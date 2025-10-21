Advertisement
वो खौफनाक एक्सपेरिमेंट जिसने इंसानों को बना दिया था 'राक्षस', नतीजे देख कांपने लगे थे साइंटिस्ट

Russian Sleep Experient: अगर आपको एक या दो दिन सोने ना दिया जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कैदियों को 15 दिनों तक जगाकर रखा गया था जिसके खौफनाक नतीजे हुए. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 21, 2025, 05:14 PM IST
Russian Sleep Experient: यह एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी है जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा: 1947 में, पाँच लोगों को राज्य के दुश्मन करार दिया गया और उन्हें एक गुप्त सोवियत सैन्य अनुसंधान सुविधा में कैद कर दिया गया, उन्हें एक ऐसे उत्तेजक के संपर्क में लाया गया जो उन्हें सोने नहीं देता था. अधिकारियों ने कैदियों से वादा किया कि यदि वे 30 दिनों तक यह प्रयोग पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा.

मगर, कहानी में खौफ तब आता है जब 15वें दिन, अधिकारियों ने उत्तेजक को बंद कर दिया और बंद कमरे को खोला. अंदर का नजारा बेहद खतरनाक था और एक कैदी मर चुका था, और बाकी चार की हालत खराब हो गई थी जिनमें कैदियों की आंत तक बाहर निकलने लगी थी. जिंदा बचे लोगों में अमानवीय ताकत और दवाओं व बेहोशी की दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित हो गया था. जब एक सैनिक ने उन्हें कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे मार डाला.

 

क्या है 'क्रीपीपास्ता'?
क्रीपीपास्ता इंटरनेट पर फैली हुई डरावनी कहानियों का एक रूप है जो पिछले दो दशकों से प्रसारित हो रहा है. यह शब्द "क्रीपी" (creepy - डरावना) और "कॉपीपास्ता" (copypasta - कॉपी और पेस्ट किया गया टेक्स्ट) शब्दों के मेल से बना है. 'कॉपीपास्ता' शब्द 2007 के आसपास 4chan पर शुरू हुआ था. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' और 'नो योर मीम' वेबसाइट के अनुसार, यह मूल रूप से कॉपी और पेस्ट किए जाने वाले टेक्स्ट को दर्शाता था.

यह रूसी कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि 2015 में इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई थी. यूनिवर्सिटी ऑफ विनचेस्टर में मनोविज्ञान के व्याख्याता डॉ. जो स्टबर्सफ़ील्ड, जो भ्रामक सूचनाओं और शहरी दंतकथाओं (urban legends) के प्रसार का अध्ययन करते हैं, के अनुसार, "रूसी स्लीप एक्सपेरिमेंट" अन्य क्रीपीपास्ता कहानियों की तरह ही क्रीपीपास्ता विकी (Creepypasta Wiki) पेज पर अपने विशिष्ट स्रोत से जुड़ी हुई है.

डॉ. स्टबर्सफ़ील्ड ने न्यूजवीक को बताया कि क्रीपीपास्ता और पारंपरिक शहरी दंतकथाओं में एक बात समान है: "उन्हें सच मानकर सुनाया जाता है, भले ही लोग वास्तव में उन पर विश्वास न करें. यह उनके मंचन (theater) का एक हिस्सा है." यानी, कहानी का आनंद इसी बात में है कि उसे सच की तरह पेश किया जाए.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Russian Speel Experiment

