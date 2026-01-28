Russia Snowfall: 50 साल बाद रूस में ऐसी तबाही! 20 फीट बर्फ में दफन हुआ शहर, देखें NASA की तस्वीरें

NASA Satellite Images: नासा ने हाल ही में अंतरिक्ष से ली गईं कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिन्हें 17 जनवरी को एक्वा नाम की सैटेलाइट से लिया गया था. इन तस्वीरों में कामचटका का पूरा इलाका बर्फ की एक सुंदर लेकिन खतरनाक सफेद चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा है. यह जगह अपने ज्वालामुखियों के लिए मशहूर है लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा गिरी है कि वहां के ऊंचे और नुकीले ज्वालामुखियों को पहचान पाना भी अब मुश्किल हो रहा है.

कितनी हुई बर्फबारी?

देखने में तो यह नजारा किसी बर्फीले सपने जैसा सुंदर लगता है लेकिन असलियत में वहां के हालात बहुत ही खराब हैं. सिर्फ 2 महीनों में करीब 20 फीट (6 मीटर) बर्फ गिर चुकी है जिससे पूरा इलाका भारी मुसीबत झेल रहा है. यह घटना दिखाती है कि कैसे आकाश में होने वाले छोटे से बदलाव भी जमीन पर रहने वालों का जीवन पूरी तरह रोक सकते हैं.

कितने साल का टूटा रिकॉर्ड?

रूस के सबसे दूर के इलाके कामचटका में इस समय बर्फ ने भारी तबाही मचाई है. वैसे तो साइबेरिया में हमेशा बहुत ठंड पड़ती है लेकिन 2026 की शुरुआत में हुई इस बर्फबारी ने पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. मौसम विभाग के आंकड़ों मुताबिक, 1970 के बाद से यहां इतनी बर्फ कभी नहीं गिरी. अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ दिसंबर के एक महीने में ही यहां करीब 12 फीट बर्फ गिर गई थी.

क्या है इस भयंकर बर्फबारी की वजह?

इसका असली कारण जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की ऊंचाइयों में छिपा है. वैज्ञानिकों ने देखा कि नवंबर के आखिर में आसमान की एक परत अचानक और बहुत जल्दी गर्म होने लगी. इस गर्मी की वजह से ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex) कमजोर पड़ गया. ध्रुवीय भंवर धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर घूमने वाली बहुत ठंडी और तेज हवाओं का घेरा है. जब यह कमजोर पड़ता है तो ध्रुवों की जमने वाली ठंड और भारी बर्फ के नीचे के इलाकों की तरफ फैलने लगती है.