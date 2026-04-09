अंतरिक्ष में फिर शुरू हुआ 'कोल्ड वॉर'! रूस के मून मिशन को लगा झटका, अमेरिका की जीत के बींच जानें स्पेस युद्ध की नई हकीकत

Russia Moon Missions Delayed: अंतरिक्ष की दुनिया में अब सिर्फ 'चांद' तक पहुंचने की होड़ नहीं रह गई है, बल्कि वहां अपना बेस तैयार करने की हो गई है. एक तरफ जहां रूस अपने पिछले मिशन 'लूना-25' की नाकामी को भुलाकर अब चीन के साथ मिलकर चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ नासा (NASA) मुश्किलों में घिरता दिख रहा है. हालांकि नासा ने अपने आर्टेमिस 2 मिशन के साथ यह बता दिया कि उसकी तैयारी लगभग पूरी है. लेकिन अभी चांद पर एस्ट्रोनॉट्स के कदम पड़ने में 2028 तक का समय लगने वाला है. ऐसे में रूस की वापसी और नासा की देरी ने इस 'स्पेस रेस' को एक बेहद रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया है. आइए समझते हैं कि आखिर अंतरिक्ष में चल क्या रहा है और हम (इंसान) दोबारा चांद और फिर मंगल पर कब तक पहुंचेंगे?

रूस के साथ क्या हुआ?

रूस कभी स्पेस साइंस का बेताज बादशाह था. लेकिन पिछले साल उसका 'लूना-25' मिशन चांद की सतह पर क्रैश हो गया. यह रूस के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वह दशकों बाद चांद पर वापसी की कोशिश कर रहा था. अब खबर यह है कि रूस अपनी गलतियों से सीखकर Luna-26 और Luna-27 पर तेजी से काम कर रहा है. रूस का लक्ष्य अब सिर्फ चांद पर उतरना नहीं, बल्कि वहां अपना एक बेस बनाना भी है. इसके लिए उसने चीन के साथ हाथ मिलाया है. रूस चाहता है कि वह 2030 तक चांद पर एक 'न्यूक्लियर पावर प्लांट' लगा सके, जिससे वहां लंबे समय तक बिजली मिल सके.

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रूस के मिशनों में भारी देरी

लेकिन अभी रूस अपने मिशनों को लेकर चिंतित है. रूस की स्पेस एजेंसी (Roscosmos) ने अपने मिशनों को आगे के लिए टाल दिया है. रूस अपने लूना-26 मिशन को अब 2028 के लिए टाल चुका है, जबकि पहले यह मिशन 2027 में जाना था. इसके साथ ही रूस लूना-28, 29 और 30 को भी आगे बढ़ा रहा है. रूस की स्पेस एजेंसी का कहना है कि ये मिशन अब 2032 से 2036 के बीच लॉन्च होंगे. मिशनों में हो रही देरी रूस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है. लेकिन रूस अभी भी नासा के आर्टेमिस से पहले चांद पर उतरने की कोशिश कर रहा है.

रूस के मिशन क्यों टले?

रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस (Roscosmos) ने इन मिशनों को टालने का कोई आधिकारिक कारण तो नहीं बताया है, लेकिन इसके पीछे कई बड़ी वजहें मानी जा रही हैं. एक्सपर्ट्स इसका सबसे बड़ा कारण 2023 में रूस के मानवरहित 'लूना-25' स्पेसक्राफ्ट की चांद पर हुई क्रैश लैंडिंग को मान रहे हैं. क्योंकि सोवियत युग के बाद यह रूस की पहली कोशिश थी, जिसकी विफलता ने आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई है. वहीं इसका दूसरा कारण यूक्रेन युद्ध और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को माना जा रहा है. इनके चलते रूस का ध्यान और बजट रक्षा क्षेत्र की ओर ज्यादा मुड़ गया है, जिसका असर उसके स्पेस प्रोग्राम पर दिख रहा है.

नासा का 'आर्टेमिस' मिशन क्यों लेट हो रहा है?

NASA भी अपने 'आर्टेमिस' मिशन के जरिए इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की तैयारी में है. लेकिन यह मिशन लगातार देरी का शिकार हो रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह 'ओरियन' कैप्सूल की हीट शील्ड (Heat Shield) और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को लेकर आ रही समस्याएं हैं. नासा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस बार मिशन में इंसान सवार होंगे. इसके लिए मूल लैंडिंग से पहले नासा ने आर्टेमिस-2 मिशन को लॉन्च किया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद का चक्कर लगाकर धरती पर वापस लौट रहे हैं. नासा का प्लान है कि आर्टेमिस-3 मिशन के जरिए चांद की जमीन पर इंसान कदम रखेंगे.

अब चांद नहीं, मंगल है असली मंजिल

अब आने वाली स्पेस रेस सिर्फ चांद तक सीमित नहीं रहने वाली है. स्पेस एजेंसियां चांद को अब एक 'हॉल्ट स्टेशन' की तरह देख रही हैं. उनका असली मकसद मंगल ग्रह पर पहुंचना है. नासा और रूस दोनों का मानना है कि जो देश चांद पर अपना बेस बना लेगा, उसके लिए मंगल की राह आसान हो जाएगी. इसके लिए रूस ने अब चीन के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है. रूस और चीन की दोस्ती ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है. चीन बहुत शांति से अपने 'टियांगोंग' स्पेस स्टेशन और मून मिशन पर काम कर रहा है.

आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है?

आप सोच रहे होंगे कि इन देशों की इस लड़ाई से हमें क्या मिलेगा? तो आपको बता दें कि यह सिर्फ झंडा गाड़ने की लड़ाई नहीं है. चांद पर हीलियम-3 जैसे दुर्लभ तत्व हैं, जो धरती की ऊर्जा जरूरतों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं. इसके साथ ही स्पेस के लिए बनने वाली तकनीक बाद में मोबाइल, इंटरनेट और मेडिकल साइंस में हमारे काम आती है. जिस तरह धरती पर संसाधन कम हो रहे हैं, वैज्ञानिक भविष्य के लिए प्लान-बी (दूसरे ग्रह पर जीवन) तैयार कर रहे हैं.

क्या फिर से शुरू हो गया है शीत युद्ध?

जी हां, जानकारों का कहना है कि यह 'स्पेस रेस 2.0' है. 1960 के दशक में मुकाबला सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था. आज इसमें चीन एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और भारत (ISRO) अपने कम बजट और सटीक मिशनों से सबको चौंका रहा है. रूस भले ही अभी आर्थिक पाबंदियों और युद्ध के दबाव में हो, लेकिन अंतरिक्ष में अपनी धाक बचाए रखने के लिए वह एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है.

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