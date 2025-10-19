समुद्र की 5,000 मीटर गहराई में दिखा ये 'काला राक्षस', सिर्फ तस्वीरों ने छुड़ा दिए वैज्ञानिकों के पसीने

Deep Sea Mysteries: वैज्ञानिकों की एक टीम 14 नए समुद्री जीवों की पहचान करने के लिए एक साथ आई और उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी. जांच के दौरान उन्हें दांत का खोल मिला जो समुद्र की सतह से 5,000 मीटर नीचे एक समुद्री एनीमोन(Sea Anemone)को सवारी दे रहा था. यह पहली बार है जब उन्होंने मोलस्क समूह के जीव लेविडेंटालियम में ऐसा कुछ देखा है. दांत का खोल एक तरह का समुद्री घोंघा होता है जो अपनी सुरक्षा के लिए लंबी और पतली बाहरी संरचना का इस्तेमाल करता है. यह खोज Biodiversity Data Journal में प्रकाशित हुई है.

क्या था इस जांच का मकसद?

वैज्ञानिक एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत समुद्री जीवों के एक बड़े समूह की जांच कर रहे थे जिसका लक्ष्य कम समय में नई प्रजातियों की पहचान करना था. इस खोज के दौरान उन्हें वेलेरोपिलिना ग्रेटेने(Veleropilina gretathunbergae)नाम के मोलस्क की एक नई प्रजाति मिली जो 6,465 मीटर की गहराई में रहती है. यह जीव ऑस्ट्रेलियाई इंटरटाइडल जोन में मिला.

यह भी पढ़ें: Mars Secrets: मंगल ग्रह पर मिला बर्फीला 'टाइम कैप्सूल'! NASA के वैज्ञानिकों ने खोजा सबसे बड़ा सुराग

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों अजीब है ये खोज?

बता दें कि, इस जीव की पीठ अजीब उभारों से ढकी हुई थी जो पॉपकॉर्न जैसी दिख रही थी. इसे परजीवी आइसोपोड(Zeuxo Everti)की एक प्रजाति के रूप में पहचाना गया. दरअसल, परजीवी आइसोपोड वह जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर रहकर अपना पोषण लेते हैं. इसके अलावा, वैज्ञानिकों को 5,170 मीटर से 5,280 मीटर की गहराई पर मांसाहारी द्विकपाटी(Bivalve)की नई प्रजाति मिली जिसका नाम मायोनेरा एलेउटियाना है.

यह भी पढ़ें: चंद्रमा 1 लाख किलोमीटर नजदीक आया तो क्या होगा? मुंबई-लंदन पर टूटेगी विनाशकारी लहरें, थम जाएगी धरती की चाल

किस तकनीक की वैज्ञानकों ने ली मदद?

इस जीव की स्टडी करने के लिए उन्होने एक गैर-नुकसानदेह माइक्रो-सीटी स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया. इस द्विकपाटी के अंदर के ऊतकों और मुलायम अंगों की 2,000 से ज्यादा तस्वीरें ली गईं. इतिहास में यह सिर्फ दूसरी बार हुआ जब इस तरह की विस्तृत तस्वीरें ली गईं. प्रशांत महासागर में गैलापागोस रिफ्ट हाइड्रोथर्मल वेंट पर उन्हें 2,602 मीटर की गहराई पर एक झींगे जैसा क्रस्टेशियन मिला. इसे एम्फीपोड(Amphipod)की एक नई प्रजाति के रूप में पहचाना गया.