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सैटेलाइट ने खींची भारत की ऐसी तस्वीर, देखकर खुस हो जाएंगे आप; आसमान से बरसने वाली है बड़ी राहत!

भीषण उमस और तपती गर्मी झेल रहे देशवासियों के लिए अंतरिक्ष से राहत भरी खबर आई है. सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि गायब हो चुका मानसून एक बार फिर पूरी ताकत से लौट आया है. भारत का आधा हिस्सा मानसूनी बादलों से घिर गया है, जिससे जल्द झमाझम बारिश होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 16, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:38 PM IST
सैटेलाइट ने खींची भारत की ऐसी तस्वीर, देखकर खुस हो जाएंगे आप; आसमान से बरसने वाली है बड़ी राहत!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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