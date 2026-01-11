Advertisement
trendingNow13070606
Hindi Newsविज्ञानसाइबेरिया की बर्फ में मिली 300 साल पुरानी डेड बॉडी, वैज्ञानिकों ने देखते ही कहा- इनका DNA तो...

साइबेरिया की बर्फ में मिली 300 साल पुरानी डेड बॉडी, वैज्ञानिकों ने देखते ही कहा- इनका DNA तो...

Siberian Mummy: वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में मिली एक बहुत ही पुरानी ममी की जांच की है. शरीर की बारीकी से जांच करने पर याकूत जनजाति के लेगों के बारे में नई और गुप्त बातें पता चली हैं. इस खोज से यह समझ आया है कि ये लोग पुराने समय में कैसे रहते थे और उनका परिवार कैसा था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 11, 2026, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साइबेरिया की बर्फ में मिली 300 साल पुरानी डेड बॉडी, वैज्ञानिकों ने देखते ही कहा- इनका DNA तो...

Ancient Mummy Found: साइबेरिया के कड़ाके की ठंड वाले इलाकों में वैज्ञानिकों को कुछ पुरानी ममियां मिली हैं. ये शव याकूत नाम के लोगों के हैं और इनसे उनके पुराने जीवन के बारे में कई बड़ी बातें पता चली हैं. वैज्ञानिकों को 18वीं सदी की एक महिला का शव मिला है जिसका शरीर बहुत ही अच्छी हालत में है. रूस के कब्दे और ईसाई धर्म के फैलाव के बाद भी इन लोगों ने अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ा. DNA टेस्ट से पता चला है कि इन लोगों का समाज बहुत ही मजबूत था और उन्होंने अपनी पुरानी संस्कृति को बचाए रखा. 

कौन थी ये 18वीं सदी की महिला?
साइबेरिया की कड़ाके की ठंड में वैज्ञानिकों को एक-दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लोगों के शव मिले हैं. ये लोग 14वींद सदी से 19वीं सदी के बीच के थे. ठंड की वजह से ये शरीर आज भी बिल्कुल सुरक्षित हैं. इनमें सबसे खास एक महिला का शव का जिसे खोजकर्ताओं ने उससेर्गुए-1 नाम दिया है. 

यह भी पढ़ें: हड्डियां नहीं, पूरा शरीर मिला...अमेरिका के 'ममी जोन' में जाग उठे 6 करोड़ साल पुराना डायनासोर

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों की जांच में क्या पता चला?
एक नई रिसर्च, जो नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुई, से पता चला कि 18वीं सदी में जब रूस का प्रभाव बढ़ रहा ता और ईसाई धर्म फैलाया जा रहा था तब भी याकूत कबीले के लिए पुरानी मान्यताओं पर ही चल रहे थे. उस समय धर्म बदलने का काफी दबाव था लेकिन इस महिला का मिलना यह साबित करता है कि कई कबीलों ने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा. वैज्ञानित लुडोविक ऑरलैंडो का कहना है कि यह महिला अपने कबीले की मजबूती की प्रतीक थी.

DNA जांच में क्या सामने आया?
वैज्ञानिकों ने जब याकूत लोगों के पुराने शरीरों की जांच की तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई. रिसर्च में पता चला कि करीब 500 साल पहले याकूल लोगों के DNA और आज के याकूत लोगों के डीएनए लगभग एक जैसे हैं. हालांकि, रूस ने इस इलाके को जीता और वहां अपनी सत्ता चलाई लेकिन बाहरी लोग वहां के मूल निवासियों की जगह नहीं ले गए. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में सबसे तेज 'लट्टू'! स्पेस में मिला फुटबॉल मैदान से बड़ा उल्कापिंड, 2 मिनट में लगाता है एक चक्कर

इस खोज से क्या साबित होता है?
साइबेरिया की कड़ाके की ठंड ने किसी जादू की तरह इन शरीरों को खराब होने से बचाए रखा. साइबेरिया की कंपकंपाती ठंड में ये शरीर अपने आप ही ममी बन गए. वैज्ञानिक एरिक क्रुबेजी ने बताया कि, ये शरीर इतने असली लग रहे थे कि मरने के सदियों बाद भी इनका पोस्टमार्टम किया जा सका. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Siberiansiberian mummy

Trending news

धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
mumbai
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?