घर के नीचे दबा मिला 100 साल पुराना 'सीक्रेट खजाना'! मिट्टी से बाहर निकलने लगीं सोने की अशर्फियां, कीमत...

Ancient Gold Coin Hoard Discovery: क्या आपने कभी सोचा है कि अपने सपनों का घर बनाने के लिए आप जमीन खोदें और नीचे से ईंट-पत्थरों के बजाय सोने के सिक्कों का ढेर निकल आए? रूस के एक कस्बे में कुछ ऐसा ही हुआ है. यहां घर बनाने के लिए खुदाई करते समय मजदूरों को रूसी क्रांति (Russian Revolution) के दौर का एक विशाल खजाना मिला है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 5 लाख डॉलर (करीब 4.15 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा बताई जा रही है. यहां एक-दो नहीं, बल्कि सोने के सिक्कों का पूरा जखीरा है. आइए, समझते हैं कि मिट्टी के नीचे दबा यह 'पीला सोना' आखिर किसका था और यह वहां कैसे पहुंचा?

कैसे हुई इस 'कुबेर के खजाने' की खोज?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रूस के एक ग्रामीण इलाके की है. जहां मकान की नींव रखने के लिए जब खुदाई शुरू हुई, तो मजदूरों को एक पुराना धातु का डिब्बा मिला. जब उसे खोला गया, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं. क्योंकि वह डिब्बा सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ था. इसमें सोने के दर्जनों सिक्के मिले हैं. ये सिक्के जार निकोलस द्वितीय (Tsar Nicholas II) के शासनकाल के बताए जा रहे हैं, जो रूस के आखिरी सम्राट थे.

सैकड़ों सिक्कों का बड़ा भंडार

गिनती करने पर पता चला कि वहां 400 से ज्यादा सोने के सिक्के थे. ये सिक्के काफी पुराने हैं और करीब एक सदी पहले के माने जा रहे हैं. अलग-अलग डिजाइन और समय के होने की वजह से यह भी माना जा रहा है कि इन्हें धीरे-धीरे जमा किया गया होगा. इतनी बड़ी संख्या में सोना मिलना इस खोज को बेहद खास बना देता है.

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मुश्किल समय में छिपाया गया होगा खजाना

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह खजाना उस दौर में छिपाया गया होगा, जब हालात ठीक नहीं थे. करीब 100 साल पहले वहां बड़े बदलाव और अस्थिरता का समय था. उस समय लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए जमीन में छिपा देते थे. संभव है कि जिसने यह खजाना छिपाया, वह बाद में इसे निकालने नहीं आ पाया.

किसका था खजाना?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सोने के सिक्के आखिर किसके थे. पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. इस वजह से यह खजाना अब भी एक रहस्य बना हुआ है. लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इसे निकोलस द्वितीय के शासनकाल का बता रहे हैं.

आज के समय में कितनी है कीमत

अगर इन सिक्कों की आज की कीमत लगाई जाए, तो यह करोड़ों रुपये के बराबर बैठती है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय यह किसी के लिए कितनी बड़ी संपत्ति रही होगी. इसका मतलब यह सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी भर की कमाई भी हो सकती है. एक अनुमान के अनुसार, इस खजाने की कीमत 5,00,000 डॉलर (लगभग 4.15 करोड़ रुपये) से अधिक है.

अब क्या होगा इन सिक्कों का

मिले हुए सिक्कों को अब सुरक्षित रखा जा रहा है. एक्सपर्ट्स इनका अध्ययन करेंगे, जिससे उस समय की आर्थिक स्थिति और इतिहास को बेहतर समझा जा सके. संभावना है कि इन्हें आगे चलकर संग्रहालय में भी रखा जाए, ताकि लोग इसे देख सकें. जिस जमीन पर यह खजाना मिला है, उसके मालिक को कानून के हिसाब से कुछ प्रतिशत इनाम या मुआवजा मिल सकता है.

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