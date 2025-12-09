कब्रों के बीच दबा था 2400 साल पुराना 'खजाना', खोजा गया 'सबसे अमीर' बलि स्थल; दफनाने के बाद भी लौटते थे घुमंतू सरदार!

Ancient Nomadic Funeral Rituals: इस सैक्रिफिशियल कॉम्प्लेक्स में बड़ी संख्या में ब्रॉन्ज के घोड़े से जुड़े सामान, आयरन बिट्स, सोने की कलाकृतियां, चांदी जड़ी कटोरी और बलि के लिए रखे गए जंगली सूअर के जबड़े भी पाए गए हैं. पुरातत्वविदों की मानें तो यह अब तक इस क्षेत्र में मिला सबसे ज्यादा वस्तुओं वाला और सबसे अनोखा फ्यूनरल-रिचुअल साइट है.

दफन टीले के बीच अनोखा रहस्यमयी ढांचा

रूस की Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences की टीम ने गर्मियों में वायसोकेया मोगिला नाम की पुरानी नेक्रोपोलिस में खुदाई की थी. यह नेक्रोपोलिस करीब 6 किलोमीटर में फैली एक बड़ी कब्रगाह है, जिसका इस्तेमाल चौथी से तीसरी सदी ईसा पूर्व तक किया जाता रहा था. टीम ने दो दफन टीलों के बीच खुदाई की और वहीं पर यह अनोखा ‘सैक्रिफिशियल कॉम्प्लेक्स’ एक उथले गोल गड्ढे में छिपा मिला था.

इस कॉम्प्लेक्स में क्या मिला?

इस जगह से शोधकर्ताओं ने सैकड़ों अलग-अलग प्रकार की दूर्लभ चीजें निकाली हैं. इनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीजें थीं ब्रॉन्ज के घोड़ों के सजावटी हिस्से जैसे ब्रॉन्ज ब्राउबैंड (घोड़े की आंखों के ऊपर का पट्टा), चीक पीस और आयरन बिट्स आदि. ये सभी मिलकर कम से कम 12 प्राचीन घोड़ों के ब्रिडल्स का सेट बना रहे थे. इन सजावटी धातु के टुकड़ों पर बनी आकृतियां थीं कहीं पर पक्षियों, कहीं पूराने जीवों और कई पर मानव चेहरे उकेरे गए थे. साथ ही इसके अलावा एक लकड़ी का कटोरा भी मिला जिस पर जानवरों की आकृतियों वाली चांदी की परतें जड़ी हुई थीं. वहीं पास ही बलि में इस्तेमाल किए गए जंगली सूअर के जबड़े भी रखे हुए पाए गए.

आपको बता दें कि गड्ढे के पास ही दक्षिण-पूर्व में एक अलग स्थान पर टीम को एक सोने की पट्टी भी मिली जिस पर बाघ का सिर और अगला पंजा बना हुआ था. दूसरी ओर उन्हें कांसे की कड़छी और एक पुराना कौल्ड्रन भी मिला, जिससे यह साफ हो जाता है कि वहां पर पहले कोई बड़ी रस्म निभाई गई हो.

खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यो?

पुरातत्वविदों का कहना है कि यह सैक्रिफिशियल कॉम्प्लेक्स अब तक का सबसे richest इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक है, साथ ही कई वस्तुएं नॉर्दर्न काकेशस और ब्लैक सी क्षेत्र से लाई गई थीं. इनमें से कुछ चीजें इस क्षेत्र में पहले कभी नहीं मिली थीं, यह खोज इस बात को साबित करती है कि उराल क्षेत्र की कब्रगाहें सिर्फ दफनाने की जगह नहीं थीं बल्कि वहां लोग सालों तक लौटकर धार्मिक और अंतिम क्रिया संबंधी रस्में किया करते रहें हों.

प्राचीन लोगों के फ्यूनरल रिवाजों की नई झलक

रिसर्चर्स का कहना है कि चांदी जड़ा लकड़ी का कटोरा और बलि का सूअर इस क्षेत्र के पोस्ट फ्यूनरल रिवाजों का हिस्सा थे. संभावना है कि यह रस्में यहां रहने वाले Nomadic nobles लोग करते रहे हों.

