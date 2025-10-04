यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला...गैस ठिकानों पर दागीं 35 मिसाइलें, जेलेंस्की ने कहा- 'ये बहुत घिनौना है'

Attack on Ukraine Gas Sites: रशिया की सेना ने शुक्रवार को यूक्रेन की कई सैन्य ठिकानों और गैस से जुड़ी जरूरी ढांचों पर हमले किए. रूस टुडे ने देश के रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि, रात भर अलग-अलग जगहों से मिसाइलें और दूर तक मार करने वाले ड्रोन छोड़े गए. इन सभी ने अपने तय किए गए निशाने की सफलतापूर्वक भेदा. यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी नैफ्टोगैज ने इन हमलों को देश के गैस निकालने वाली जगहों पर किया गया अब तक का सबसे बड़ हमला बताया. कंपनी ने कहा कि, रूसी हमलों से हुआ नुकसान बहुत गंभीर है. रूस टुडे के अनुसार, खारकीव और पोल्टावा क्षेत्रों में मौजूद इन ठिकानों पर लगभग 35 मिसाइलें दागी गईं.

कितने ड्रोन्स का किया गया इस्तेमाल?

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, 7 सितंबर को रूस ने यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला किया. इस हमले में 800 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया. पहली बार कीव(यूक्रेन की राजधानी)की सरकारी इमारत पर भी हमला किया गया. यूक्रेन की राजधानी कीव में 11 घंटे तक हवाई हमले का सायरन बजता रहा. यहां आवासीय इमारतों पर भी ड्रोन हमले हुए जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक छोटा बच्चा भी शामिल है.

क्या रहा यूक्रेन का जवाब?

यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि, रूस ने कुल 810 ड्रोन, 4 बैलिस्टिक मिसाइलें और 9 क्रूज मिसाइलों को दागा. हालांकि, इनमें से ज्यादातर को हवाई सुरक्षा बलों ने गिरा दिया. लेकिन 54 ड्रोन और 9 मिसाइलों ने यूक्रेन के अलग-अलग ठिकानों पर निशाना साधा. यह हमला जुलाई में हुए हमले से बड़ा था जिसे पहले इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा था. यह युद्ध फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूरे जोर से हमला करने के साथ शुरू हुआ था. CNN के अनुसार, यह हमला तब हुआ जब कीव के पश्चिमी सहयोगी हाल ही में शांति समझौता कराने की कोशिशें कर रहे थे.

यूक्रेनी राष्ट्रपति का बयान

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को घिनौना बताया और कहा कि, ऐसी हत्याएं तब हो रही हैं जब वास्तविक बातचीत बहुत पहले शुरू की जा सकती थी. यह एक जानबूझकर किया गया अपराध है और युद्ध को लंबा खींचने जैसा है. जेलेंस्की ने आगे कहा, दुनिया को क्रेमलिन के अपराधियों को हत्याएं रोकना चाहिए और इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी. यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको ने इसे बहुत बड़ा हमला बताया और कहा कि, कीव के साथ-साथ क्रीवी री, द्विप्रो, क्रेमेनचुक और ओडेसा जैसे शहर भी इस हमले की चपेट में आ गए.