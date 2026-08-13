/अंतरिक्ष से दिखा मानसून का खौफनाक रूप! काले बादलों के घेरे में पूरा भारत, सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई चिंता

बारिश, तेज धूप और उमस के बीच एक बार फिर से मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है. अंतरिक्ष से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैंस जिनसे साफ हो गया है कि एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने वाला है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO और सैटेलाइट्स से ली गई नई इमेजिंग के अनुसार, भारत का एक बड़ा हिस्सा इस समय घने काले बादलों के साये में आ चुका है. बंगाल की खाड़ी में बने एक नए और मजबूत कम दबाव के क्षेत्र के कारण अचानक नमी बढ़ी है, जिसने उमस भरे माहौल को बारिश के अनुकूल बना दिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है.
सैटेलाइट्स तस्वीरों से पता चलता है कि अरब सागर से लेकर मध्य भारत, गंगा के मैदानी इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों तक बादलों की एक लंबी चादर फैली हुई है. सबसे गहरे और घने बादल उत्तरी बंगाल की खाड़ी, पूर्वी भारत और बांग्लादेश के ऊपर मंडरा रहे हैं. ये घने बादल इस बात का इशारा कर रहे हैं कि इन इलाकों में भीषण तूफान और जोरदार बारिश होने वाली है.
IMD के मुताबिक, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट के पास उत्तर बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर एरिया बन चुका है. यह सिस्टम धीरे-धीरे जमीन की ओर बढ़ने भी लगा है. इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक इन राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा.
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मौसम विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं.
अगस्त के महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है. ऐसे समय में बंगाल की खाड़ी से उठा यह नया सिस्टम बहुत ही अहम माना जा रहा है. मौसम वैज्ञानिक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या यह सिस्टम एल नीनो के असर को बेअसर कर पाएगा या नहीं. हालांकि अभी की स्थिति देखते हुए मौसम के जानकारों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे इस सिस्टम पर एल नीनो का कोई भी असर नहीं होगा.
फिलहाल, अंतरिक्ष से मिली इन तस्वीरें साफ बता रही हैं कि मानसून का इंजन पूरी तरह एक्टिव है और अगस्त के दूसरे पखवाड़े में देश के उत्तरी, पूर्वी और मध्य भागों में झमाझम बारिश की पूरी संभावना है.