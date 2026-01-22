दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान में बिछी बर्फ की सफेद चादर, वीडियो देख फटी रह गई लोगों की आंखें

Sahara Desert Snowfall: दुनिया के सबसे गर्म सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरना किसी चमत्कार से कम नहीं है. यह रेगिस्तान अपनी झुलसा देने वाली गर्मी और ना खत्म होने वाली रेत के लिए जाना जाता है. लेकिन यहां कुछ बहुत ही अलग हुआ है जो हैरान करने वाला है. करीब 17 जनवरी 2026 को उत्तरी अल्जीरिया के रेगिस्तान में एक गजब का नजारा दिखा, जो सुनहरी रेत हमेशा गर्म रहती थी वह पूरी तरह सफेद बर्फ से ढक गई. यह दुर्लभ घटना अन सफ्रा (Ain Sefra) नाम के कस्बे के पास हुई जिसे रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है.

रेगिस्तान में क्यों गिरी बर्फ?

जनवरी के महीने में यूरोप और समुद्र की तरफ से बहुत ठंडी हवाएं नीचे की तरफ यानी अफ्रीका की ओर आईं. इसकी वजह से अल्जीरिया के रेगिस्तान का तापमान बहुत ज्यादा गिर गया और वहां कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई. उसी समय समुद्र से नमी वाली हवा भी रेगिस्तान की तरफ आ गई और जब यह नमी वाली हवा उस बर्फीली हवा से टकराई तो बारिश की जगह बर्फ गिरने लगी.

गर्म रेगिस्तान में बर्फ कैसे गिर सकती है?

सहारा रेगीस्तन के बारे में हम सोचते हैं कि वहां हमेशा गर्मी रहती है लकिन सच तो यह है कि सर्दियों की रातें वहां बहुत ज्यादा ठंडी होती है. बर्फ गिरने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है- कड़ाके की ठंड और हवा में नमी. इसके अलावा रेगिस्तान के ऊंचे इलाकों में सर्दियों में तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है जो यहां बर्फबारी होने की बड़ी वजह है.

पहाड़ों का क्या है रोल?

वहां एटलस नाम की एक बड़ी पहाड़ी श्रृंखला है. जब समुद्र की नमी वाली हवा इन ऊंचे पहाड़ों से टकराकर ऊपर चढ़ती है तो वहा बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है. यहीं ठंडी हवा बर्फ के छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल जाती है और जब नीचे जमीन पर काफी ठंड होती है तो यह बर्फबारी के रूप में रेत पर गिरती है.

When winter meets the desert Rare snowfall dusts the Sahara Desert near Ain Sefra, Algeria.⁣ Located on the northern edge of the Sahara, Ain Sefra sees snow every few years, and it usually melts quickly. pic.twitter.com/L3wucPvYvn — AccuWeather (@accuweather) January 20, 2026

क्या पहले भी ऐसी घटना हुई है?

ऐन सेफ्रा नाम की इस जगह पर बर्फ का गिरना कोई नई बात नहीं हैं लेकिन यह बहुत कम होता है. इससे पहले भी 1979, 2018, 2021, और 2023 में यहां बर्फबारी देखी गई थी. यह बर्फ ज्यादा देर तक नहीं टिकती और जैसे ही रेगिस्तान की तेज धूप निकलती है तो कुछ ही घंटों या दिनों में यह पिघल जाती है.