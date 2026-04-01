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Hindi Newsविज्ञानअप्रैल की तूफानी शुरुआत! सैटेलाइट तस्वीरों ने दिखाया सच, दिल्ली-यूपी समेत 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

अप्रैल की 'तूफानी' शुरुआत! सैटेलाइट तस्वीरों ने दिखाया सच, दिल्ली-यूपी समेत 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Weather Update Satellite Pics: मार्च की विदाई भारी बारिश और ओलों के साथ हुई थी, और अब अप्रैल की शुरुआत भी कुछ वैसी ही होने वाली है. मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि आज भारत के कई हिस्सों में 'मल्टीपल वेदर सिस्टम' सक्रिय हो रहे हैं, जिससे दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत में तेज गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है. इसे आप सैटेलाइट तस्वीरों में भी देख सकते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 01, 2026, 08:15 AM IST
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अप्रैल की 'तूफानी' शुरुआत! सैटेलाइट तस्वीरों ने दिखाया सच, दिल्ली-यूपी समेत 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Weather Update Satellite Pics: अप्रैल का महीना अपनी शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में मौसम का बड़ा सरप्राइज लेकर आया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज 1 अप्रैल 2026 के लिए एक नया बुलेटिन जारी किया है, जिसमें दिल्ली-NCR समेत उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भीषण गरज (Thunderstorm) और तेज बारिश की चेतावनी दी गई है. IMD ने बताया कि एक साथ सक्रिय हुए कई वेदर सिस्टम्स (Weather Systems) ने इस बार गर्मी को पीछे धकेलकर मानसून जैसा माहौल बना दिया है. आइए, अप्रैल के पहले दिन बिगड़ने वाले इस मौसम और उसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं.

कहां-कहां दिखेगा मौसम का 'रौद्र रूप'?

IMD ने 1 अप्रैल को देश के कई हिस्सों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि आज दिल्ली-NCR में सुबह से ही बादल छाए रहेंगे और दोपहर के बाद 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मध्यम बारिश की संभावना भी है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और पंजाब में ओलावृष्टि (Hailstorm) की वार्निंग दी गई है, जो फसलों के लिए घातक साबित हो सकती है. बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में डिसकंटीन्यूटी (Discontinuity) लाइन की वजह से गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है. वहीं, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बर्फबारी के कारण भूस्खलन (Landslides) का खतरा बढ़ गया है. 

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सैटेलाइट तस्वीरों में क्या दिखा?

अगर आप आज की सैटेलाइट से मिली तस्वीरों पर ध्यान दें, तो आपको दिखेगा कि भारत के ऊपर अभी बादलों का बड़ा झुंड मौजूद है. पूरे उत्तर भारत के ऊपर बादलों की 'सफेद चादर' दिखाई दे रही है. फोटो में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के पास काफी सफेद और घने बादल दिख रहे हैं. ऐसे में यहां बारिश या आंधी-तूफान (Thunderstorm) आने की संभावना है. साथ ही बादलों का एक अलग पैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होता हुआ राजस्थान और दिल्ली की ओर बढ़ा है. ये चमकदार और सफेद रंग के बादल आमतौर पर बारिश, तूफान या आंधी का संकेत होते हैं. इन बादलों के साथ बारिश, बर्फबारी या तेज हवाएं संभव हैं.

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क्यों हो रही है इतनी 'जोरदार' गर्जना?

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो इस बार एक नहीं बल्कि तीन सिस्टम मिलकर काम कर रहे हैं. जहां पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद है, तो वहीं राजस्थान और पंजाब के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोन सिस्टम बना हुआ है, जो नमी को ऊपर खींच रहा है. साथ ही दक्षिण से आने वाली नमी और उत्तर की ठंडी हवाओं के टकराने से 'थंडरस्टॉर्म' बादल बन रहे हैं, जो बिजली कड़कने और भारी शोर के साथ बरसेंगे.

दिल्ली-NCR में आज सुबह का 'वेदर अपडेट'

दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में आज तड़के से ही बादल छाए हुए हैं. दोपहर बाद धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. IMD ने सावधानी के लिए कहा है कि बिजली कड़कने के दौरान ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों से दूर रहें. आज का तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री कम रहने वाला है, जिससे हल्की ठंडक बनी रहेगी.

क्या यह 'क्लाइमेट चेंज' है?

मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में ऐसी लगातार बारिश असामान्य है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि एल नीनो (El Niño) के कमजोर होने और ला नीना (La Niña) की ओर बढ़ते कदम के बीच यह संक्रमण काल (Transition phase) मौसम को और भी अस्थिर बना रहा है. यह वेदर सिस्टम अगले 48 घंटों तक सक्रिय रहेगा, जिससे लू (Loo) चलने की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है. लेकिन ध्यान रहे, यह बारिश अपने साथ उमस (Humidity) भी ला सकती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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