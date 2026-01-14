Advertisement
trendingNow13074144
Hindi Newsविज्ञानरूस में आया बर्फ का महा-प्रलय...टूटा 146 साल का रिकॉर्ड, घरों में बंद होकर रह गए लोग

रूस में आया बर्फ का 'महा-प्रलय'...टूटा 146 साल का रिकॉर्ड, घरों में बंद होकर रह गए लोग

Record Snowfall: रूस में कुदरत का इस समय ऐसा रूप देखने को मिल रहा है जिसने पिछले 146 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कड़ाके की ठंड और बर्फीले तूफानों ने पूरे देश को सफेद चादर से ढक रखा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूस में आया बर्फ का 'महा-प्रलय'...टूटा 146 साल का रिकॉर्ड, घरों में बंद होकर रह गए लोग

Snowfall in Russia: रूस में इस समय चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है. वैसे तो वहां हर साल भारी बर्फबारी होती है लेकिन इस बार की बर्फबारी ने पिछले 146 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. राजधानी मॉस्को से लेकु दूर-दराज के इलाकों तक सब सफेद चादर से ढक गया है. हालत ऐसी हो गई है कि रूस के कामचटका जैसे इलाकों में बर्फीली तूफानों की वजह से सड़कें और पूरा का पूरा शहर गहरी बर्फ के नीचे दब गया है. इस बर्फबारी ने रूस में पिछले 146 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जिसमें पूरा शहर डूबा हुआ लग रहा है. 

पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित
अधिकारियों का कहना है कि कुछ इलाकों में सिर्फ कुछ ही दिनों में इतनी बर्फ गिर गई है कि जितनी पूरे कई महीनों में गिरती है. कामचटका, जो अपने ज्वालामुखियों और कड़ाके की ठंड के लिए जाना जाता है. वहां इस बार की सर्दी ने पिछले कई सालों की यादें ताजा कर दी हैं. बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि इसने इतिहास के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इसी वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. 

यह भी पढ़ें: सहारा रेगिस्तान के नीचे मिला 40 फीट लंबा सांप, समंदर के इस डॉन से कांपते थे शार्क और मगरमच्छ

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है?
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर में बार-बार उठने वाले तूफानों की वजह से ऐसा हुआ है. ये तूफान समुद्र से भारी मात्रा में नमी खींच रहा है जो कामटका की बर्फीली हवाओं से टकराकर भारी बर्फबारी में बदल रही है. इस इलाके की बनावट भी ऐसी है कि यहां पहाड़ों की वजह से नम हवाएं ऊपर उठती हैं और जमकर बर्फ बनकर गिरने लगती है. 

ऐसी घटनाओं से क्या होता है?
इस साल एक के बाद एक बर्फीले तूफान इतनी जल्दी आए हैं कि पुरानी बर्फ को पिघलने या जमने का मौका ही नहीं मिला. इसके बाद उसके ऊपर नई बर्फ की मोटी परतें जमा होती गईं जिस वजह से वहां के ऊंचे-ऊंचे ढेर लग गए हैं. तूफानों के बीच समय कम होने की वजह से बर्फ की परतें पहाड़ जैसी ऊंची हो गई हैं. 

क्या हुआ इस घटना का असर?
इस रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से रोक दी है. शहरों और गांवों को जोड़ने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, हवाई जहाजों की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और बस-ट्रेनें जैसी सरकारी सुविधाएं भी रोक दी गई हैं. बर्फ इतनी भारी है कि घरों की छत गिरने का डर बना हुआ है इसलिए बचाव दल छतों को साफ करने में जुटे हैं. 

यह भी पढ़ें: अंधेरे अंतरिक्ष में दिखा रोशनी का जादू...जापानी एस्ट्रोनॉट ने ISS से कैद किया 'ऑरोरा' का रंगीन नजारा

क्या है इसके पीछे की वजह?
वैज्ञानिकों का मानना है कि इस भयंकर बर्फबारी के पीछे जलवायु परिवर्तन का बड़ा हाथ है. जैसे-जैसे धरती और समुद्र गर्म हो रहे हैं वैसे-वैसे हवा में नमी सोखने की क्षमता बढ़ रही है. यहीं नमी जब रूस जैसे ठंडे इलाकों में पहुंचती है तो भारी बर्फ बनकर गिरती है. इसी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में अब अचानक और बहुत ज्यादा बर्फबारी, बारिश या कोहरा देखने को मिल रहा है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Snowfall

Trending news

2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
Assam news
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
Bengal SIR
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
Karnataka road accident
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
thalapathy vijay
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
Actor Vijay
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
PM Modi festival letter
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
historic names
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
india china news
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा