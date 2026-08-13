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अंतरिक्ष से दिखा मानसून का खौफनाक रूप! काले बादलों के घेरे में पूरा भारत, सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई चिंता

देश के कई राज्यों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. नई सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने मजबूत लो-प्रेशर सिस्टम के चलते देश का बड़ा हिस्सा काले बादलों से ढक गया है, जिससे मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 13, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:44 PM IST
अंतरिक्ष से दिखा मानसून का खौफनाक रूप! काले बादलों के घेरे में पूरा भारत, सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई चिंता
Image Credit: Meteorological Department, Windy

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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