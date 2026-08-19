अरब सागर में सैटेलाइट ने पकड़ी 'अजीब' हलचल, थमने लगी मानसून की रफ्तार; जानें क्या कह रहे हैं वैज्ञानिक

अगस्त की उमस और गर्मी के बीच बारिश का इंतजार करने वाले लोगों को बड़ा झटका लग सकता है. अंतरिक्ष से आई बादलों की नई तस्वीरों ने वैज्ञानिकों के साथ-साथ आम लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है. भारतीय मौसम सैटेलाइट INSAT-3DS और इंटरनेशनल वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम की तरफ से जारी नई सैटेलाइट तस्वीरों में अरब सागर के ऊपर एक बहुत ही असामान्य शांति देखी जा रही है. भारत को मानसून की सबसे ज्यादा नमी देने वाला अरब सागर इस समय बादलों से लगभग खाली नजर आ रहा है, जिससे मानसूनी हवाओं की रफ्तार पूरी तरह से पस्त पड़ गई है.
भारतीय मौसम सैटेलाइट INSAT-3DS और इंटरनेशनल वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम ने जो नई तस्वीर जारी की है, उन तस्वीरों में अरब सागर के ऊपर एक अजीब शांति देखी गई है. अरब सागर ही मानसून को सबसे ज्यादा नमी देता है, और इस समय वहीं शांति है, जिससे देशभर में मानसूनी हवाओं की रफ्तार कमजोर पड़ गई है. डेटा के अनुसार, 4 जून के बाद से देशभर में औसतन 13% कम बारिश दर्ज की गई है. उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर बने एक रिज के कारण पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां थम गई हैं, जिससे मानसून का दायरा सिमट कर रह गया है.
बंगाल की खाड़ी से उठे कम दबाव के क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया के कारण पूर्व और मध्य भारत में मानसून फिलहाल एक्टिव है. अगले कुछ दिनों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और ओडिशा में भी हल्की बारिश की उम्मीद है.
दूसरी तरफ, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय मौसम प्रणालियों के कारण जम्मू-कश्मीर, उत्तरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हल्की गरज-चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं.
मौसम वैज्ञानिकों ने समय से पहले मानसून की विदाई की अटकलों को खारिज कर दिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम राजस्थान से 5 सितंबर से पहले मानसून वापसी की कोई संभावना नहीं है. मानसून की आधिकारिक विदाई 10 से 18 सितंबर के बीच शुरू होने की उम्मीद है, जो इसके सामान्य समय के अनुसार ही है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बंगाल की खाड़ी में जल्द ही कोई नया और मजबूत लो प्रेशर एरिया वाला क्षेत्र नहीं बनता है, तो देशभर में बारिश की कमी का आंकड़ा और बढ़ सकता है, जिससे कृषि क्षेत्र पर सीधा असर पड़ने की आशंका है.