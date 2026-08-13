/अंतरिक्ष से दिखा मानसून का खौफनाक रूप! काले बादलों के घेरे में पूरा भारत, सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई चिंता

बारिश, तेज धूप और उमस के बीच एक बार फिर से मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है. अंतरिक्ष से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैंस जिनसे साफ हो गया है कि एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने वाला है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO और सैटेलाइट्स से ली गई नई इमेजिंग के अनुसार, भारत का एक बड़ा हिस्सा इस समय घने काले बादलों के साये में आ चुका है. बंगाल की खाड़ी में बने एक नए और मजबूत कम दबाव के क्षेत्र के कारण अचानक नमी बढ़ी है, जिसने उमस भरे माहौल को बारिश के अनुकूल बना दिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है.