तंत्र-मंत्र नहीं इस ताकत की बदौलत चलते हैं रोमानिया के रहस्यमयी पत्थर, पास जाने से डरते हैं लोग

Romanian Mysterious Stones: कोई निर्जीव चीज अपनी जगह से हिल नहीं सकती ये बात हर कोई जानता है, लेकिन ये सिद्धांत रोमानिया जाकर फेल हो जाता है क्योंकि, यहां पर साधारण दिखने वाले पत्थर अपनी जगह से सैकड़ों किलोमीटर आगे चले जाते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 04:33 PM IST
Romanian Mysterious Stones: कोई निर्जीव वस्तु अपनी जगह बदलकर किसी दूसरी जगह चली जाए, ऐसी बात कोई सपने में भी नहीं सोंच सकता है. दरअसल ऐसा होना प्रकृति के सिद्धांत के विपरीत है. लेकिन हम अगर आपको कहें कि ऐसा हो सकता है तो क्या आपको यकीन होगा? जाहिर सी बात है आपको ये बात अटपटी लग सकती है. हालांकि ये पूरी तरह सच है. दरअसल एक ऐसा देश है जहां पर मामूली से दिखने वाले पत्थर अपनी जगह बदल लेते हैं और अलगे दिन आपको दूसरी जगह पर मिलते हैं. 

कौन से देश में होती है ये घटना 

दरअसल जिस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं वो रहस्यों के देश रोमानिया में घटती है. इस घटना को देख्न और समझने के लिए यहां हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं लेकिन 99% लोगों को ये नहीं पता होता है कि आखिर ये घटना होती कैसे है और आखिर निर्जीव पत्थर किस ताकत या एनर्जी की बदौलत खुद ही चलने लगते हैं.

पौराणिक किदवंतियां
काफी सारे लोगों का मानना है कि ये अजीबोगरीब घटना भूतिया रहस्यों से जुड़ी हुई है. इनसे जुड़ी कई पौराणिक किदवंतियां आज भी वहां के लोगों के बीच चलती हैं. दरअसल रोमानिया में एक छोटा-सा शहर कोस्टेस्टी है जो अपने अजूबे पत्थरों के लिए हमेशा चर्चा में रहता है. इन रहस्यमयी पत्थरों को ट्रोवेन्ट कहा जाता है. ट्रोवेन्ट का मतलब है 'बढ़ते पत्थर', जिससे ये समझा जा सकता है कि ये पत्थर अपनी जगह पर चलते हैं जिसकी वजह से इन्हें ये खास नाम दिया गया है. 

चलते पत्थरों को देखना खौफनाक 
ट्रोवेन्ट पत्थर अलग-अलग में मौजूद हैं जो ज्यादातर चिकने और किसी पंछी के अंडे की तरह नजर आते हैं. कई बार पत्थर 15 फीट के भी होते हैं वहीं छोटे ट्रोवेन्ट कुछ ग्राम के हो सकते हैं. ये देखना बेहद ही हैरान करने वाला होता है कि ये पत्थर अपनी जगह से आगे बढ़ते रहते हैं और इन्हें धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ देखना किसी को भी हैरान कर सकता है. कुछ लोग तो इतना dar जाते हैं कि इनके पास भी जाने से कतराते हैं. 

क्या है पत्थरों के चलने का कारण 

इन पत्थरों को लिविंग स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है. ये पत्थर भूतिया हैं इन आशंकाओं के चलते लंबे समय तक जगह के आसपास कोई आबादी नहीं बस सकी. यहां के ज्यादातर लोग इन पत्थरों को भूतिया ही मानते हैं लेकिन असलियत कुछ और है. दरअसल रोमानियाई ट्रोवैंट पत्थर खनिज संचय और विस्तार की एक प्रक्रिया के कारण "बढ़ते" और अपना आकार बदलते हुए दिखाई देते हैं. यह प्रक्रिया बारिश के पानी की वजह से शुरू होती है. जब बारिश का पानी इन पत्थरों के रेतीले खोल के अंदर जाता है तो ये दबाव और आंतरिक वृद्धि उत्पन्न करता है, इसी की वजह से पत्थर चलते प्रतीत होते हैं. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

romanian mysterious stones

