शनि की कक्षा में छिपे थे 11 'अदृश्य' चांद, वैज्ञानिकों की नई खोज ने बदला सौरमंडल का नक्शा, खुलेंगे प्राचीन राज!

Saturn Moon Count: क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल में ऐसे भी ग्रह हैं जिसके एक दो नहीं बल्कि 250 से भी ज्यादा चांद हैं? सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन यह पूरी तरह से सच है. हम बात कर रहे हैं छल्लों वाले ग्रह शनि की, जिसने चंद्रमाओं के राजा का अपना खिताब और मजबूत कर लिया है. माइनर प्लैनेट सेंटर की ताजा रिपोर्ट ने खगोलविदों की दुनिया में हलचल मचा दी है. 11 नए उपग्रह जुड़ने के बाद अब शनि के पास कुल 285 पिंड हो गए हैं. यानी 285 ग्रह शनि के चक्क लगा रहे हैं. यह खोज न केवल एक संख्या है बल्कि अंतरिक्ष के उस दौर की कहानी है जब ग्रह एक-दूसरे से टकरा रहे थे.

शनि ग्रह की परिक्रमा करते हुए 11 नए पिंडों की खोज हुई है. माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक इन नई खोजों के साथ अब शनि के चक्कर लगाने वाले ग्रहों की कुल संख्या 285 हो गई है.

इस नई रिपोर्ट ने सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रहों वाले ग्रह के रूप में शनि की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया है. बीते कुछ सालों से शनि और बृहस्पति के बीच मून काउंट को लेकर चल ही रेस में अब शनि काफी आगे निकल गया है.

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क्या खास है इन नए चंद्रमाओं में?

वैज्ञानिकों के मुताबिक ये नए खोजे गए ऑब्जेक्ट आकार में बहुत छोटे हैं, जिनका व्यास मात्र कुछ ही किलोमीटर का ही है. इन्हें इररेगुलर सैटेलाइट्स की श्रेणी में शामिल किया गया है. टाइटन या एनसेलेडस जैसे बड़े और प्रसिद्ध चंद्रमाओं के विपरीत ये छोटे पिंड शनि से बहुत दूरी पर हैं.

इनकी आर्बिट भी बहुत ही अनोखी है.

इनका झुकाव भी बहुत ज्यादा है.

ये एक लंबे और खिंचे हुए रास्ते पर चलते हैं.

इनमें से कई चंद्रमा रेट्रोग्रेड हैं, यानी ये शनि के घूमने की दिशा के उल्टा चक्कर लगाते हैं.

कैसे हुई थी इनकी उत्पत्ति?

खगोलविदों के मुताबिक ये पिंड शनि के साथ पैदा नहीं हुए थे. बल्कि सौरमंडल के शुरुआती दिनों में जब ग्रह अपनी जगह बदल रहे थे तब शनि के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने इन पिंडों को अपनी तरफ खींच लिया और उन्हें बंदी बना लिया. संभवतः ये पिंड बड़े पिंडों के अवशेष हैं जो प्राचीन समय में हुए आपसी टकरावों के कारण टूट गए थे.

तकनीक का कमाल

इन धुंधले और छोटे पिंडों को खोज पाना भी आसान काम नहीं था. वैज्ञानिकों ने एडवांस टेलिस्कोप और लंबे समय तक चलने वाले स्काई सर्वे का इस्तेमाल किया. कई रातों तक जुटाए गए डेटा के मुताबिक यह पुष्टि की गई कि ये केवल गुजरते हुए एस्टेरॉयड नहीं हैं बल्कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से शनि से मजबूती से बंधे हुए हैं.

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वैज्ञानिक महत्व

भले ही ये पिंड आकार में बहुत ही छोटे हों लेकिन विज्ञान की दृष्टि से इनका महत्व बहुत बड़ा है. ये सौरमंडल के शुरुआती दिनों के माहौल, ग्रहों के पलायन और अंतरिक्ष मलबे के इतिहास की जानकारी दे सकते हैं. इनकी कक्षाओं पर रिसर्च करने से हमें सालों पहले हुई टक्करों और गुरुत्वाकर्षण की जटिलताओं को समझने में आसानी होगी. जैसे-जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और टेलिस्कोप ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्य खुलते जा रहे हैं. शनि के इस विशाल परिवार में भविष्य में और भी सदस्य जुड़ने की और भी ज्यादा संभावना है.

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