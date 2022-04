Rare Position of Planets: एक कतार में आएंगे ये 4 अहम ग्रह! जानिए कैसा होगा असर

Saturn Mars Venus and Jupiter Position: जल्‍द ही सैार मंडल (Solar System) में एक बेहद अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. दरअसल, 4 अह्रम ग्रह (Planet) एक ही लाइन में आने वाले हैं. ग्रहों (Planets) का इस तरह सीधी रेखा में आना आसमान में एक शानदार नजारा दिखाएगा. खगोल प्रेमियों के लिए यह स्थिति किसी सौगात से कम नहीं होगी. आने वाले 17 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच शनि (Saturn) , मंगल (Mars), शुक्र (Venus) और बृहस्‍पति (Jupiter) एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे.

17 अप्रैल के सूर्योदय के पहले से ही यह ग्रह एक लाइन में आने लगेंगे, लेकिन सबसे खूबसूरत नजारा 20 अप्रैल 2022 को दिखेगा. इस दिन ये सभी एकसाथ एक ही लाइन में होंगे. इस अद्भुत नजारे को देखने का सबसे सही समय 20 अप्रैल के सूर्योदय से पहले का रहेगा. खुशी की बात ये भी है कि 4 ग्रहों के इस तरह एक ही रेखा में दिखाई देने के इस खूबसूरत नजारे को भारत में भी देखा जा सकेगा. हालांकि ऐसा मौका उन्‍हीं क्षेत्रों के लोगों को मिल पाएगा, जो प्रदूषण मुक्‍त हों.

A Rare Planetary Alignment Is About to Happen. Here's How You Can See It https://t.co/nXGz8SLZPt

— ScienceAlert (@ScienceAlert) April 12, 2022