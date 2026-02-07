समंदर के 'सुपरट्रैवलर': 12,000 किमी तैरकर सेशेल्स पहुंचे थे, DNA जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Science News: वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाली खोज की है जिससे पता चला है कि खारे पानी के मगरमच्छ (Saltwater Crocodiles) समंदर के बहुत बड़े उस्ताद थे. नए शोध के मुताबिक ये मगरमच्छ हजारों साल पहले हिंद महासागर को पार करके सेशेल्स के द्वीपों तक पहुंच गए थे.
Saltwater Crocodiles: वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की है जिससे पता चला है कि खारे पानी के मगरमच्छ पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा दूर तक फैले हुए थे. नए डीएनए (DNA)शोध से पुष्टि हुई है कि ये मगरमच्छ हिंद महासागर को पार करके सेशेल्स के द्वीपों तक पहुंच गए थे. रिपोर्ट्स बताते हैं कि, 250 साल पहले सेशेल्स में मगरमच्छों की भारी आबादी हुआ करती थी. लेकिन जब 18वीं शताब्दी के अंत में इंसानों ने वहां अपनी बस्तियां बसाईं तो उन्होंने इन सभी मगरमच्छों को मार डाला.
कैसे की वैज्ञानिकों ने इसकी खोज?
शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगता था कि सेशेल्स के मगरमच्छ अफ्रीका से आए नील मगरमच्छों के परिवार के होंगे. लेकिन रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस पत्रिका में छपी रिपोर्ट के अनुसार, जब वैज्ञानिकों ने म्यूजीयम में रखी पुरानी खोपड़ियों की और दांतों के DNA के जांच की तो पता चला कि ये मगरमच्छ असल में खारे पानी के मगरमच्छ थे.
कितना लंबा किया सफर
इस खोज का मतलब है कि इन मगरमच्छों का इलाका पूर्व से पश्चिम तक 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा था. इतने बड़े महासागर को पार करना कोई मामूली बात नहीं है. खारे पानी के मगरमच्छ समुद्री यात्रा के लिए बहुत अच्छे से ढले होते हैं. उनकी जीभ पर खास Salt Glands होती हैं जो शरीर से एक्सट्रा नमक बाहर निकालने में मदद करती हैं.
इस खोज से क्या जानकारी मिली?
जर्मनी की पॉट्सडैम यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक स्टेफनी एग्ने का कहना है कि, यह खोज बताती है कि मगरमच्छों की यह प्रजाति कितनी गतिशील थी और अलग-अलग जगहों की आबादी आपस में जुड़ी हुई थी. भविष्य में इनके न्यूक्लियर डीएनए पर और शोध किया जाएगा जिससे इनके क्षेत्रीय अंतरों को और बारीकी से समझा जा सके.