12 की उम्र में बनाया प्लेन, ठुकराया NASA का ऑफर; जानें कौन है ये लड़की जिसे दुनिया कह रही 'दूसरी आइंस्टीन'!

Sabrina Gonzalez Pasterski: क्या कोई 12 साल का बच्चा असली हवाई जहाज बना सकता है? आपका जवाब शायद न होगा. लेकिन शिकागो की एक लड़की ने न सिर्फ ऐसा कर दिखाया, बल्कि 14 साल की उम्र में उसे आसमान में उड़ाकर भी सबको चौंका दिया. आज टेक और साइंस की दुनिया में इस लड़की का नाम चर्चा में है. सिर्फ इतना ही नहीं नासा से लेकर अरबपति जेफ बेजोस तक शिकागो की इस लड़की को नौकरी देने के लिए तैयार थे, वो भी करोड़ों के सैलरी पैकेज वाली नौकरी. इस टैलेंट की वजह से दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स अब इसे अगला अल्बर्ट आइंस्टीन नाम दे रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन है यह जीनियस लड़की और क्यों इसने करोड़ों के ऑफर्स को एक झटके में ठुकरा दिया...