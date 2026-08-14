/पिरामिड में घुसा हाई-टेक रोबोट: 4500 साल से बंद सीक्रेट दीवार के सामने जाकर रुका, जानिए क्या हुआ फिर

दुनिया के सात अजूबों में शामिल मिस्र के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को लेकर एक हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है. सदियों से रहस्य का केंद्र बने इस विशाल पिरामिड के अंदर एक हाई-टेक रोबोट को एक पतली गुप्त सुरंग के जरिए भेजा गया. लगभग 100 फीट लंबे संकरे रास्ते का सफर तय करने के बाद यह रोबोट एक ऐसे सीलबंद दरवाजे के सामने जाकर पहुंचा, जिसे पिछले 4,500 सालों से किसी इंसान ने नहीं छुआ है.
वैज्ञानिकों के लिए पिरामिड के इंस पतले और संकरे रास्ते में जाना बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा, नामुमकिन जैसा था. पुरानी पत्थर की संरचना को बिना नुकसान पहुंचाए जांच करने के लिए रिसर्चर्स ने मॉडर्न रोबोटिक और स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया. जब रोबोट इस 100 फीट लंबे गलियारे के आखिरी छोर पर पहुंचा, तो वहां कोई खाली कमरा नहीं मिला, बल्कि एक ठोस पत्थर की दीवार या सीलबंद दरवाजा नजर आया.
इस खोज ने एक पुराने सवाल का जवाब देने के बजाय एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है. आखिर इस 4,500 साल पुराने दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है? हालांकि, अभी तक इस सीलबंद हिस्से को खोला नहीं गया है और न ही इसके अंदर क्या है, इसे लेकर कोई आधिकारिक खुलासा हुआ है.
मिस्रविज्ञानी जाही हवास ने इसको लेकर संकेत दिया है कि वे 2026 के बाद इस रहस्यमयी रास्ते से जुड़े परिणामों को लेकर आधिकारिक रिपोर्ट निष्कर्षों पर एक आधिकारिक रिपोर्ट जारी करने की योजना बना रहे हैं. उनका मानना है कि यह खोज प्राचीन मिस्र के इतिहास और पिरामिड की बनावट को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती है.
प्राचीन पत्थरों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पिरामिड के अंदर पहुंचने के लिए वैज्ञानिक अब एडंवास तकनीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं. इस अभियान में रोबोटिक्स के साथ ही-
थर्मल इमेजिंग
3D मैपिंग
म्यूऑन स्कैनिंग
जैसी एडवांस्ड तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि 2026 के बाद जब यह रिपोर्ट सामने आएगी, तो इतिहास का कौन सा बड़ा पन्ना खुलेगा.
गीजा का यह पिरामिड राजा खूफू के लिए बनाया गया था, जिसकी बड़ी संरचना में कई अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सीलबंद दरवाजे के पीछे कोई गुप्त खजाना, प्राचीन दस्तावेज या राजा का सीक्रेट रूम हो सकता है। यह खोज मिस्र की सभ्यता के कई पन्ने खोल सकती है।