धरती से 120 करोड़ किमी दूर मिला 'खौलता महासागर', इस ग्रह के चंद्रमा ने वैज्ञानिकों को किया हैरान

Boiling Ocean Under Mimas: शनि ग्रह का एक चंद्रमा है जिसका नाम मीमास है. इसकी सतह पर बड़े-बड़े गड्ढों के कारण इसे डेथ स्टार भी कहते हैं. यूसी डेविस के वैज्ञानिकों का कहना है कि मीमास की बर्फीली परत के नीचे एक छिपा हुआ महासागर हो सकता है. भले ही यह चंद्रमा बाहर से शांत और भूगर्भीय रूप से मृत लगता है लेकिन इसकी गति में हल्का सा कंपन दिखा है. यह कंपन इस बात का संकेत है कि बर्फ के नीचे तरल पानी मौजूद हो सकता है. हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों के पास शनि के एन्सेलाडस जैसे कई बर्फीला चंद्रमा है.

वैज्ञानिकों ने क्या जांच की?

यूसी डेविस की टीम ने यह जानने के लिए यह अध्ययन किया कि इन बर्फीले चंद्रमाओं की सतह के नीचे क्या होता है, महासागर कैसे बनते हैं, वे काम कैसे करते हैं और उनमें से कुछ क्यों उबल सकते हैं. ज्यादा गर्मी से बर्फ की परत पिघल सकती है और कम गर्मी से यह मोटी हो सकती है. पहले वैज्ञानिक देखते थे कि मोटी बर्फ दबाव डालती है अब उन्होंने अध्ययन किया कि जब बर्फ नीचे से पिघलती है तो क्या होता है.

परत पतली होने से क्या होता है?

जब मीमास की बर्फीली परत पतली होती है तो उसके टूटने की संभावना कम होता है. इसलिए भले ही उसकी सतह पर दरारें या टूटने के निशान दिखें फिर भी उसके नीचे तरल पानी मौजूद हो सकता है. मीमास के आकार की बात करें तो यह सिर्फ 250 मील चौड़ा है. इसके छोटे आकार के कारण बर्फ के नीचे का पानी एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां वह एक साथ तरल, ठोस और गैस के रूप में मौजूद हो.

अध्ययन से क्या पता चला?

इस अध्ययन से पता चलता है कि बर्फीली परत के पतले होने का चंद्रमाओं के आकार पर अलग-अलग असर होता है. मीमास, एन्सेलाडस और मिरांडा जैसे छोटे चंद्रमाओं पर बर्फ के नीचे दबाव इतना कम हो सकता है कि पानी सचमुच उबलने लगे जिससे भाप और गैसें पैदा हों. यूरेनस के चंद्रमा मिरांडा पर जो चोटियां और चट्टानें दिखती हैं वे शायद इसी उबलते हुए महासागर के कारण बनी हों.