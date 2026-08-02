/1 तस्वीर में समाया आधा ब्रह्मांड! एक तस्वीर में कैद हुईं 5 लाख से ज्यादा गैलेक्सी और 50 हजार तारे, वैज्ञानिक भी हैरान

क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल फोटोग्राफ में 5 लाख से ज्यादा गैलेक्सी और 50 हजार तारे समा सकते हैं? सुनने में तो यह असंभव सा लगता है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के मेल ने इस काम को कर दिखाया है. हर दिन एडवांस होती टेक्नोलॉजी से ऐसा डिजिटल कैमरा तैयार हुआ है, जो एक बार में ही लाखों गैलेक्सी और हजारों तारों को कैमरे में कैद कर लिया. 3.2-गीगापिक्सल के सुपर-कैमरे ने अंतरिक्ष के एक छोटे से कोने की ऐसी डीप व्यू तस्वीर ली है, जिसमें 5,00,000 से ज्यादा गैलेक्सी और 50,000 तारे चमचमाते नजर आ रहे हैं. यह सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि अरबों साल पुराने अंतरिक्ष के इतिहास की सबसे साफ झलक है. आइए जानते हैं इस तस्वीर के पीछे का पूरा खेल...