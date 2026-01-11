साइबेरिया की बर्फ में मिली 300 साल पुरानी डेड बॉडी, वैज्ञानिकों ने देखते ही कहा- इनका DNA तो...

Ancient Mummy Found: साइबेरिया के कड़ाके की ठंड वाले इलाकों में वैज्ञानिकों को कुछ पुरानी ममियां मिली हैं. ये शव याकूत नाम के लोगों के हैं और इनसे उनके पुराने जीवन के बारे में कई बड़ी बातें पता चली हैं. वैज्ञानिकों को 18वीं सदी की एक महिला का शव मिला है जिसका शरीर बहुत ही अच्छी हालत में है. रूस के कब्दे और ईसाई धर्म के फैलाव के बाद भी इन लोगों ने अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ा. DNA टेस्ट से पता चला है कि इन लोगों का समाज बहुत ही मजबूत था और उन्होंने अपनी पुरानी संस्कृति को बचाए रखा.

कौन थी ये 18वीं सदी की महिला?

साइबेरिया की कड़ाके की ठंड में वैज्ञानिकों को एक-दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लोगों के शव मिले हैं. ये लोग 14वींद सदी से 19वीं सदी के बीच के थे. ठंड की वजह से ये शरीर आज भी बिल्कुल सुरक्षित हैं. इनमें सबसे खास एक महिला का शव का जिसे खोजकर्ताओं ने उससेर्गुए-1 नाम दिया है.

वैज्ञानिकों की जांच में क्या पता चला?

एक नई रिसर्च, जो नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुई, से पता चला कि 18वीं सदी में जब रूस का प्रभाव बढ़ रहा ता और ईसाई धर्म फैलाया जा रहा था तब भी याकूत कबीले के लिए पुरानी मान्यताओं पर ही चल रहे थे. उस समय धर्म बदलने का काफी दबाव था लेकिन इस महिला का मिलना यह साबित करता है कि कई कबीलों ने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा. वैज्ञानित लुडोविक ऑरलैंडो का कहना है कि यह महिला अपने कबीले की मजबूती की प्रतीक थी.

DNA जांच में क्या सामने आया?

वैज्ञानिकों ने जब याकूत लोगों के पुराने शरीरों की जांच की तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई. रिसर्च में पता चला कि करीब 500 साल पहले याकूल लोगों के DNA और आज के याकूत लोगों के डीएनए लगभग एक जैसे हैं. हालांकि, रूस ने इस इलाके को जीता और वहां अपनी सत्ता चलाई लेकिन बाहरी लोग वहां के मूल निवासियों की जगह नहीं ले गए.

इस खोज से क्या साबित होता है?

साइबेरिया की कड़ाके की ठंड ने किसी जादू की तरह इन शरीरों को खराब होने से बचाए रखा. साइबेरिया की कंपकंपाती ठंड में ये शरीर अपने आप ही ममी बन गए. वैज्ञानिक एरिक क्रुबेजी ने बताया कि, ये शरीर इतने असली लग रहे थे कि मरने के सदियों बाद भी इनका पोस्टमार्टम किया जा सका.