/1 तस्वीर में समाया आधा ब्रह्मांड! एक तस्वीर में कैद हुईं 5 लाख से ज्यादा गैलेक्सी और 50 हजार तारे, वैज्ञानिक भी हैरान

क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल फोटोग्राफ में 5 लाख से ज्यादा गैलेक्सी और 50 हजार तारे समा सकते हैं? सुनने में तो यह असंभव सा लगता है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के मेल ने इस काम को कर दिखाया है. हर दिन एडवांस होती टेक्नोलॉजी से ऐसा डिजिटल कैमरा तैयार हुआ है, जो एक बार में ही लाखों गैलेक्सी और हजारों तारों को कैमरे में कैद कर लिया. 3.2-गीगापिक्सल के सुपर-कैमरे ने अंतरिक्ष के एक छोटे से कोने की ऐसी डीप व्यू तस्वीर ली है, जिसमें 5,00,000 से ज्यादा गैलेक्सी और 50,000 तारे चमचमाते नजर आ रहे हैं. यह सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि अरबों साल पुराने अंतरिक्ष के इतिहास की सबसे साफ झलक है. आइए जानते हैं इस तस्वीर के पीछे का पूरा खेल...
वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का अब तक का सबसे साफ और गहरा दृश्य दुनिया के सामने पेश किया है. चिली में बने वेरा सी. रुबिन ऑब्जर्वेटरी के जरिए वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के एक खास हिस्से की एक ही फ्रेम की तस्वीर जारी की है. इसमें 5 लाख से ज्यादा आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सी और 50,000 से ज्यादा तारे साफ नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को खींचने के लिए इंसानों द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया गया है.
यह तस्वीर किसी एक क्लिक में नहीं ली गई है. इस करिश्मे के पीछे रुबिन ऑब्जर्वेटरी में लगा 3.2-गीगापिक्सल यानी 3.2 अरब पिक्सल क्षमता वाले LSST कैमरा और 8.4-मीटर का सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप है.
वैज्ञानिकों ने कई सौ अलग-अलग तस्वीरों को एक के ऊपर एक स्टैक यानी रखकर लैयरिंग किया. जब सैकड़ों तस्वीरों का एक्सपोजर आपस में मिला, तो बहुत दूर और बहुत धुंधली दिखने वाली गैलेक्सी की रोशनी भी साफ उभरकर सामने आ गई.
तस्वीर में नार्मल गैलेक्सी, आपस में टकराती हुई गैलेक्सी और ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की बेहद पुरानी लाल गैलेक्सी साफ देखी जा सकती हैं. इसमें हमारी अपनी आकाशगंगा Milky Way के कुछ ही तारे आगे की ओर नजर आ रहे हैं, जो इस तस्वीर को और भी शानदार बनाते हैं.
जिस जगह की यह तस्वीर ली गई है, उसे कॉस्मॉस फील्ड कहते हैं. वैज्ञानिक पिछले 20 सालों से अंतरिक्ष के इसी हिस्से का रिसर्च कर रहे हैं.
कम रुकावट, साफ नजारा: यह हिस्सा हमारी अपनी आकाशगंगा के घने इलाके और धूल के बादलों से दूर है. इस वजह से यहां से दूर-दराज की गैलेक्सी एकदम साफ दिखाई देती हैं.
अंतरिक्ष में जितना दूर हम देखते हैं, दरअसल हम समय में उतना ही पीछे देख रहे होते हैं. यहां दिख रही कई आकाशगंगाओं की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों साल लगे हैं.
रुबिन ऑब्जर्वेटरी का असली मकसद 10 साल का एक महा-मिशन है, जिसे लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम नाम दिया गया है.
यह Early Data Preview 2 अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच जुटाए गए डेटा पर आधारित है. यह तस्वीर रात के करीब 3,000 स्क्वायर डिग्री के दायरे को कवर करती है, जो दक्षिणी गोलार्ध के दिखाई देने वाले आसमान का करीब छठा हिस्सा है.
NSF NOIRLab में रुबिन ऑब्जर्वेटरी के निदेशक बॉब ब्लम के मुताबिक, यह तो बस शुरुआत है. आने वाले सालों में जब इस जगह की बार-बार तस्वीरें ली जाएंगी, तो सुपरनोवा यानी तारे के विस्फोट जैसी अल्पकालिक खगोलीय घटनाओं को लाइव देखने और समझने का मौका मिलेगा.