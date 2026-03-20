अंतरिक्ष से दिखा 'डरावना' नजारा! बादलों की चादर में लिपटा पूरा भारत; सैटेलाइट तस्वीरों में देखें कहां-कहां बरसेगी आफत

India Weather Satellite Pics: देश में मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली है कि हर कोई उसे देखकर हैरान है. ऊपर आसमान में छाए घने बादलों ने पूरे भारत को जैसे एक चादर में ढक लिया हो. यह नजारा तब सामने आया है, जब देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने दस्तक दी है. सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूर्व तक हर तरफ बादलों का असर नजर आ रहा है. इसके साथ ही कई जगहों पर हो रही बारिश ने गर्मी के बढ़ते असर को कम कर दिया है. यह नजारा किसी बड़े चक्रवात (Cyclone) जैसा लग रहा है, लेकिन हकीकत में इसे 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' और नमी के मिलने का नतीजा बताया जा रहा है.

सैटेलाइट तस्वीरों में क्या दिखा

हाल की तस्वीरों में भारत का बड़ा हिस्सा मोटे बादलों से ढका नजर आया. इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक विशाल क्लाउड सिस्टम (Cloud System) अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है. यह नजारा आम दिनों से बिल्कुल अलग है. कई बार बादल किसी एक इलाके तक सीमित रहते हैं, लेकिन इस बार उनका फैलाव काफी ज्यादा है, जिससे साफ है कि मौसम बड़े स्तर पर बदला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) और अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट्स ने उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.

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अचानक क्यों बदला मौसम

मौसम में इस बदलाव के पीछे हवा का रुख बदलना और ऊपर बने सिस्टम को वजह माना जा रहा है. यही कारण है कि कुछ दिन पहले तक जहां तेज धूप और गर्मी महसूस हो रही थी, वहीं अब बादल, बारिश और ठंडी हवा का असर दिखने लगा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि भूमध्य सागर से आने वाली नमी भरी हवाएं (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) इस बार काफी सक्रिय हैं, जो उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ला रही हैं. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्षेत्र नमी को खींचकर मध्य भारत की ओर धकेल रहा है. इसके बाद दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक एक ट्रफ लाइन (कम दबाव की पट्टी) बनी हुई है, जो अलग अलग दिशाओं से आने वाली हवाओं को आपस में टकरा रही है और अचानक बादल बन रहे हैं.

किन जगहों पर ज्यादा असर

उत्तर भारत के कई राज्यों में बादल छाने के साथ हल्की से तेज बारिश हुई है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आसपास के इलाकों में मौसम एकदम बदल गया है. वहीं मध्य और पूर्वी हिस्सों में भी बादलों ने डेरा डाल लिया है, जिससे दिन का तापमान कम हो गया है. बारिश और बादलों की वजह से कई शहरों में तापमान अचानक गिर गया. जहां लोग गर्मी से परेशान होने लगे थे, वहीं अब ठंडी हवा ने राहत दे दी है. सुबह और शाम का मौसम खासतौर पर सुहाना हो गया है.

लोगों को मिली राहत, कुछ को परेशानी

इस बदलते मौसम ने एक तरफ लोगों को राहत दी है, तो दूसरी तरफ कुछ परेशानियां भी खड़ी की हैं. जहां आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं कुछ जगहों पर तेज बारिश और हवा की वजह से दिक्कतें भी सामने आई हैं. किसानों के लिए भी यह मौसम मिला जुला असर लेकर आया है.

क्या आगे भी ऐसा रहेगा मौसम

फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिन तक यह असर बना रह सकता है. बादल और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे मौसम फिर साफ होगा और गर्मी दोबारा बढ़ेगी. सैटेलाइट में दिखा यह नजारा सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि मौसम के बदलते मिजाज की कहानी है. यह बताता है कि अब मौसम पहले जैसा स्थिर नहीं रहा, बल्कि तेजी से बदल रहा है.

मौसम विभाग (IMD) की वार्निंग

सैटेलाइट डेटा के आधार पर IMD ने अगले 48 घंटों के लिए कई राज्यों में 'येलो' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है. उन्होंने बादलों के इस सिस्टम के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जताई है. IMD का कहना है कि धुंध और घने बादलों के कारण पहाड़ी इलाकों में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है.

आसमान में '1000 किलोमीटर' लंबी बादलों की दीवार

मार्च के महीने में जहां हमें पसीना छुड़ा देने वाली गर्मी की आदत होने लगी थी, वहीं कुदरत ने एक ऐसा 'यू टर्न' लिया है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. आसमान में बादलों की एक ऐसी लंबी कतार बनी है, जो अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान के रास्ते भारत के दिल (दिल्ली एनसीआर) तक पहुंच गई है. यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, जिसे वैज्ञानिक '1000 km Straight Rain Band' कह रहे हैं. इसकी वजह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत का मौसम एक साथ बदल गया है.

क्या है यह 1000 किमी लंबी पट्टी?

आमतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) गोल या लहरदार आकार में आता है. लेकिन इस बार यह एक सीधी लाइन (Linear Trough) की तरह बना है. यह लाइन अफगानिस्तान से शुरू होती है, पूरे पाकिस्तान को पार करती है और भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों तक फैली हुई है. इतनी लंबी और सीधी पट्टी का बनना बहुत रेयर माना जाता है.

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