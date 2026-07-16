/सैटेलाइट ने खींची भारत की ऐसी तस्वीर, देखकर खुस हो जाएंगे आप; आसमान से बरसने वाली है बड़ी राहत!

भीषण गर्मी, उमस और आसमान में छाई मायूसी के बीच अंतरिक्ष से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सबको खुश कर दिया है. जुलाई के शुरुआत में झमाझम बारिश के बाद से ही आसमान से बादल गायब हो गए हैं. लेकिन अब एक बार फिर से आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है. सैटेलाइट कैमरों की नजर में एक खूबसूरत यू-टर्न लिया है. भारतीय मौसम विभाग और सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि भारत का आधा हिस्सा इस समय बादलों से घिर गया है. आखिर अंतरिक्ष से आई इन तस्वीरों में ऐसा क्या दिखा और अचानक मानसून पर लगा ब्रेक कैसे हट गया, आइए जानते हैं....
सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि इस समय भारत का करीब 50 से 60 प्रतिशत हिस्सा मानसून के बादलों और एक्टिव वेदर सिस्टम से घिरा हुआ है. इसके कारण देश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जल्दी ही शुरू होगा. जिससे भयंकर गर्मी से लोगों को राहत मिल जाएगी
अभी कुछ दिन पहले तक स्थिति बिल्कुल अलग थी. 11 जुलाई को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में भारत का 70 से 80 फीसदी हिस्सा पूरी तरह साफ था और वहां बारिश वाले बादल पूरी तरह से गायब थे. यह सूखा दौर तब आया जब 9 जुलाई को मानसून पूरे देश में पहुंच चुका था और जुलाई के शुरुआती दिनों में भारी बारिश हुई थी.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस ब्रेक के कारण से पश्चिमी प्रशांत महासागर में आया एक शक्तिशाली चक्रवात था. इस चक्रवात ने भारत की तरफ आने वाली नमी और वायुमंडलीय ऊर्जा को अपनी ओर खींच लिया था. इस कारण से मानसून ट्रफ यानी कम दवाब का क्षेत्र जो हिंद महासागर से नमी वाली हवाओं को खींचता है कमजोर हो गया और देश में बारिश की रफ्तार अचानक रुक सी गई.
इस साल मानसून का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 4 जून को केरल पहुंचने के बाद मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई थी. इसके बाद जून का महीना पिछले 100 सालों में सबसे सूखे महीनों में से एक दर्ज किया गया, जहां बारिश में 40 से 46% तक की कमी देखी गई.
हालांकि, जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में हुई भारी बारिश से यह कमी घटकर 14% रह गई थी, लेकिन देश के कई हिस्सों में अब भी सामान्य से कम बारिश हुई है.
फिलहाल, आसमान में गरजते बादल और बिजली की चमक इस बात का सबूत हैं कि मानसून फिर से पूरी ताकत से लौट आया है. देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे आने वाले दिनों में लगातार बारिश होने की उम्मीद जगी है. हालांकि वैज्ञानिक प्रशांत महासागर में पनप रहे अल नीनो के असर पर भी नजर रखे हुए हैं, लेकिन फिलहाल देशवासियों को इस भीषण उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिलती दिख रही है.