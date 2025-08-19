रूस का अनोखा मिशन: इंसान नहीं 75 चूहों को कराएगा अंतरिक्ष की सैर, स्पेस में 'मौत' से करेंगे सामना

Animals in Space: बुधवार को रूस के वैज्ञानिक बायोन-एम नंबर 2 नाम का बायोसैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं. जिसे आधुनिक 'नूह के जहाज'(Noah's Ark)की तरह ही बताया जा रहा है. यह सैटेलाइट अपने साथ कई जीवों को अंतरिक्ष की सैर पर ले जाएगा जिसमें 75 चूहे, 1000 से ज्यादा फल मक्खियां(Fruit Flies), सूक्ष्म जीव और पौधों के बीज शामिल हैं. इस सैटेलाइट का मिशन 30 दिनों का है और इसका काम ये जानना होगा कि स्पेस की कम ग्रैविटी और रेडिएशन का इन जीवों पर क्या असर होता है. ये जानकारी भविष्य में अंतरिक्ष में जाने वाले इंसानों के काम आएगी.

किस पर आधारित है मिशन?

यह मिशन 2013 के बायोन-एम नंबर 1 पर आधारित है. लेकिन बायोन-एम नंबर 2 लगभग 97 डिग्री के झुकाव पर परिक्रमा करेगा. इसका मतलब कि, यह धरती के उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक चक्कर लगाएगा क्योंकि इस रास्ते में कॉस्मिक रेडिएशन बहुत ज्यादा होते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार रेडिएशन की मात्रा पिछली बार से 10 गुना ज्यादा होगी.

चूहों को ही क्यों चुना गया?

चूहों को इस रिसर्च के लिए चुना गया है क्योंकि ये इंसानों से अनुवांशिक रूप से मिलते-जुलते हैं. इनका जीवनकाल छोटा है और ये Radiation के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं. इन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा. पहला, इन्हें सामान्य हालात में धरती पर रखा जाएगा, दूसरे समूह को मशीन में रखा जाएगा जिसका माहौल अंतरिक्ष जैसा होगा और तीसरा समूह अंतरिक्ष में भेजा जाएगा.

चूहों की वापसी के बाद क्या होगा?

पहले आपको बता दें कि चूहेदानी में रोशनी, खाना, हवा और साथ ही कचरा साफ करने की व्यवस्था होगी. इसमें लगे कैमरे और सेंसर लगाता जानकारी भेजते रहेंगे. जब चूहे धरती पर वापस आएंगे तब वैज्ञानिक देखेंगे कि उन्होंने अंतरिक्ष में खुद को कैसे ढाला और धरती पर आने के बाद कैसे ठीक हुए.

ये मिशन क्यों जरूरी है?

रूस के वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए कुल 10 प्रयोग तैयार किए हैं. बायोन-एम नंबर-2 मिशन धरती पर होने वाली रिसर्च और स्पेस की चुनौतियों के बीच की दूरी को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी. इस मिशन से मिलने वाली जानकारी इंसानों को चांद, मंगल और उससे आगे के लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत जरूरी बताई जा रही है.