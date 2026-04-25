Advertisement
trendingNow13192709
Hindi Newsविज्ञानक्या आप भी हो सकते हैं अमर-अजर! रूसी वैज्ञानिक ने ढूंढी तकनीक, पुतिन का 150 साल तक जीने का सपना हो सकता है सच

क्या आप भी हो सकते हैं अमर-अजर! रूसी वैज्ञानिक ने ढूंढी तकनीक, पुतिन का 150 साल तक जीने का सपना हो सकता है सच

रूस के वैज्ञानिक पहली एसी एंटी-एजिंग दवा बना रहे हैं जो कि शरीर के Rage जीन को ब्लॉक करके कोशिकाओं की उम्र बढ़ने के प्रोसेस को स्लो कर देगी. ऐसे में इंसान लंबे समय तक जी सकता है. पुतिन ने नवंबर में बोला था कि इंसान 150 साल तक जी सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 25, 2026, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आप भी हो सकते हैं अमर-अजर! रूसी वैज्ञानिक ने ढूंढी तकनीक, पुतिन का 150 साल तक जीने का सपना हो सकता है सच

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ समय पहले लंबी उम्र पर बात कर चुके हैं. पुतिन ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात-चीत में कहा था कि इंसान अंगों को बार-बार प्रत्यारोपित करके 150 साल तक जी सकता है. पुतिन के 150 साल तक जीने के सपने को रूस के वैज्ञानिक सच कर सकते हैं. 

लंबी उम्र की बना रहे हैं दवा 

लंबी उम्र के लिए रूस के वैज्ञानिक दवा बना रहे हैं. यह दवा rage नाम के जीन को ब्लॉक करेगी, जो कि कोशिकाओं को बूढ़ा बनाने का काम करती है. सेकिरिंस्की ने बोला कि इस जीन के एक्टिव होने से कोशिकाएं बूढ़ी होने लग जाती है, इससे रोकने से कोशिकाओं की जवानी लंबी हो सकती है. 

दवा कैसे करेंगी काम 

RAGE यानी रिसेप्टर फॉर एडवांस्ड ग्लाइकेशन इंडप्रोडक्ट्स है. रिसेप्टर है जो कि कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है. रूस के वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि जीन थरेपी से रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाए ताकि कोशिकाएं ज्यादा समय तक यंग रह सके. रूस के साइंस और शिक्षा मंत्री डेनिस सेकिरिंस्की ने सरांस्क शहर में आयोजित लॉन्गेविटी मेडिसिन फोरम में बोला है कि रूसी वैज्ञानिक दुनिया की पहली जीन थरेपी दवा बना रहे हैं जो कि बूढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है. 

पुतिन और शी जिनपिंग कर चुके हैं लंबी उम्र की बात 

पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत में बोला था कि इंसान के अंगों को बार-बार ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. जितना जीएंगे उतने यंग लगेंगे. पुतिन लंबे समय से उम्र बढ़ाने के शौकीन हैं.

वैज्ञानिकों को मिला आदेश 

रूसी वैज्ञानिकों को हाल ही में आदेश दिया था कि वह उम्र बढ़ाने वाली रिसर्च को सरकार को सौंप दें. सूत्र के अनुसार पुतिन ने टास्क दिया है कि अधिकारी इसे लागू कर दें. वैज्ञानिक कोशिकाओं को खराब होने से रोकने के लिए नई तकनीक, दिमाग और इंद्रियों की कमजोरी रोकने वाले उपाय, इम्यून सिस्टम ठीक करने का तरीके की तकनीक के प्रपोजल भेजें. 

पुतिन के गुरु की मौत 

पिछले साल पुतिन के गुरु प्रोफेसर व्लादिमीर खाविन्सन की 77 साल की उम्र में अचानक मौत हो गई थी. खाविन्सन दावा किया था कि इंसानों को 100 से 120 तक जीने का राज बता रहे थे. उनके गुरु ने पुतिन को पुराने सोवियत नेताओं से बेहतर बताया था. 

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

ScienceScience News

Trending news

सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार
Harbhajan singh
सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार
श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
Vaishno devi mandir
श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
Salim Dola
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति
Srinagar Drug Crackdown
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति
भाजपा बकासुरों की पार्टी...! AAP सांसदों के BJP में जाने पर भड़के संजय राउत
aap
भाजपा बकासुरों की पार्टी...! AAP सांसदों के BJP में जाने पर भड़के संजय राउत
‘जय बांग्ला’ vs ‘जय श्री राम’: मिदनापुर में बवाल, TMC-BJP आमने-सामने
West Bengal Election 2026
‘जय बांग्ला’ vs ‘जय श्री राम’: मिदनापुर में बवाल, TMC-BJP आमने-सामने
बंगाल चुनाव के बीच ED का ताबड़तोड़ एक्शन, 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के बीच ED का ताबड़तोड़ एक्शन, 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई
केजरीवाल के नए पते पर विवाद, BJP ने कहा- शीशमहल 2; AAP का पलटवार- खोल देंगे घर
aap
केजरीवाल के नए पते पर विवाद, BJP ने कहा- शीशमहल 2; AAP का पलटवार- खोल देंगे घर
घुसपैठ से बदल रही डेमोग्राफी...! CM सरमा का ममता पर तीखा हमला, BJP की जीत का दावा
West Bengal Election 2026
घुसपैठ से बदल रही डेमोग्राफी...! CM सरमा का ममता पर तीखा हमला, BJP की जीत का दावा
नाबालिग से छेड़छाड़ पर सूरत में हंगामा, पुलिस ने आरोपी को दबोचा; POCSO में केस दर्ज
Surat Crime
नाबालिग से छेड़छाड़ पर सूरत में हंगामा, पुलिस ने आरोपी को दबोचा; POCSO में केस दर्ज