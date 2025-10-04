अंतरिक्ष में 'दुष्ट ग्रह' का कोहराम...रिकॉर्ड गति से निगल रहा है हर चीज, बृहस्पति से 10 गुना भारी!

Rouge Planet: वैज्ञानिकों ने एक दुष्ट ग्रह, ऐसा ग्रह जो किसी तारे के चारों ओर नहीं घूमता बल्कि अंतरिक्ष में अकेला भटकता है, की खोज की है जिसमें उन्होंने असाधारण तौर पर तेजी से विकास होते देखा है. यह नया ग्रह आसपास से गैस और धूल को 6 अरब टन प्रति सेकंड की हैरान कर देने वाली रफ्तार से खींच रहा है. यह किसी भी ग्रह के लिए रिकॉर्ड की गई सबसे तेज वृद्धि है. इससे इस बात के जरूरी सुराग मिलते हैं कि ऐसे रहस्यमय ग्रह कैसे पैदा होते और बड़े होते हैं. वैज्ञानिकों ने चिली में स्थित यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के दूरबीन ESO's VLT का इस्तेमाल करके CHA 1107-7626 ग्रह का पता लगाया है.

कहां खोजा गया ये ग्रह?

यह नया बन रहा ग्रह चमेलियन तारामंडल में धरती से लगभग 620 लाइट ईयर की दूरी पर है. इसका वजन बृहस्पति ग्रह के 5 से 10 गुना है और यह अभी भी पूरी तरह से नहीं बन पाया है. यह ग्रह धूस और गैस की डिस्क से घिरा हुआ है जो इसे अभिवृद्धि(Accretion)नाम की प्रक्रिया में लगातार भोजन देती रहती है.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

इटली के राष्ट्रीय खगोल भौतिकी संस्थान के मुख्य शोधकर्ता विक्टर अल्मेंड्रोल अबाद ने बताया कि, लोग सोचते हैं कि ग्रह शांत और स्थिर होते हैं लेकिन इस खोज से हमें पता चलता है कि जो ग्रह अंतरिक्ष में अकेले तैरते हैं वो भी रोमांचक जगह हो सकते हैं. अगस्त 2025 तक इस ग्रह की गैसों को खाने की रफ्तार कुछ महीने पहले देखी गई रफ्तार से 8 गुना तक बढ़ गई थी.

इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है ग्रह?

इसकी संभावना है कि चुंबकीय गतिविधि की वजह से ही यह ग्रह इतनी तेजी से बढ़ रहा है. यह प्रक्रिया अब तक केवल तारों में ही देखी जाती थी. तारों और ग्रहों के बीच का अंतर अब कम होता दिखाई दे रहा है जिससे वैज्ञानिकों को अकेले घूमते ग्रहों के शुरूआती जीवन के बारे में दोबारा सोचने को मजबूर होना पड़ा है.

भविष्य में क्या खोज की जाएगी?

भविष्य के लिए ESO((European Southern Observatory)की आने वाली विशाल दूरबीन अपने बड़े मिरर और हाईटेक उपकरणों के साथ ऐसे भटकते ग्रहों को ढूंढने का वादा तरती है. यह दूरबीन धरती के सबसे अंधेरे आकाश में उनके बनने और विकसित होने के रहस्यों को उजागर करेगी.