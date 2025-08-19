Titan Shadow: अंतरिक्ष में दिखी 25 भारत जितनी बड़ी परछाई, वैज्ञानिक बोले '2040 तक नहीं दिखेगा ये नजारा'
Titan Shadow: अंतरिक्ष में दिखी 25 भारत जितनी बड़ी परछाई, वैज्ञानिक बोले '2040 तक नहीं दिखेगा ये नजारा'

Titan Moon Shadow: पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर के खगोलशास्त्री शनि के बादलों पर उसके सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की छाया या परछाई देख रहे हैं. यह नजारा कुछ ही बार और दिखाई देगा. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:28 AM IST
Science News in Hindi: आकाश देखने वालों के लिए या फिर सौरमंडल में दिलचस्पी रखने वालों के लिए सबसे खास और हैरान करने वाले नजारे का खत्म होने का समय आ रहा है. हम जिस नजारे की बात कर रहे हैं वह है शनि ग्रह(Saturn Planet)के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन(Titan) की विशाल परछाई जो शनि ग्रह के ऊपर फैल रही है. मई के महीने से ही दुनिया भर के शौकिया खगोलशास्त्री ग्रह के बादलों पर टाइटन की काली परछाई को देख रहे हैं. यह अद्भुत नजारा अब कुछ ही बार और दिखने वाला है क्योंकि इसके बाद ये 2 दशकों के लिए गायब हो जाएगा. टाइटन इतना बड़ा है कि उसमें अकेले 25 भारत देश समा सकते हैं. 

कब और कैसे देखें?
इस खगोलीय नजारे को देखने का मौका मंगलवार 19 अगस्त को मिलेगा जब Titan की परछाई शनि ग्रह पर 4 घंटे के लिए दिखाई देगी. यह घटना सुबह 11:22 पर शुरु होगी जब शनि दक्षिणी आकाश के ऊपर चढ़ेगा और मीन राशि में +0.6 की चमक के साथ चमकेगा. इस घटना को छोटी दूरबीनों की मदद से भी देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा! सौर मंडल में लगातार छोटा होता जा रहा है Mercury

कब दिखती है ऐसी परछाई?
इस तरह की परछाई सिर्फ तब दिखती है जब सूर्य की रोशनी शनि के छल्लों और उसके चंद्रमाओं पर सीधी पड़ती है. धरती के चंद्रमा से लगभग 50% बड़ा होने और घने वातावरण के कारण टाइटन की परछाई काली और गहरी दिखती है. यह घटना खास इसलिए है क्योंकि ये बहुत कम होती है. इस साल के बाद यह परछाई 2040 के दशक तक दोबारा नहीं देखी जा सकेगी.

कैसे कैद करें ये खास पल?
हर एक परछाई कई घंटों तक दिखती है जिससे खगोल फोटोग्राफी(Astro Photography)की सेटिंग के साथ प्रयोग करने का काफी मौका मिल जाता है. अक्टूबर महीने के बाद शनि और Titan अपनी चमक को तब तक छिपा लेंगे जब तक करीब 20 साल बाद धरती से उनकी परछाइयां सीधी ना दिखाई दें.

यह भी पढ़ें: 48 साल बाद भी जारी है सफर! वॉयजेर 1 सैटेलाइट की 5 सबसे बड़ी खोज, जिसने वैज्ञानिकों को भी किया हैरान

