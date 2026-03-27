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Hindi Newsविज्ञानदिल्ली-NCR पर क्यों है बादलों का पहरा? सैटेलाइट तस्वीरों ने उड़ाए सबके होश! जानें क्या है मार्च में बरस रहे बादलों के पीछे का सच

दिल्ली-NCR पर क्यों है बादलों का पहरा? सैटेलाइट तस्वीरों ने उड़ाए सबके होश! जानें क्या है मार्च में बरस रहे बादलों के पीछे का सच

Delhi NCR weather update: Delhi-NCR में रहने वालों के लिए मार्च का महीना इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा सुहाना बना हुआ है. जहां आमतौर पर इस समय तक गर्मी अपने तेवर दिखाने लगती थी, वहीं इस साल तेज हवाओं और हल्की बारिश ने बढ़ते पारे पर लगाम लगा दी है. वैज्ञानिक रूप से इस बेमौसम राहत के पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हाथ है. सैटेलाइट तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि अभी कहां-कहां आफत बरसने वाले हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 27, 2026, 01:21 PM IST
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दिल्ली-NCR पर क्यों है बादलों का पहरा? सैटेलाइट तस्वीरों ने उड़ाए सबके होश! जानें क्या है मार्च में बरस रहे बादलों के पीछे का सच

Delhi NCR weather update: मार्च का महीना खत्म होने को है और आमतौर पर इन दिनों दिल्ली की सड़कें चिलचिलाती धूप से तप रही होती थीं. लेकिन आज सुबह नजारा बिल्कुल अलग दिख रहा है. दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं ने दस्तक दे दी है. इससे जो तापमान कल 34.8°C के करीब था, वह आज गिरकर 23-24°C के आसपास सिमट गया है. दिल्ली वालों के लिए यह किसी मिनी वेकेशन जैसा अहसास है. जहां लोग पहले होली के बाद पंखे और AC चलाने की तैयारी कर रहे थे, वहां अब बारिश और ठंडी हवाओं ने सबका स्वागत किया है. आइए, समझते हैं कि अचानक मौसम क्यों बदला और आने वाले दिनों में क्या उम्मीद है? क्या है इसके पीछे कोई Science है?

क्यों बदला दिल्ली का मिजाज?

मौसम वैज्ञानिकों की मानें, तो इस बदलाव के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं. इसका पहला कारण है हिमालयी क्षेत्रों में एक सक्रिय 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस'. जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में हवा का दबाव बदल गया है, इससे बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है. यह सिस्टम पश्चिम से उठकर उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, जो अपने साथ समुद्र से भारी नमी लेकर आया है. वहीं, इसका दूसरा कारण 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं हैं, जिन्होंने धूल के कणों को साफ कर दिया है और वातावरण को ठंडा बना दिया है.

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34 डिग्री से सीधे 23 डिग्री पर आया पारा

इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कल तक जहां दिल्ली का तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. लोगों को लगने लगा कि गर्मी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी. लेकिन आज की बारिश के बाद अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज पारा 23 से 24 डिग्री के बीच सिमट सकता है. इसका मतलब सिर्फ 24 घंटे में तापमान में लगभग 11 डिग्री की बड़ी गिरावट हुई है.

सैटेलाइट तस्वीरों में क्या दिखा?

INSAT-3DR और अन्य मौसम सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में भारत के ऊपर बादलों की 'सफेद चादर' दिखाई दे रही है. यह बादलों का पैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होता हुआ राजस्थान और दिल्ली की ओर बढ़ा है. सैटेलाइट डेटा के अनुसार, ऊपरी वायुमंडल में हवाओं की रफ्तार बहुत तेज है, जो बारिश की बूंदों को तेजी से नीचे धकेल रही हैं.

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अगले 3 दिनों का क्या है हाल?

मौसम विभाग (IMD) की मानें तो राहत का यह सिलसिला अभी थमेगा नहीं. अभी 28 मार्च तक हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है. अभी एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे सकता है, जिससे फिर से गर्जना के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. गर्मी की वापसी मार्च के बिल्कुल आखिरी दिनों (31 मार्च) से होने का अनुमान है. सैटेलाइट से देखने पर उत्तर भारत के कई हिस्सों में आसमान पर बादलों की चादर छाई दिख रही है. यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मार्च के इस महीने में अभी कहां-कहां आफत बरसने वाले हैं.

किसानों के लिए 'चिंता' की बूंदें?

जहां शहर के लोग इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं खेतों में तैयार खड़ी गेहूं और सरसों की फसल के लिए यह बारिश और तेज हवाएं नुकसानदेह साबित हो सकती हैं. IMD ने कई इलाकों में ओलावृष्टि (Hailstorm) की भी चेतावनी दी है.

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गर्मी क्यों हुई लेट

इस बार गर्मी की शुरुआत थोड़ी पीछे खिसक गई है. इसका कारण यही बदलता मौसम है, जिसने बार-बार तापमान को नीचे खींचा है. जब तक ऐसे सिस्टम आते रहेंगे, तब तक तेज गर्मी पूरी तरह से नहीं पकड़ पाएगी. इसका मतलब अप्रैल की शुरुआत में भी मौसम थोड़ा नरम रह सकता है.

लेकिन राहत ज्यादा दिनों की नहीं

हालांकि यह ठंडक ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है. जैसे-जैसे आसमान साफ होगा, धूप फिर से तेज होने लगेगी. धीरे-धीरे तापमान फिर ऊपर जाएगा और असली गर्मी अपना असर दिखाने लगेगी. आने वाले दिनों में पारा तेजी से चढ़ सकता है. अभी कुछ और दिन मौसम में हल्का उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. कभी बादल, कभी धूप और कहीं-कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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