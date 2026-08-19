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अरब सागर में सैटेलाइट ने पकड़ी 'अजीब' हलचल, थमने लगी मानसून की रफ्तार; जानें क्या कह रहे हैं वैज्ञानिक

अगस्त के महीने में बारिश और उसके बाद की उमस के बीच नई सैटेलाइट तस्वीरों ने हैरान कर दिया है. सैटेलाइट INSAT-3DS की नई तस्वीरों में अरब सागर में बादलों की अजीब शांति देखी गई है. ऐसे में मानसूनी हवाएं सुस्त पड़ गई हैं, जिससे कई राज्यों में बारिश की संभावना कम हो गई है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 19, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:10 PM IST
अरब सागर में सैटेलाइट ने पकड़ी 'अजीब' हलचल, थमने लगी मानसून की रफ्तार; जानें क्या कह रहे हैं वैज्ञानिक
Image Credit: IMD and Windy

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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