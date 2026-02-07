Advertisement
trendingNow13101138
Hindi Newsविज्ञानसमंदर के सुपरट्रैवलर: 12,000 किमी तैरकर सेशेल्स पहुंचे थे, DNA जांच में हुआ बड़ा खुलासा

समंदर के 'सुपरट्रैवलर': 12,000 किमी तैरकर सेशेल्स पहुंचे थे, DNA जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Science News: वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाली खोज की है जिससे पता चला है कि खारे पानी के मगरमच्छ (Saltwater Crocodiles) समंदर के बहुत बड़े उस्ताद थे. नए शोध के मुताबिक ये मगरमच्छ हजारों साल पहले हिंद महासागर को पार करके सेशेल्स के द्वीपों तक पहुंच गए थे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 07, 2026, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समंदर के 'सुपरट्रैवलर': 12,000 किमी तैरकर सेशेल्स पहुंचे थे, DNA जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Saltwater Crocodiles: वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की है जिससे पता चला है कि खारे पानी के मगरमच्छ पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा दूर तक फैले हुए थे. नए डीएनए (DNA)शोध से पुष्टि हुई है कि ये मगरमच्छ हिंद महासागर को पार करके सेशेल्स के द्वीपों तक पहुंच गए थे. रिपोर्ट्स बताते हैं कि, 250 साल पहले सेशेल्स में मगरमच्छों की भारी आबादी हुआ करती थी. लेकिन जब 18वीं शताब्दी के अंत में इंसानों ने वहां अपनी बस्तियां बसाईं तो उन्होंने इन सभी मगरमच्छों को मार डाला.

कैसे की वैज्ञानिकों ने इसकी खोज?
शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगता था कि सेशेल्स के मगरमच्छ अफ्रीका से आए नील मगरमच्छों के परिवार के होंगे. लेकिन रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस पत्रिका में छपी रिपोर्ट के अनुसार, जब वैज्ञानिकों ने म्यूजीयम में रखी पुरानी खोपड़ियों की और दांतों के DNA के जांच की तो पता चला कि ये मगरमच्छ असल में खारे पानी के मगरमच्छ थे. 

यह भी पढ़ें: आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा...सूर्य से टकराने वाला है धूमकेतु MAPS, दिन के उजाले में भी देख सकेंगे लोग

Add Zee News as a Preferred Source

कितना लंबा किया सफर
इस खोज का मतलब है कि इन मगरमच्छों का इलाका पूर्व से पश्चिम तक 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा था. इतने बड़े महासागर को पार करना कोई मामूली बात नहीं है. खारे पानी के मगरमच्छ समुद्री यात्रा के लिए बहुत अच्छे से ढले होते हैं. उनकी जीभ पर खास Salt Glands होती हैं जो शरीर से एक्सट्रा नमक बाहर निकालने में मदद करती हैं.

यह भी पढ़ें: किडनी ट्रांस्पलांट का डर खत्म! वैज्ञानिकों ने बनाई 'यूनिवर्सल किडनी', जो हर ब्लड ग्रुप में होगी फिट

इस खोज से क्या जानकारी मिली?
जर्मनी की पॉट्सडैम यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक स्टेफनी एग्ने का कहना है कि, यह खोज बताती है कि मगरमच्छों की यह प्रजाति कितनी गतिशील थी और अलग-अलग जगहों की आबादी आपस में जुड़ी हुई थी. भविष्य में इनके न्यूक्लियर डीएनए पर और शोध किया जाएगा जिससे इनके क्षेत्रीय अंतरों को और बारीकी से समझा जा सके.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science news

Trending news

CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
Omar Abdullah
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
Multani Bakery
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
late Snowfall
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
mp jairam ramesh
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
Who is Ritu Tawde
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
micro observers
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
Maharashtra news
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
Mumbai Mayoral Election
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
PM Modi
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा