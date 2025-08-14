Roasted Chicken: समुद्र की गहराइयों में मिला 'हेडलेस मॉन्स्टर', जिंदा रहने के लिए करता है ये गंदा कम
Roasted Chicken: समुद्र की गहराइयों में मिला 'हेडलेस मॉन्स्टर', जिंदा रहने के लिए करता है ये गंदा कम

Marine Life: समुद्री जीवन कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका है. वैज्ञानिक भी अब तक सिर्फ 5 प्रतिशत समुद्र तक ही पहुंच पाए हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:31 PM IST
Roasted Chicken: समुद्र की गहराइयों में मिला 'हेडलेस मॉन्स्टर', जिंदा रहने के लिए करता है ये गंदा कम

Roasted Chicken: समुद्र की गहराई में एक गहरे लाल रंग का जीव है जिसे 'हेडलेस चिकन मॉन्सटर' कहा जाता है. यह जीव अपने भोज के लिए मरे हुए छोटे समुद्री जीव और उनके मल की तलाश करता है. इसे हेडलेस चिकन फिश(Headless Chicken Fish)और स्पैनिश डांसर भी कहते हैं. इसकी चमकीला लाल रंग ही इसे अलग बनाता है लेकिन यह बहुत नाजुक है जिस वजह से इसका अध्ययन करना काफी मुश्किल है. लगभग 1,600 फीट की गहराई में रहने वाला ये जीव किसी मरे हुए मुर्गे जैसा दिखता है जिसका रंग हरा बरगंडी होता है. 

कैसा दिखता है ये जीव?
इस जीव का रंग गहरा लाल होता है और इसकी लंबाई 9.8 ईंच की होती है. इसे सबसे दिलचस्प बनाता है इसका आकार क्योंकि यह रोस्ट किए हुए चिकन जितना बड़ा होता है. इसका शरीर जालीदार और पंखों जैसी चीजों से ढका होता है जो इसे तैरने में मदद करते हैं. यह समुद्री जीव गहरे पानी में पाया जाने वाला एक खीरा(Sea Cucumber)है. 

यह भी पढें: NASA ने अंतरिक्ष से ली गंगा की तस्वीर...हैरतअंगेज नजारा देख खुली रह जाएंगी आपकी आंखें

कैसे जिंदा रहता है?
यह समुद्री खीरा वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है क्योंकि इसका अध्ययन करना काफी मुश्किल है. यह बहुत ही नाजुक होता है और जब वैज्ञानिक सैंपल लेने की कोशिश करते हैं तो ये आसानी से टूट सकता है. यह खाने के लिए मरे हुए छोटे समुद्री जीव और उनके मल को खाकर जिंदा रहता है. 

क्यों है ये खास?
इसका खाने का तरीका बहुत ही खास है. यह लाल समुद्री जीव 'ट्यूब फीट' नाम के अंगो की मदद से समुद्र की जमीन पर धीरे-धीरे रेंगता है. इनकी मदद से यह तलछट को इकट्ठा करता है और उसे अपने मुंह में डाल देता है. ये बिना सिर वाले चिकन मॉन्स्टर तलछट में मौजूद खाने लायक चीजों को ढूंढकर खाता है. यह बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला काम है.

