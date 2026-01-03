ब्रह्मांड का आवारा! गैलेक्सी में अकेले मौज काटता है ये 'राक्षसी' ग्रह; वैज्ञानिकों ने कहा...

Rogue planet: वैज्ञानिकों ने मिल्की वे में एक अनोखा ग्रह खोजा है, जो किसी भी सूर्य के चारों ओर नहीं घूम रहा और पूरी तरह स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में अपना रास्ता बना रहा है. इसे रॉग प्लैनेट या आवारा ग्रह कहा जाता है. खास बात यह है कि इस ग्रह का द्रव्यमान और दूरी पहली बार सीधे मापी गई है. ग्रह का द्रव्यमान लगभग बृहस्पति के 22 प्रतिशत के बराबर है और यह पृथ्वी से लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है.

ग्रह कैसे खोजा गया

यह ग्रह एक दुर्लभ घटना ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग के जरिए खोजा गया जब यह ग्रह पृथ्वी और किसी दूर स्थित तारे के बीच आता है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण उस तारे की रोशनी को मोड़ देता है और थोड़े समय के लिए ग्रह को दिखाई देता है. वैज्ञानिकों ने इस घटना को न केवल पृथ्वी से, बल्कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के गाइआ सैटेलाइट्स से भी देखा था. दोनों अलग-अलग जगहों से देखे जाने से ग्रह के द्रव्यमान और दूरी की सटीक जानकारी मिल पाई है.

ग्रह का इतिहास

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह को उसके मूल तारे के पास किसी बड़े ग्रह या अस्थिर तारे के प्रभाव से बाहर फेंक दिया गया है. इसकी तेज गति भी इसी बात का संकेत देती है. द्रव्यमान के हिसाब से यह ग्रह शनि के बराबर है और इससे इसके हिंसक अतीत और उत्पत्ति के बारे में जरूरी संकेत देने का काम करते हैं.

इस खोज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब वैज्ञानिकों ने किसी आवारा ग्रह का द्रव्यमान सीधे माप लिया है. इससे भविष्य में यह समझने में मदद मिलेगी कि ऐसे ग्रह कैसे बनते हैं, विकसित होते हैं और आकाशगंगा में कैसे फैलते हैं. इससे पहले ऐसे ग्रह केवल डेटा में हलचल के रूप में दिखाई देते थे और उनके आकार या उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता था.

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में नासा के नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप के जरिए और भी आवारा ग्रह खोजे जाएंगे. इस टेलीस्कोप की दृष्टि हबल से लगभग 100 गुना बड़ी होगी और इससे हजारों नए ग्रहों के बारे में जानकारी मिल सकती है. इस खोज से न केवल ग्रहों के बनने और फैलने की समझ बढ़ेगी, बल्कि यह हमारे लिए आकाशगंगा के रहस्यों को जानने का नया रास्ता भी खोल सकती है.

