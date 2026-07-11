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12 की उम्र में बनाया प्लेन, ठुकराया NASA का ऑफर; जानें कौन है ये लड़की जिसे दुनिया कह रही 'दूसरी आइंस्टीन'!

Modern Einstein: खिलौनों की उम्र में असली विमान बनाने वाली सबरीना पास्टर्सकी आज विज्ञान जगत में तहलका मचा रही हैं. नासा और करोड़ों की नौकरी ठुकराकर, आइंस्टीन के अधूरे सपनों को पूरा करने में जुटी इस 32 वर्षीय जीनियस की हैरान करने वाली कहानी जानने के लिए आगे पढ़ें...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 11, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:01 PM IST
12 की उम्र में बनाया प्लेन, ठुकराया NASA का ऑफर; जानें कौन है ये लड़की जिसे दुनिया कह रही 'दूसरी आइंस्टीन'!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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