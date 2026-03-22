डायनासोर की तलाश और मिले सैकड़ों कंकाल, रेगिस्तान का सीना चीरकर निकला 'वो' डरावना राज!

Desert Mystery: दुनिया के सबसे खौफनाक रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे एक ऐसा राज दफन था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए. जिस इलाके में आज स्थानीय लोग भी जाने से डरते हैं और वहां ऊंट भी कदम रखने से कतराते हैं, वहां मिट्टी खोदते ही एक-दो नहीं बल्कि 200 इंसानी कंकाल बरामद हुए. हैरानी की बात यह है कि ये लोग यहां मरने नहीं, बल्कि बसने आए थे.
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Sahara Desert Mystery: जरा सोचिए एक ऐसी जगह जहां की भीषण गर्मी और खौफनाक रेत के बवंडरों को देखकर रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट भी रास्ता बदल देता है. सहारा रेगिस्तान के उस इलाके को स्थानीय लोग 'मौत का एरिया' भी कहते हैं, लेकिन आज से 10,000 साल पहले वहां मौत नहीं बल्कि जिंदगी मुस्कुराती थी यानी लोग रहते थे. डायनासोर की खोज में निकले वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. गर्मी से धधकती रेत के नीचे से एक-दो नहीं बल्कि 200 कंकाल मिले हैं. आखिर ये लोग कौन थे और उस जगह क्या कर रहे थे जहां आज ऊंट भी जाने से डरता है? आइए जानते हैं गोबेरो के उस रहस्यमयी कब्रिस्तान का पूरा सच...
डायनासोर खोजने गए थे, मिल गए इंसान
यह खोज साल 2000 में शिकागो विश्वविद्यालय के जीवाश्म विज्ञानी के पॉल सेरेनो ने की थी. सेरेनो अपनी टीम के साथ डायनासोर के अवशेष खोजने निकले थे लेकिन उन्हें रेत के टीलों के बीच इंसान के कंकाल और इसके साथ ही मोती, मिट्टी के बर्तन और तीर के निशान मिले हैं. नाइजर के इस इलाके को अब 'गोबेरो' (Gobero) के नाम से जाना जाता है.
200 कंकाल और 10,000 साल पुराना राज
खुदाई के दौरान यहां 200 के आस पास इंसानी कंकाल मिले. जिसके बाद कार्बन डेटिंग से यह जानकारी जामने आई कि इनमें से कुछ अवशेष 8000 ईसा पूर्व यानी लगभग 10,000 साल पुराने के हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आज जहां ऊंट से लेकर परिंदा भी जाने से डरता है वहां हजारों साल पहले लोग क्या कर रहे थे?
कभी 'हरा-भरा' था सहारा
वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कब्रिस्तान उस समय का है जब सहारा रेगिस्तान आज की तरह बंजर नहीं बल्कि हरा-भरा था. लगभग 15,000 से 5,000 साल पहले यहां मानसून आता था और बारिश होती थी, बड़ी-बड़ी विशाल झीलें थीं और मगरमच्छ व दरियाई घोड़े जैसे जानवर रहते थे.
दो अलग-अलग सभ्यताएं, एक ही कब्रिस्तान
वैज्ञानिकों की इस खोज की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहां दो अलग-अलग दौर के लोग रहते थे-
पहले निवासी 7700 ईसा पूर्व के थे, ये लोग शारीरिक रूप से काफी मजबूत और शिकारी थे. सूखे के कारण इन्हें जगह छोड़नी पड़ी.
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दूसरे निवासी 5200 ईसा पूर्व के थे, जब बारिश वापस आई, तो कम कद-काठी वाले चरवाहे यहां बसे.
सबसे हैरानी की बात यह है कि इन दोनों समुदायों ने एक-दूसरे की कब्रों को नुकसान पहुंचाए बिना उसी जगह को अपने मुर्दों के लिए चुना. जानकारों का मानना है कि सहारा के रेत के नीचे अभी भी ऐसे कई राज दफन हैं जिनका सामने आना बाकी है.
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