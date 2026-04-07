धरती के अलावा ब्रह्मांड के इस ग्रह में भी हो सकता है जीवन, वैज्ञानिकों को मिले ये खास संकेत

Life on venus: सौरमंडल के अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश में वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं. शुक्र ग्रह को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है. दरअसल अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने 50 साल पुराने डेटा को दोबारा से जांचा है जिससे पता कि शुक्र ग्रह पर पानी है.
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Life on venus: हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश में वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं. वहीं शुक्र ग्रह को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है. कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ऐसे में वहां जीवन की संभावना हो सकती है. वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल काफी घना है, इसके वायुमंडल में 95 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है जिस वजह से यह काफी गर्म ग्रह है. इसकी सतह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. समुद्र ग्रह का वायु दाब पृथ्वी के समुद्र तल से लगभग 92 गुना अधिक है. ऐसे में इस ग्रह पर जीवन की खोज करना सही नहीं हो सकता है. लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि इतनी जल्दी शुक्र ग्रह को खारिज नहीं करना चाहिए.
एमआईटी के वैज्ञानिकों की टीम कई सालों से काम रही है कि क्या ग्रह के वायुमंडल में जीवन के मूलभूत तत्व मौजूद हो सकते हैं. ऊपरी वायुमंडल में तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ऐसे में वहां जीवन की संभावना हो सकती है.
मॉलिक्यूल्स पत्रिका में नई स्टडी प्रकाशित किया गया है, इसमें उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड में अपघटन का सामना करने वाली आणविक संरचनाओं की खोज की है. उन्होंने यह देखने पर ध्यान केंद्रित किया है कि क्या साइक्लोपेंटेन मोटिफ डीऑक्सीराइबोस लिंकर्स की जगह ले सकता है, जो कि डीएनएन की संरचनात्मक पृष्ठभूमि पर काम करते हैं. वैज्ञानिकों ने कहा जैविक कार्यों को करने के लिए जीवन को कहीं अधिक जटिल आणविक संरचनाओं विशेष रूप से जटिल पॉलिमर की आवश्यकता होती है. उन्होंने आगे कहा कि RNA और DNA के समान का कार्यात्मक और संरचनात्मक गुणों वाले आनुवंशिक पॉलिमर जीवन के लिए सार्वभौमिक रूप से जरूरी है.
साइक्लोपेंटेन कुछ न्यूक्लिक एसिड बेस में डीऑक्सीराइबोस की जगह ले सकता है. उनका बोलना है कि उनकी यह खोज शुक्र ग्रह पर एक खोजी मिशन भेजने का आधार बनती है. उनके अनुसार यह खोज 2020 में शुक्र ग्रह के बादलों में फॉस्फीन मिला है, जो कि पृथ्वी पर अवायवीय जीवन का जैव-संकेत है. वैज्ञानिकों ने सालों तक शुक्र ग्रह पर सूक्ष्मजीवी जीवन की संभावित संरचना को जानने के प्रयास किया है. वैज्ञानिकों को कहना है कि जटिल कार्बनिक रसायन जीवन की गारंटी नहीं देता है, लेकिन किसी ग्रह के वातावरण जीवन की संभावना हो सकती है.
फॉस्फीन एक बिना रंग वाली तेज गंध वाली गैस है, जो पृथ्वी पर मुख्य रूप से ऑक्सीजन रहित वातावरण में जीवित कुछ बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित की जाती है. शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन की मौजूदगी वैज्ञानिकों के लिए हैरानी भरा है, क्योंकि वहां वातावरण अम्लीय और गर्म है. जो कि किसी भी प्रकार का कार्बनिक जीवन के लिए प्रतिकूल हो सकती है.