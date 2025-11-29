Advertisement
trendingNow13022619
Hindi Newsविज्ञान

धरती से 120 करोड़ किमी दूर मिला 'खौलता महासागर', इस ग्रह के चंद्रमा ने वैज्ञानिकों को किया हैरान

Hindi Science News: शनि ग्रह का एक चांद है जिसका नाम मीमास है. इसकी सतह पर बहुत बड़े गड्ढे हैं इसलिए इसे डेथ स्टार भी कहा जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फीले चांद की सतह के नीचे एक छिपा हुआ महासागर हो सकता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 29, 2025, 12:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती से 120 करोड़ किमी दूर मिला 'खौलता महासागर', इस ग्रह के चंद्रमा ने वैज्ञानिकों को किया हैरान

Boiling Ocean Under Mimas: शनि ग्रह का एक चंद्रमा है जिसका नाम मीमास है. इसकी सतह पर बड़े-बड़े गड्ढों के कारण इसे डेथ स्टार भी कहते हैं.  यूसी डेविस के वैज्ञानिकों का कहना है कि मीमास की बर्फीली परत के नीचे एक छिपा हुआ महासागर हो सकता है. भले ही यह चंद्रमा बाहर से शांत और भूगर्भीय रूप से मृत लगता है लेकिन इसकी गति में हल्का सा कंपन दिखा है. यह कंपन इस बात का संकेत है कि बर्फ के नीचे तरल पानी मौजूद हो सकता है. हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों के पास शनि के एन्सेलाडस जैसे कई बर्फीला चंद्रमा है. 

वैज्ञानिकों ने क्या जांच की?
यूसी डेविस की टीम ने यह जानने के लिए यह अध्ययन किया कि इन बर्फीले चंद्रमाओं की सतह के नीचे क्या होता है, महासागर कैसे बनते हैं, वे काम कैसे करते हैं और उनमें से कुछ क्यों उबल सकते हैं. ज्यादा गर्मी से बर्फ की परत पिघल सकती है और कम गर्मी से यह मोटी हो सकती है. पहले वैज्ञानिक देखते थे कि मोटी बर्फ दबाव डालती है अब उन्होंने अध्ययन किया कि जब बर्फ नीचे से पिघलती है तो क्या होता है. 

यह भी पढ़ें: ISRO: NISAR सैटेलाइट ने भेजी भारत की पहली तस्वीर, अंतरिक्ष से दिखा देश का सबसे साफ नक्शा

Add Zee News as a Preferred Source

परत पतली होने से क्या होता है?
जब मीमास की बर्फीली परत पतली होती है तो उसके टूटने की संभावना कम होता है. इसलिए भले ही उसकी सतह पर दरारें या टूटने के निशान दिखें फिर भी उसके नीचे तरल पानी मौजूद हो सकता है. मीमास के आकार की बात करें तो यह सिर्फ 250 मील चौड़ा है. इसके छोटे आकार के कारण बर्फ के नीचे का पानी एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां वह एक साथ तरल, ठोस और गैस के रूप में मौजूद हो. 

यह भी पढ़ें: 80 साल बाद मिला WW2 का गुमशुदा युद्धपोत! जापान सेना ने मार गिराया था 'डांसिंग हाउस' जहाज

अध्ययन से क्या पता चला?
इस अध्ययन से पता चलता है कि बर्फीली परत के पतले होने का चंद्रमाओं के आकार पर अलग-अलग असर होता है. मीमास, एन्सेलाडस और मिरांडा जैसे छोटे चंद्रमाओं पर बर्फ के नीचे दबाव इतना कम हो सकता है कि पानी सचमुच उबलने लगे जिससे भाप और गैसें पैदा हों. यूरेनस के चंद्रमा मिरांडा पर जो चोटियां और चट्टानें दिखती हैं वे शायद इसी उबलते हुए महासागर के कारण बनी हों. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

facts of solar system

Trending news

शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
Indigo Flight Cancel
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
Supreme Court
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
mh-60r seahawk
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर