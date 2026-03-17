Advertisement
trendingNow13144095
Hindi Newsविज्ञानघर के नीचे दबा मिला 100 साल पुराना सीक्रेट खजाना! मिट्टी से बाहर निकलने लगीं सोने की अशर्फियां, कीमत...

घर के नीचे दबा मिला 100 साल पुराना 'सीक्रेट खजाना'! मिट्टी से बाहर निकलने लगीं सोने की अशर्फियां, कीमत...

Ancient Gold Coin Hoard Discovery: विरासत और इतिहास की तलाश में जुटे लोगों के लिए रूस से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है. वहां एक घर बनाने के दौरान जमीन के नीचे से सोने के सिक्कों का एक ऐसा खजाना मिला है, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों के होश उड़ा दिए हैं. यहां एक-दो नहीं, बल्कि सोने के सिक्कों का पूरा जखीरा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर के नीचे दबा मिला 100 साल पुराना 'सीक्रेट खजाना'! मिट्टी से बाहर निकलने लगीं सोने की अशर्फियां, कीमत...

Ancient Gold Coin Hoard Discovery: क्या आपने कभी सोचा है कि अपने सपनों का घर बनाने के लिए आप जमीन खोदें और नीचे से ईंट-पत्थरों के बजाय सोने के सिक्कों का ढेर निकल आए? रूस के एक कस्बे में कुछ ऐसा ही हुआ है. यहां घर बनाने के लिए खुदाई करते समय मजदूरों को रूसी क्रांति (Russian Revolution) के दौर का एक विशाल खजाना मिला है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 5 लाख डॉलर (करीब 4.15 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा बताई जा रही है. यहां एक-दो नहीं, बल्कि सोने के सिक्कों का पूरा जखीरा है. आइए, समझते हैं कि मिट्टी के नीचे दबा यह 'पीला सोना' आखिर किसका था और यह वहां कैसे पहुंचा?

कैसे हुई इस 'कुबेर के खजाने' की खोज?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रूस के एक ग्रामीण इलाके की है. जहां मकान की नींव रखने के लिए जब खुदाई शुरू हुई, तो मजदूरों को एक पुराना धातु का डिब्बा मिला. जब उसे खोला गया, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं. क्योंकि वह डिब्बा सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ था. इसमें सोने के दर्जनों सिक्के मिले हैं. ये सिक्के जार निकोलस द्वितीय (Tsar Nicholas II) के शासनकाल के बताए जा रहे हैं, जो रूस के आखिरी सम्राट थे.

सैकड़ों सिक्कों का बड़ा भंडार

गिनती करने पर पता चला कि वहां 400 से ज्यादा सोने के सिक्के थे. ये सिक्के काफी पुराने हैं और करीब एक सदी पहले के माने जा रहे हैं. अलग-अलग डिजाइन और समय के होने की वजह से यह भी माना जा रहा है कि इन्हें धीरे-धीरे जमा किया गया होगा. इतनी बड़ी संख्या में सोना मिलना इस खोज को बेहद खास बना देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- स्पेस में मिल गई दूसरी पृथ्वी...वैज्ञानिकों ने खोज निकाला सुपर-अर्थ! NASA ने खोला...

मुश्किल समय में छिपाया गया होगा खजाना

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह खजाना उस दौर में छिपाया गया होगा, जब हालात ठीक नहीं थे. करीब 100 साल पहले वहां बड़े बदलाव और अस्थिरता का समय था. उस समय लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए जमीन में छिपा देते थे. संभव है कि जिसने यह खजाना छिपाया, वह बाद में इसे निकालने नहीं आ पाया.

किसका था खजाना?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सोने के सिक्के आखिर किसके थे. पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. इस वजह से यह खजाना अब भी एक रहस्य बना हुआ है. लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इसे निकोलस द्वितीय के शासनकाल का बता रहे हैं.

आज के समय में कितनी है कीमत

अगर इन सिक्कों की आज की कीमत लगाई जाए, तो यह करोड़ों रुपये के बराबर बैठती है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय यह किसी के लिए कितनी बड़ी संपत्ति रही होगी. इसका मतलब यह सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी भर की कमाई भी हो सकती है. एक अनुमान के अनुसार, इस खजाने की कीमत 5,00,000 डॉलर (लगभग 4.15 करोड़ रुपये) से अधिक है.

अब क्या होगा इन सिक्कों का

मिले हुए सिक्कों को अब सुरक्षित रखा जा रहा है. एक्सपर्ट्स इनका अध्ययन करेंगे, जिससे उस समय की आर्थिक स्थिति और इतिहास को बेहतर समझा जा सके. संभावना है कि इन्हें आगे चलकर संग्रहालय में भी रखा जाए, ताकि लोग इसे देख सकें. जिस जमीन पर यह खजाना मिला है, उसके मालिक को कानून के हिसाब से कुछ प्रतिशत इनाम या मुआवजा मिल सकता है.

यह भी पढ़ें:- 10 दिन, 4 यात्री और चांद का चक्कर...जानें ओरियन कैप्सूल में कैसी रहेंगे एस्ट्रोनॉट्स

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

gold coin hoardRussian gold coinrussian revolution

Trending news

इफ्तार तो बहाना है... हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में चिकन खाकर हड्डियां फेंकी?
Kashi news
इफ्तार तो बहाना है... हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में चिकन खाकर हड्डियां फेंकी?
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
Lok Sabha
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
ममता पर उम्र की शर्त खत्म... सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का
Supreme Court
ममता पर उम्र की शर्त खत्म... सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का
80 सीट और डिप्टी CM ऑफर भी बेकार! रजनीकांत की वजह से नहीं हो पाया BJP के साथ गठबंधन?
Tamil Nadu Election 2026
80 सीट और डिप्टी CM ऑफर भी बेकार! रजनीकांत की वजह से नहीं हो पाया BJP के साथ गठबंधन?
मुझपर हमला हो सकता है, जिम्मेदारी PM और BJP की... ममता बनर्जी को क्यों सता रहा डर?
West Bengal Election 2026
मुझपर हमला हो सकता है, जिम्मेदारी PM और BJP की... ममता बनर्जी को क्यों सता रहा डर?
धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई BJP? उद्धव बोले- समर्थन करेंगे; क्यों नाराज ओवैसी?
Freedom of Religion Bill
धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई BJP? उद्धव बोले- समर्थन करेंगे; क्यों नाराज ओवैसी?
होर्मुज पार कर 'नंदा देवी' थोड़ी देर में पहुंचेगा भारत, भरा है 46000 मीट्रिक टन LPG
LPG
होर्मुज पार कर 'नंदा देवी' थोड़ी देर में पहुंचेगा भारत, भरा है 46000 मीट्रिक टन LPG
अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
West Bengal Election 2026
अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
राज्यसभा चुनाव में बैलेट पेपर मोड़ने पर विवाद, हरियाणा में फेल हुआ बिहार वाला दांव
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव में बैलेट पेपर मोड़ने पर विवाद, हरियाणा में फेल हुआ बिहार वाला दांव
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी
Indian Navy
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी