धरती से 38 मिलियन किलोमीटर दूर रोमांस वाले ग्रह पर मिला पानी से भरा 'बादल', वैज्ञानिकों के खिले चेहरे

Life On Venus: शुक्र ग्रह वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है. काफी सालों से चर्चा है कि क्या शुक्र ग्रह पर जीवन है. अब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:30 PM IST
सौरमंडल के अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश में वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं. शुक्र ग्रह को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है. दरअसल अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने 50 साल पुराने डेटा को दोबारा से जांचा है जिससे पता कि शुक्र ग्रह पर पानी है. 

क्या शुक्र ग्रह पर पानी है 
शुक्र ग्रह पर पानी पृथ्वी की तरह साफ-साफ बूंदों में नहीं बल्कि हाइड्रेटेड सामग्री के रूप में मिली है. पहले की सोच थी कि बादल में ज्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, लेकिन अब पता चला है कि पानी का हिस्सा 62 प्रतिशत है. इस बारे में नासा के पानियर मिशन के पुराने डेटा से मिली है. 

शुक्र ग्रह पर क्यों हो सकता है जीवन 
शुक्र ग्रह सूर्य के काफी नजदीक है. ऐसे में शुक्र ग्रह का तापमान काफी गर्म है. ग्रह के सतह पर तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक है. ग्रह की ऊपरी बादलों की परतों पर दबाव और तापमान पृथ्वी जैसा है. यानी लगभग 50 डिग्री सेल्सियस और सामान्य हवा का दबाव है. ऐसे में वैज्ञानिको का कहना है कि वहां पर माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवन हो सकता है. पहले माना जाता था कि ये बादल सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है यह इसिड काफी जहरीला होता ऐसे में यहां जीवन की कल्पना करना मुश्किल है. वहीं अब नए अध्ययन में पता चला कि पानी बहुत ज्यादा है वो बस हाइड्रेटेड रूप में बंधा हुआ है. 

भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने की खोज 
शुक्र ग्रह पर पानी को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों ने की खोज की है. दरअसल कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉ राकेश मोगुल और डॉ संजय लिमाये (विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी) ने शुक्र के बादलों की रचना पर चर्चा की थी. चर्चा के दौरान उन्होंने साल 1978 के नासा पायनियर वीनस मिशन डेटा को दोबारा से देखा. इसके बाद उन्होंने डेटा को देखा और पुरानी किताबों को स्कैन किया. 

ऐसे मिला पानी 
वैज्ञानिकों ने देखा कि प्रोब जब बादलों वाली मोटी हवा में उतरा, तो उपकरणों के इनलेट बादलों के कणों में जाम हो गए. इससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अचनाक गिर गया. शुरुआत में इसे खराबी माना गया, लेकिन फिर इसे मौका माना गया. प्रोब को नीचे उतारा गया. गर्मी की वजह से जाम कण पिघले, अलग-अलग तापमान पर गैसें निकली, जिससे पता चला कि जमे कण में क्या था. 

पानी- इस खोज में पानी की बड़ी मात्रा निकली. कुल कणों का 62 प्रतिशत पानी था. इसके बाद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला. 

क्या था पानी का रहस्य 
पहले दूरबीनों से रंगों के विश्लेषण की मदद से पानी के बारे में पता किया जाता था. पहले केवल हवा में घुला पानी दिख सकता था ना कि हाइड्रेटेड पानी, लेकिन प्रोब बादलों के कणों को मापता है जिस वजह से नतीजा साफ-साफ मिला. 

क्या शुक्र ग्रह पर है जीवन 
शुक्र ग्रह के बादलों में केवल पानी की कमी थी. अब पता चला है कि वह पानी है लेकिन यह पानी तेजाबी पानी है जो कि पृथ्वी के जीवों और इंसान के लिए कठिन है. वहां पर एसिड सहने वाले जीव ही रह सकते हैं. लेकिन यह खोज नई दिशा देगी.  

इसे भी पढ़ें: आर्कटिक बर्फ के नीचे सोता मिला 40,000 साल पुराना जिंदा 'राक्षस'! वैज्ञानिकों ने बजा दी खतरे की घंटी 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

