाहिए. 

एमआईटी के वैज्ञानिकों की टीम कई सालों से काम रही है कि क्या ग्रह के वायुमंडल में जीवन के मूलभूत तत्व मौजूद हो सकते हैं. ऊपरी वायुमंडल में तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ऐसे में वहां जीवन की संभावना हो सकती है. 

शुक्र ग्रह पर हो सकता है जीवन 

मॉलिक्यूल्स पत्रिका में नई स्टडी प्रकाशित किया गया है, इसमें उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड में अपघटन का सामना करने वाली आणविक संरचनाओं की खोज की है. उन्होंने यह देखने पर ध्यान केंद्रित किया है कि क्या साइक्लोपेंटेन मोटिफ डीऑक्सीराइबोस लिंकर्स की जगह ले सकता है, जो कि डीएनएन की संरचनात्मक पृष्ठभूमि पर काम करते हैं. वैज्ञानिकों ने कहा जैविक कार्यों को करने के लिए जीवन को कहीं अधिक जटिल आणविक संरचनाओं विशेष रूप से जटिल पॉलिमर की आवश्यकता होती है. उन्होंने आगे कहा कि RNA और DNA के समान का कार्यात्मक और संरचनात्मक गुणों वाले आनुवंशिक पॉलिमर जीवन के लिए सार्वभौमिक रूप से जरूरी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कार्बनिक रसायन जीवन

साइक्लोपेंटेन कुछ न्यूक्लिक एसिड बेस में डीऑक्सीराइबोस की जगह ले सकता है. उनका बोलना है कि उनकी यह खोज शुक्र ग्रह पर एक खोजी मिशन भेजने का आधार बनती है. उनके अनुसार यह खोज 2020 में शुक्र ग्रह के बादलों में फॉस्फीन मिला है, जो कि पृथ्वी पर अवायवीय जीवन का जैव-संकेत है. वैज्ञानिकों ने सालों तक शुक्र ग्रह पर सूक्ष्मजीवी जीवन की संभावित संरचना को जानने के प्रयास किया है. वैज्ञानिकों को कहना है कि जटिल कार्बनिक रसायन जीवन की गारंटी नहीं देता है, लेकिन किसी ग्रह के वातावरण जीवन की संभावना हो सकती है. 

फॉस्फीन गैस की उपस्थिति

फॉस्फीन  एक बिना रंग वाली तेज गंध वाली गैस है, जो पृथ्वी पर मुख्य रूप से ऑक्सीजन रहित वातावरण में जीवित कुछ बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित की जाती है. शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन की मौजूदगी वैज्ञानिकों के लिए हैरानी भरा है, क्योंकि वहां वातावरण अम्लीय और गर्म है. जो कि किसी भी प्रकार का कार्बनिक जीवन के लिए प्रतिकूल हो सकती है. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

Sciencelife on venus

Trending news

धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
Dhurandhar
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
Neelam Shinde
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
Sabrimala Case
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
Sabrimala Mandir
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र