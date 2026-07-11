12 की उम्र में बनाया प्लेन, ठुकराया NASA का ऑफर; जानें कौन है ये लड़की जिसे दुनिया कह रही 'दूसरी आइंस्टीन'!

Sabrina Gonzalez Pasterski: क्या कोई 12 साल का बच्चा असली हवाई जहाज बना सकता है? आपका जवाब शायद न होगा. लेकिन शिकागो की एक लड़की ने न सिर्फ ऐसा कर दिखाया, बल्कि 14 साल की उम्र में उसे आसमान में उड़ाकर भी सबको चौंका दिया. आज टेक और साइंस की दुनिया में इस लड़की का नाम चर्चा में है. सिर्फ इतना ही नहीं नासा से लेकर अरबपति जेफ बेजोस तक शिकागो की इस लड़की को नौकरी देने के लिए तैयार थे, वो भी करोड़ों के सैलरी पैकेज वाली नौकरी. इस टैलेंट की वजह से दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स अब इसे अगला अल्बर्ट आइंस्टीन नाम दे रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन है यह जीनियस लड़की और क्यों इसने करोड़ों के ऑफर्स को एक झटके में ठुकरा दिया...
जहां आम तौर पर बच्चे खिलौना हवाई जहाज से खेलते हैं, वहीं शिकागो की सबरीना गोंजालेज पास्टर्सकी ने मात्र 12 साल की उम्र में एक सिंगल-इंजन विमान का ढांचा तैयार कर दिया. 14 साल की होते-होते उन्होंने इस विमान को खुद उड़ाया भी, वो भी तब जब उनकी गाड़ी चलाने का लाइसेंस बनने की उम्र भी नहीं हुई थी.
आज 32 साल की सबरीना महिला को उनकी कुशाग्रता को देखते हुए कई लोग उन्हें अगला अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं. इसका कारण यह है कि वह साइंस के उस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने में लगी हुई हैं, जो आइंस्टीन के काम के बाद अधूरा रह गया था यानी क्वांटम लेवल पर गुरुत्वाकर्षण का व्यवहार कैसा होता है.
शुरुआत में जब सबरीना ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था. लेकिन जब वहां के प्रोफेसर्स ने उनके खुद के बनाए विमान का वीडियो देखा, तो वे हैरान हो गए. सबरीना ने मात्र 3 साल में MIT से 5.0 की परफेक्ट जीपीए के साथ ग्रेजुएशन पूरा कर लिया और बीते दो दशकों में भौतिकी विभाग में टॉप करने वाली पहली महिला बनीं.
इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी पूरी की. उनके रिसर्च पेपर इतने दमदार थे कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन के आखिरी वैज्ञानिक रिसर्प पेपर में सबरीना के काम का जिक्र किया था.
सबरीना के टैलेंट को देखते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन उन्हें अपनी टीम में लाने का प्रयास किए. रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्राउन यूनिवर्सिटी ने तो उन्हें लगभग 1.1 मिलियन डॉलर यानी लगभग 9 करोड़ रुपये से अधिक के पैकेज पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पद ऑफर किया था.
लेकिन सबरीना ने इन सभी आलीशान ऑफर्स को ठुकरा दिया. पैसे और कॉर्पोरेट चकाचौंध से दूर, उन्होंने 2021 में कनाडा के पेरिमीटर इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स को चुना, जहां वह सबसे कम उम्र की फैकल्टी में से एक बनीं. वर्तमान में वह वहां सेलेस्टियल होलोग्राफी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं, जिसे साइमंड्स फाउंडेशन से 8 मिलियन डॉलर यानी लगभग 66 करोड़ रुपये का बड़ा ग्रांट मिला है.
आज का विज्ञान दो बड़ी थ्योरीज पर टिका है-
आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी, जो बताती है कि ब्रह्मांड, ग्रह और ब्लैक होल कैसे काम करते हैं.
क्वांटम मैकेनिक्स, जो परमाणु और इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की रहस्यमयी दुनिया को समझाती है.
समस्या यह है कि ये दोनों थ्योरीज अपने-अपने स्तर पर तो सही हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ लागू किया जाता है, स्थिति गलत हो जाती है. सबरीना इसी क्वांटम ग्रेविटी के अंतर को पाटने की कोशिश कर रही हैं.
अगर यह रहस्य सुलझ जाता है, तो आने वाले दशकों में ऐसी तकनीकें जन्म ले सकती हैं जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टीन की थ्योरी के बिना आज का GPS सिस्टम संभव नहीं था.