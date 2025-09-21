रूस का स्पेस मिशन पूरा...अंतरिक्ष में गए थे 75 चूहे लौटे सिर्फ 65, बाकियों से साथ हुआ ये काम

Russia Space Mission: रूस के बायोन-एम नंबर 2 जैविक सैटेलाइट मिशन की लैंडिंग सफल रही. इस मिशन से अंतरिक्ष में गए कई जानवरों को सुरक्षित धरती पर वापस लाया गया, लेकिन कुछ जानवर सफर में नहीं बच पाए. रूसी अकादमी विज्ञान अकादमी ने बताया कि प्रयोगों के लिए भेजे गए 75 चूहों में से 65 जिंदा लौटे और 10 की मौत हो गई. लैंडिंग कैप्सूल आसानी से जमीन पर उतर गया, उतरते समय आसपास की सूखी घास में हल्की आग लग गई थी, लेकिन उसे प्रशासन द्वारा उसे तुरंत ही बुझा दिया गया.

मिशन को लेकर वैज्ञानिकों ने क्या कहा?

राज्य वैज्ञानिक केंद्र समस्या संस्थान(IBMP)के निदेशक, ओ.आई.ओरलेव ने इस मिशन की तारीफ की है और इसे एक बड़ी तकनीकी और वैज्ञानिक सफलता बताया. ओरलेव ने कहा, लैंडिंग बहुत अच्छे से हुई, बेशक कुछ चीजें ऐसी थीं जिनसे वैज्ञानिकों को चिंता हुई लेकिन कुल मिलाकर यह एक सामान्य बात है.

चूहों को किन समूहों में बांटा गया था?

अंतरिक्ष में जीवों पर पड़ने वाले असर की जांच करने के लिए यान में भेजे गए 75 चूहों को अलग-अलग समूहों में बांटा गया था. कुछ चूहों के जीन्स में बदलाव किया गया था जिससे वे रेडिएशन के प्रति ज्यादा संवेदनशील है. कुछ को दवाइयां दी गई थीं जिससे वे रेडिएशन से होने वाले नुकसाव को रोक सकें. इसके अलावा, इन जानवरों को खाने के हिसाब से भी अलग-अलग समूहों में बांटा गया था. कुछ को पुराना खाना दिया गया तो वहीं कुछ को सूखा खाना और खास तरह का पानी दिया गया.

इस रिसर्च से क्या जानकारी सामने आई?

इस तरह के प्रयोगों से यह समझने में मदद मिलती है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से जानवरों के शरीर पर क्या असर होता है. साथ ही, यह भी पता चलता है कि कौन से उपाय अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन जैसे खतरनाक प्रभावों से बचा सकते हैं. ओरलोव ने माना कि, 10 चूहे मर गए लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि, मिशन के हिसाब से यह संख्या ठीक है. इन चूहों की मौत पर्यावरण या तकनीकी खराबी की वजह से नहीं बल्कि आपस में लडाई की वजह से हुई.