कंकाल उड़ा रहे थे प्लेन...उड़ान भरने के 35 साल बाद लैंड हुआ विमान, जिसने भी देखा निकल गई चीखें

Santiago Flight 513: क्या कोई विमान उड़ने के 3 दशक बाद जमीन पर उतर सकता है? वो भी तब, जब उसे उड़ाने वाला पायलट कंकाल बन चुका हो. सैंटियागो फ्लाइट 513 की कहानी दुनिया के सबसे डरावने रहस्यों में से एक है.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 08, 2026, 02:13 PM IST
Santiago Flight Mystery: दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है. लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक हवाई जहाज हवा में गायब हुआ और पूरे 35 साल बाद सुरक्षित लैंड कर गया? वो भी तब जब विमान के अंदर एक भी इंसान जिंदा नहीं था. आज हम आपको बताने जा रहे है सैंटियागो फ्लाइट 513 की वो मिस्ट्री जिसे इतिहास का सबसे डरावना और रहस्यमय हवाई हादसा माना जाता है.

कैसे हुई इसकी शुरुआत?
बात 4 सितंबर 1954 की है जब जर्मनी के एक एयरपोर्ट से सैंटियागो एयरलाइंस के विमान फ्लाइट 513 ने ब्राजील के लिए उड़ान भरी. इस विमान में 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स मिलाकर कुल 92 लोग सवार थे. अचानक अटलांटिक महासागर के ऊपर विमान का संपर्क रडार से टूट गया. हफ्तों तलाश और समंदर का कोना-कोना छान मारने के बाद ना विमान मिला और न ही कोई यात्री. 

35 साल बाद का वो खौफनाक मंजर
12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर अचानक एक अनजान विमान रडार पर दिखा. यह एक पुराना लॉक्ड सुपर कॉन्स्टेलेशन मॉडल का विमान था जिसका इस्तेमाल दशकों पहले बंद हो चुका था. बिना किसी रेडियो संदेश के विमान ने रनवे पर सटीक लैंडिंग की. एयरपोर्ट की टीम जब विमान के पास पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था. 

क्या कंकाल उड़ा रहे थे विमान?
विमान की सभी सीटों पर यात्री बैठे हुए थे लेकिन वे इंसान नहीं बल्कि कंकाल बन चुके थे. उनके कपड़ों से लेकर सामान तक वैसा ही था जैसा 1954 में था. सबसे हैरान करने वाली बात कॉकपिट में थी क्योंकि वहां पायलट कैप्टन विक्टर सेलेस्टा का कंकाल अपनी सीट पर बैठा था और हाथ कंट्रोल पैनल पर जमे हुए थे. 

क्या सच है ये कहानी?
यह खबर सबसे पहले वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के अखबार में छपी थी जो अपनी मनगढ़ंत और झूठी कहानियों के लिए मशहूर था. 1954 में सैंटियागो एयरलाइंस नाम की किसी कंपनी या फ्लाइट 513 के गायब होने का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. विज्ञान कहता है कि कंकाल कभी भी विमान को लैंड नहीं करा सकता क्योंकि इसके लिए दिमाग और मांसपेशियों की जरूरत होती है.

आज भी मशहूर है यह कहानी?
Santiago Flight 513 की कहानी आज भी इंटरनेट पर पैरानॉर्मल कहानियों के शौकीनों के बीच बहुत मशहूर है. भले ही इसका कोई सबूत न हों लेकिन यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है? फिलहाल यह एक अर्बन लेजेंड यानी एक काल्पनिक डरावनी कहानी ही बनी हुई है.

