उड़ने के 35 साल बाद लैंड हुई फ्लाइट, दरवाजा खोलते ही दिखा भयानक नजारा, हर किसी की रूह कांप गई

San diego flight 513: आज हर कोई फ्लाइट में सफर करना चाहता है, लेकिन क्या होगा तब, जब एक फ्लाइट उड़ने के 35 साल बाद लैंड हो? ये बात किसी के भी दिमाग को हिला सकती है लेकिन, इतिहास के पन्नों में एक ऐसी ही घटना दर्ज है जिसे आज भी याद किया जाता है. इस घटना के चश्मदीद तो आज मौजूद नहीं हैं लेकिन कुछ दस्तावेजों में आज भी इस भयानक घटना का जिक्र मिल जाता है जिसने सभी की रूह कंपा दी थी.

किस नाम से मशहूर है घटना

इस घटना को Santiago Flight 513 की घटना के नाम से जाना जाता है, जिसे कुछ लोग मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित बताते हैं, तो कुछ लोग इसे असल घटना मानते हैं. अब ये घटना कितनी असली है या कितनी नकली है, इस बारे में तो हम कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन, घटना के बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे ये गारंटी हम ले सकते हैं. इस कहानी को सबसे पहले 1989 में एक अमेरिकी टैब्लॉइड अखबार Weekly World News ने छापा था.

Santiago Flight 513 फ्लाइट हो गई थी गायब

4 सितंबर 1954 का दिन था. Santiago Airlines की एक Lockheed Super Constellation नामक फ्लाइट जिसका नाम Flight 513 था, जर्मनी के Aachen से ब्राजील के Porto Alegre के लिए रवाना हुई. विमान में 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स सवार थे. अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ते समय यह विमान अचानक रडार से गायब हो गया. कई दिनों तक खोजबीन चली, लेकिन न तो विमान का मलबा मिला और न ही कोई यात्री. आखिरकार, इसे एक दुर्घटना मानकर मामले को बंद कर दिया गया और सभी को मृत घोषित कर दिया गया.

35 साल बाद एयरपोर्ट पर क्या हुआ?

समय बीतता गया और 35 साल बाद, 12 अक्टूबर 1989 को, ब्राजील के Porto Alegre एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने आसमान में एक पुराने मॉडल का विमान देखा. हैरानी की बात यह थी कि यह विमान ATC से कोई संपर्क स्थापित नहीं कर रहा था और चुपचाप एयरपोर्ट पर लैंड कर गया. जब ग्राउंड क्रू ने पास जाकर देखा, तो वह वही Lockheed Super Constellation विमान था जो 35 साल पहले गायब हो गया था. पूरी दुनिया के लिए यह एक अजीब और डरावना मंजर था.

यह विमान इतने सालों तक कहाँ था और इसे कौन उड़ा रहा था?

सुरक्षाकर्मियों और ATC कर्मचारियों ने जब किसी तरह प्लेन का दरवाजा खोला, तो अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह काँप गई. अंदर बैठे सभी यात्री और क्रू मेंबर्स अपनी-अपनी सीटों पर बेल्ट से बंधे हुए थे, लेकिन वे सिर्फ कंकाल बन चुके थे!

सबसे भयानक नजारा कॉकपिट में था. विमान का पायलट भी कंकाल बन चुका था, लेकिन उसके हाथ अभी भी प्लेन के कंट्रोल पर थे, जैसे उसने ही विमान को सुरक्षित लैंड कराया हो. ऐसा लगा जैसे समय इस विमान के अंदर थम गया हो, और यह एक टाइम वॉर्प (Time Warp) से होकर गुजरा हो.

क्या है इस कहानी की सच्चाई?

हालांकि यह कहानी बेहद रोमांचक और खौफनाक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि Santiago Flight 513 या Pan Am Flight 914 जैसी कोई भी घटना वास्तव में कभी नहीं हुई. विमानन इतिहास में इन फ्लाइट्स के गायब होने या 35 साल बाद लौटने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, लॉग या प्रमाण मौजूद नहीं है.