विज्ञान

हिरोशिमा बम से 100 गुना शक्तिशाली! रूस ने दिखाया घातक सबमरीन 'पोसाइडन', 9000 किमी तक मचा सकता है तबाही

Russia Super Torpedo: रूस ने एक नया और खतरनाक हथियार दुनिया के सामने पेश किया है. यह एक परमाणु शक्ति से चलने वाला सुपर टॉरपीडो है जिसका नाम पोसाइडन है. एक हथियार समुद्र के किनारे बसे शहरों को पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 30, 2025, 01:35 PM IST
Science News: पोसाइडन एक बिना इंसान के और पानी के नीचे चलने वाला वाहन है. रूस इसे अपनी परमाणु ताकत दिखाने की रणनीति के तहत बना रहा है. इसे पहली बार 2015 में पेश किया गया था और 2018 में इसका कई बार टेस्ट किया जा चुका है. रुसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसके बारे में कहा है कि नवंबर में इसका और टेस्ट सफलापूर्वक पूरा हो गया है. यह लगभग 65 फीट लंबा है और इसकी रफ्तार 115 मील प्रति घंटा है जो इसे ज्यादातर आधुनिक नौसेना के जहाजों से भी तेज बनाती है. पुतिन का कहना है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है.

कितना पहुंचाएगा नुकसान?
इसका असर सिर्फ विस्फोट वाली जगह पर ही नहीं होगा बल्कि माना जाता है कि यह बहुत बड़ी सुनामी पैदा कर सकता है जिससे पूर समुद्र किनारे के इलाके पानी में डूब सकते हैं. यह 6,200 मील तक की दूरी तय कर सकता है और अविश्वसनीय गति से हमला कर सकता है. इसे इस तरह बनाया गया है कि इसे रोकना असंभव है. 

यह भी पढ़ें: क्यों निगेटिव हो रही थी ब्लैक होल की 'एंट्रॉपी'? वैज्ञानिकों ने सुलझा दी पुरानी गुत्थी, बदलेंगे फिजिक्स के नियम

पोसाइडन का परमाणु खतरा
पोसाइडन की भयानक ताकत का कारण है इसका परमाणु हथियार. यह कोई मामूली विस्फोट नहीं करेगा बल्कि एक रेडियोएक्टिन समुद्री लहर भी पैदा करेगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि विस्फोट की शक्ति के आधार पर ये लहरें समुद्र के किनारे बसे शहरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं या उन्हें पूरी तरह से खत्म भी कर सकती है. 

यह कितना शक्तिशाली है?
पॉपुलर मैकेनिक्स के मुताबिक, अफवाह है कि पोसाइडन 2 मेगाटन तक का परमाणु वॉरहेड ले जा सकता है. यह इसे World War 2 के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाता है. हालांकि, इससे पैदा होने वाली सुनामी की सही ताकत पर अभी बहस जारी है लेकिन इसे बहुत विनाशकारी माना जा रहा है. 

कितनी है इसकी पहुंच?
रूसी अधिकारी पोसाइडन हथियार को पूरी तरह से तैयार करने की अपनी योजना को साफ-साफ बताते रहे हैं. इसे पहली बार दिखाने के बाद से इसका टेस्ट कई बार हो चुका है. रूस ने इस हथियार को लॉन्च करने के लिए बी-90 सरोव के साथ अलग-अलग पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया. पोसाइडन की अनुमानित सीमा 6,200 मील(9977 KM)है. इसका मतलब है कि यह रूस से लॉन्च होकर अमेरिका के पश्चिमी तट सहित दूर से शहरों तक पहुंच सकता है. 

यह भी पढ़ें: पानी के नीचे मिली 524 किमी लंबी 'दूसरी दुनिया', इस गुफा में पनपते हैं बिना आंख वाले भयानक जीव

क्या पोसाइ़न सिर्फ शुरुआत है?
पोसाइडन एक अकेला हथियार नहीं है बल्कि यह रूस के हथियारों के पूरे भंडार को आधुनिक बनाने की बड़ी योजना का हिस्सा है. यह रूस की परमाणु हथियारों के पूरे भंडार को आधुनिक बनाने की बड़ी योजना का हिस्सा है. इस योजना में बुरेवेस्टनिक नाम की परमाणु शक्ति से चलने वाली क्रूज मिसाइल को बनाना भी शामिल है. इसकी खासियत है कि इसने टेस्ट के दौरान 15 घंटे की उड़ान भरी और 8,700 मील से ज्यादा दूरी तय की.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

