Big Bang: क्या बजने वाली धरती की आखिरी घंटी? वैज्ञानिकों ने बता दी 11 अरब साल पुराने ब्रह्मांड की डेथ डेट

Science Latest News: हाल ही में की गई एक नई स्टडी में भविष्यवाणी की गई है कि ब्रह्मांड का अंत बड़ा ही नाटकीय तरीके से होगा जिसे महा-संकुचन(Big Crunch)कहा जाता है. स्पेन, चीन और अमेरिका के इन शोधकर्ताओं का का कहना है कि, ब्रह्मांड को फैला रही ताकत जिसे Dark Energy कहते हैं वह समय के साथ बदल रही है. अगर यह रिसर्च सही है तो लगभग 11 साल बाद ब्रह्मांड का फैलना बंद हो जाएगा. इसके बाद यह सिकुड़ना शुरू कर देगा और अंत में अपने ही ग्रैविटी की वजह से पूरी तरह ढह जाएगा. वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि ब्रह्मांज की कुल उम्र लगभग 33.3 साल होगी.

कैसे की गई ये रिसर्च?

कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के भौतिकी प्रोफेसर के प्रोफेसर हेनरी टाई ने Albert Einstein द्वारा दिए गए ब्रह्माण्ड संबंधी स्थिरांक(Cosmological Constant)के मॉडल में कुछ नए आंकड़े जोड़े हैं. इस मॉडल का इस्तेमाल वैज्ञानिक ब्रह्मांड के भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए करते रहे हैं. आइए जानते हैं कि टाई ने इसे लेकर क्या कहा.

प्रोफेसर टाई ने कौन सी बातें कहीं?

टाई ने कहा कि, पिछले 20 सालों से लोग मानते थे कि यह स्थिरांक धनात्मक(Positive)है जिसका मतलब है कि ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा. लेकिन नए आंकड़े बताते हैं कि स्थिरांक ऋणात्मक(Negative) है जिसका मतलब है कि ब्रह्मांड बिग क्रंच में खत्म हो जाएगा. टाई इस नई रिसर्च पेपर 'द लाइफस्पैन ऑफ आवर यूनिवर्स' के मुख्य लेखर हैं जो 18 सितंबर को जर्नल ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स में प्रकाशित हुई.

कितना पुराना है ब्रह्मांड?

वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है और यह अभी भी फैल रहा है. प्रोफेसर टाई कहते हैं कि अभी तक के मॉडल्स के हिसाब से Universe के 2 सीधे अंत हो सकते हैं. अगर ब्रह्माण्ड संबंधी

स्थिरांक(Cosmological constant)पॉजिटि है तो यह फैलत रहेगा. अगर यह Negative है तो यह अधिकतम साइज तक पहुंच कर सिकुड़ना शुरू करेगा और अंत में खत्म हो जाएगा. प्रोफेसर टाई ने दूसरे वाले अंत का ही नतीजा निकाला है.