जमीन के अंदर से मिले 15000 साल पुराने 'गहने'! ऊपर चढ़ा था 'खून' का रंग, नेतन्याहू से है खास कनेक्शन

Origin of Farming: इंसान ने सबसे पहले खेती करना मजबूरी में सीखा या विकसित होती सोच का परिणाम था? बेंजामिन नेतन्याहू के देश इजराइल की हिब्रू यूनिवर्सिटी के एक नए रिसर्च ने इतिहास की किताबों को ही चुनौती दे दी है. पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान 15,000 साल पुराने मिट्टी के दुर्लभ गहने और मनके मिले हैं जिन पर 'खून जैसा' गहरा लाल रंग चढ़ा हुआ है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन गहनों का आकार गेहूं, जौ जैसा है.
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Origin of Farming: इतिहास की किताबों में अभी तक हम यह पढ़ते आए हैं कि मानव सभ्यता में खेती की शुरुआत करीब 10,000 से 12,000 साल साल पहले हुई थी. लेकिन हाल ही में मिले 15,000 साल पुराने मिट्टी के मोतियों ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया है. इन छोटे से मोतियों ने उस हैरान कर देने वाले राज से पर्दा उठा दिया है जो बताते हैं कि इंसान ने मिट्टी से नाता जोड़ना और खेती करना हमारी सोच से भी काफी पहले शुरू कर दिया था.
इजराइल जिसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वहीं की हिब्रू यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की एक टीम ने 15,000 साल पुराने मिट्टी के गहने खोजे हैं. ये गहने न सिर्फ इंसानी कारीगरी का बड़ा नमूना हैं बल्कि खेती की शुरुआत के संकते भी देते हैं.
नटुफियन संस्कृति और मिट्टी के गहने
लेवेंट क्षेत्र यानी इजराइल, फिलिस्तीन और लेबनान के क्षेत्र में रहने वाली नटुफियन संस्कृति के लोगों ने ये 142 छोटे मनके और पेंडेंट तैयार किए थे. यह वह समय था जब इंसान धीरे-धीरे बस्तियां बसाकर एक जगह रहना सीख रहा था. रिसर्चर्स ने पाया कि इन गहनों में से 19 मोतियों का आकार उन पौधों जैसा है जिन्हें हम आज खाते हैं जैसे गेहूं, जौ और दालें. यह इस बात को बताता है कि खेती शुरू होने से लगभग 3,000 साल पहले ही ये पौधे इंसानों की पहचान और उनकी संस्कृति का हिस्सा बन चुके थे.
दिमाग में पहले आई खेती की क्रांति
इस रिसर्च में शामिल डॉ. लॉरेंट डेविन के मुताबिक यह खोज इस सिद्धांत पर जोर देती है कि खेती की शुरुआत केवल मजबूरी या पर्यावरण में बदलाव की वजह से नहीं हुई थी. बल्कि यह इंसानी सोच और आध्यात्मिक बदलाव का ही परिणाम था. नटुफियन लोग खेती शुरू करने से पहले ही इन फसलों को इतना महत्व देते थे कि वे इनके आकार के गहने पहना करते थे.
बच्चों और बड़ों ने मिलकर बनाया था गहने
इस खोज की सबसे चौंकाने वाली बात है कि इन मोतियों पर 50 से ज्यादा उंगलियों के निशान मिले हैं. फॉरेंसिक जांच से खुलासा हुआ है कि इन्हें केवल कुशल कारीगरों ने ही नहीं बल्कि बच्चों और छोटी बच्चियों ने बनाया था.
इस खोज से पता चलता है कि नटुफियन समाज में सामाजिक मूल्यों और कला को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाता था.
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इन गहनों को लाल रंग से कलर किया गया था जो दुनिया में इस तरह की कोटिंग का सबसे पुराना उदाहरण है.
रिसर्च में शामिल लोगों का मानना है कि यह खोज बताती है कि खेती की शुरुआत अचानक नहीं हुई थी. बल्कि यह लोगों की सोच, जीवनशैली और संस्कृति में धीरे-धीरे आए बदलाव का नतीजा थी.
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