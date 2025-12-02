Advertisement
50,000 रोमन सिक्के... समंदर में तैरते-तैरते मिला खजाना; पुरातत्व विशेषज्ञ भी बोले ये तो...

Roman coins treasure discovery in Sardinia: हाल में ही इटली के सार्डीनिया के समुद्र में 30,000-50,000 रोमन कांस्य सिक्कें मिले हैं, जिसको वहां के पुरातत्व विशेषज्ञ ने सबसे बड़े खजानों में से एक माना है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 12:31 PM IST
50,000 रोमन सिक्के... समंदर में तैरते-तैरते मिला खजाना; पुरातत्व विशेषज्ञ भी बोले ये तो...

Roman coins treasure discovery in Sardinia: कहा जाता है कि कभी-कभी किस्मत इंसान को वहीं ले जाती है, जहां इतिहास छुपा बैठा होता है. इटली के सार्डीनिया के पास ऐसा ही एक चमत्कार हुआ है, जब एक साधारण डाइविंग कर रहे व्यक्ति की नजर पानी के अंदर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी, पहले तो उसे लगा कि यह कोई कचरा होगा, लेकिन पास जाकर उसने देखा तो प्राचीन रोमन साम्राज्य के सिक्कों का ढेर था. जिसे देखकर वे हैरान हो गया. बताया जा रहा है कि यहां 30,000 से 50,000 तक कांस्य के सिक्के दबे हुए हो सकते हैं. यानी यह रोमन इतिहास का सबसे बड़ा सिक्कों का खजाना माना जा रहा है.

कैसे मिला यह खजाना?
डाइवर ने जैसे ही सिक्के देखे, वह तुरंत तट पर पहुंचा और अधिकारियों को सूचना दी, इसके बाद Cultural Heritage Team, पुलिस डाइवर्स और पुरातत्व विशेषज्ञ वहां पहुंचे और पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया, यह जगह बीच और समुद्री पौधों के बीच की रेत में स्थित है. माना जाता है कि यहीं किसी रोमन जहाज का हादसा हुआ था और जहाज का माल समुद्र में फैल गया था.

कैसे थे ये सिक्के?
इन सिक्कों पर उस समय के रोमन सम्राटों की तस्वीरें बनी हैं. विशेषज्ञों के अनुसार ये चौथी सदी ईस्वी (324 से 340 AD) के हैं. ये Follis नाम के कांस्य सिक्के हैं. इन्हें आम लोगों और सैनिकों की रोजमर्रा की लेन-देन में इस्तेमाल किया जाता था. इन सिक्कों पर लिखे छोटे-छोटे अक्षरों से पता चलता है कि ये अलग-अलग शहरों में बनी टकसालों से आए थे. यानी यह माल किसी लंबी व्यापारिक यात्रा पर निकला था.

समुद्री घास कैसे बचा गई इतिहास?
जहां सिक्के मिले, वहां Posidonia नाम की समुद्री घास उगती है, जो समुद्र की रेत को स्थिर रखती है. इसी वजह से सिक्के ऑक्सीजन से दूर रहे और लंबे समय तक सुरक्षित दबे रहे, साथ ही घास के वजह से सिक्कों में जंग कम लगी, अगर ये घास न होती, तो यह अमूल्य इतिहास कब का बह गया होता.

अब क्या होगा?
हर सिक्के को सावधानी से निकाला जा रहा है. उन्हें लैब में साफ कर संरक्षित किया जाएगा. कुछ सिक्कों को म्यूजियम में रखा जाएगा और बाकी शोध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. पुरातत्वविदों के अनुसार, यह खोज रोमन साम्राज्य की व्यापार व्यवस्था, सैनिकों की जरूरतों और उस दौर की अर्थव्यवस्था को समझने में बड़ी मदद करेगी.

harsh singh

